Угостил конвоира пивом и дал 5000 рублей: как дезертир убежал от военной полиции в Казани

Дезертир Фадис Г., сбежавший из-под конвоя в столице Татарстана, сдался полиции, сообщает газета «Вечерняя Казань» («ВК»). Вместе с ним задержан его друг и сослуживец Александр Ч., который без раздумий бросился на выручку товарищу, но потом оба поняли, что история принимает нехороший оборот.
По информации «ВК», 32-летний Фадис Г. до июня 2025 года проходил службу в одной из частей на границе России. Получив отпуск, он приехал домой, но затем, несмотря на приказ командования явиться к месту несения службы 13 августа, решил не возвращаться. Мужчину объявили в розыск, военная полиция смогла выйти на его след в Набережных Челнах, где он все это время находился вместе с супругой Эльвирой и девятилетним ребенком.
В минувшую пятницу, 24 октября, дезертир был задержан сотрудниками военной полиции после того, как вышел в подъезд покурить. Мужчину усадили в служебный Renault и повезли в Казань для оформления.
Но все пошло не по плану. В дороге Фадис написал своему другу и сослуживцу Александру, который служил с ним в одной части и в этот момент находился на побывке дома. Тот без раздумий заказал такси и начал преследование. Догнать машину с Фадисом удалось в Казани на Гвардейской улице. На светофоре Александр выскочил на дорогу, подбежал к машине полиции, открыл дверь и резко вытащил своего товарища. Оба быстро сели в такси. Вдогонку за ними бросился один из конвоиров, который успел впрыгнуть в отъезжавшую машину так, что его ботинки остались торчать снаружи. Автомобиль резко тронулся и уехал вместе со всеми.
В Казани был объявлен план «Перехват», не давший результатов.
«Таксист лишних вопросов не задавал <...> Они прокатились по центру, в районе Кольца купили три банки пива и бутылку виски. В машине угостили конвоира пивом, потом высадили его, дали ему пять тысяч рублей за причиненные неудобства и направились в Челны», — рассказал «Вечерней Казани» источник.
Вернувшись, уже в парке допили бутылку виски и Фадису стало стыдно за проделанное, он явился в отдел полиции и сдался.
По данным издания, оба злоумышленника задержаны. В отношении дезертира, вероятно, будет возбуждено уголовное дело за оставление военной части, его сослуживцу могут вменить похищение сотрудника военной полиции.
Что известно о сбежавшем
В августе 2025 года администрация Актанышского района Татарстана сообщала о награждении Фадиса медалью «За отвагу» и медалью участника военной операции. На церемонии награждения глава района Ленар Зарипов подчеркнул «исключительную храбрость и самоотверженность» мужчины при исполнении воинского долга и «акцентировал внимание на роли родителей в воспитании достойного сына, настоящего защитника Отечества». На опубликованном фото можно видеть самого Фадиса в окружении родственников.
Издание «Татар-информ», рассказывая о награждении, отмечало, что Фадис был мобилизован «с первых дней» СВО и «с самого начала проявил себя как мужественный и самоотверженный боец».