«Дети кричали от боли». В кинотеатре Абакана зрители получили ожоги глаз

В Хакасии 33 человека, в том числе 19 детей получили ожоги глаз в кинотеатре

В Абакане 33 человека, среди них 19 детей, обратились за медицинской помощью с жалобами на красноту глаз и чувство рези. У всех симптомы появились после посещения кинотеатра. Сотрудники забыли выключить бактерицидную лампу, она работала в течение всего сеанса, а белый экран и светлые стены в кинозале усилили экспозицию за счет отражения. Пострадавшим диагностировали фотоофтальмию, возбуждено уголовное дело.

Посетители кинотеатра в Абакане стали массово обращаться за медицинской помощью после сеанса. Как выяснилось позже, в малом зале работала бактерицидная лампа.

«Днем 3 ноября 2025 года во время киносеанса в малом зале в кинотеатре по улице Т. Шевченко города Абакана в результате работы бактерицидной лампы часть посетителей, в числе которых несовершеннолетние, получили ожоги глаз», — сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следователи уточнили, что всего в кинозале во время злополучного сеанса находилось 70 человек. Как пишет Baza, они смотрели фильм «Папины дочки».

Первоначально сообщалось о 15 пострадавших, из которых восемь – несовершеннолетние. Позже число пострадавших увеличилось до 33. Из них 19 детей.

Все пострадавшие находятся на амбулаторном лечении, госпитализация не потребовалась, сообщили ТАСС в региональном минздраве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Сотруднику, забывшему выключить лампу, грозит два года колонии, пишет SHOT.

«Проснулся ночью, кричал от боли»

Мать десятилетнего мальчика, получившего ожог глаз во время киносеанса, рассказала RT, что симптомы у ребенка стали появляться к вечеру: глаза покраснели, их стало щипать.

«Мы сначала подумали, что это просто из-за усталости, а ночью ему стало хуже.

Сделали компрессы и утром поехали в больницу. Там нам сказали, что уже было много обращений и все пострадавшие были с этого киносеанса», – сообщила Дарья.

«Ночью ребенок проснулся и кричал от боли», – пожаловалась мать мальчика.

По словам женщины, в кино сын ходил с бабушкой и еще с двумя детьми. У всех троих появились точно такие же симптомы, как у ее сына. Врачи назначили антибиотики, состояние пострадавших улучшается, но часть симптомов пока осталась.

«Солнечный ожог» роговицы

Включенные бактерицидные лампы мгновенно повреждают поверхностные ткани глаза, а белый экран в кинотеатре усиливает дозу излучения, рассказала «Газете.Ru» врач-офтальмолог, профессор Татьяна Шилова.

«Оставлять включенную «кварцевую» (бактерицидную) лампу в присутствии людей опасно, потому что УФ-С-излучение ( 254 нм) мгновенно повреждает поверхностные ткани глаза — роговицу и конъюнктиву. Белый экран и светлые стены в кинозале усиливают экспозицию за счет отражения, а доза нарастает с каждой минутой. При длительном или близком облучении возможны не только ожог роговицы, но и отек/эрозии эпителия, блефарит/ожог кожи век; при утечках спектра в УФ-А/синюю зону — риск фотохимического повреждения сетчатки. Теоретически повторные эпизоды повышают вероятность ускоренного помутнения хрусталика. Поэтому в залах для людей допустимы только закрытые рециркуляторы, а открытые лампы должны быть заблокированы от случайного включения», — отметила врач.

Шилова добавила, что диагностированная у пострадавших «фотоофтальмия» лечится за несколько дней без последствий, но если бы лампы были мощнее, а зрители находились в зале дольше, вред здоровью мог оказаться гораздо более тяжелым.

Фотоофтальмия — это острый ультрафиолетовый кератоконъюнктивит, по сути «солнечный ожог» роговицы. В большинстве случаев при своевременном лечении (эпителизирующие и антибактериальные капли, защита от света, покой) симптомы проходят за 24–72 часа без последствий.~

«Опасность в выраженной боли, светобоязни, падении зрения и риске осложнений — инфекционного кератита, рецидивирующей эрозии, стойкой сухости. Могло ли излучение навредить сильнее? Да: при более высокой мощности, большей длительности, малой дистанции и отражениях повреждения были бы глубже (вплоть до обширной потери эпителия, язвы роговицы, а при спектральных утечках — поражения сетчатки)», – заключила эксперт.