«Достал ружье и расстрелял». В Армении жестоко убили ростовского врача и ее супруга

В Армении 61-летний мужчина пытался угнать автомобиль пары, приехавшей в отпуск из Ростова-на-Дону. После их отказа и попытки оказать сопротивление он открыл по ним огонь из охотничьего ружья, а после спрятал тела в беседке. Перед этим преступник заколол вилами своих соседей. Погибшая женщина — известный врач-эндокринолог с 20-летним стажем.

Супругов из России расстреляли на дороге в Котайкской области Армении, куда они приехали в отпуск.

По информации SHOT, 44-летняя Марина Айрапетян и ее 46-летний муж Вага Мартиросян ехали на автомобиле Audi на праздник. Недалеко от села Зовашен они решили припарковаться на обочине.

«Остановились отдохнуть у беседки. В какой-то момент на них напал неадекват, потребовал ключи от машины, но ему их не отдали», – пишет Telegram-канал.

Нападавший «достал ружье и расстрелял пару». Тела погибших он спрятал в расположенную рядом беседку.

«По предварительным данным сотрудников полиции, преступник пытался отобрать автомобиль, но хозяин машины сопротивлялся. Есть определенные следы борьбы на теле супруга. На теле женщины такого нет», — рассказал источник 161.RU.

Родственники пары обратились в полицию с заявлением о пропаже спустя сутки.

«Человек исключительной доброты»

Айрапетян работала эндокринологом и УЗИ-диагностом в клинике «Давинчи». Ее медицинский стаж – более 20 лет. В 2022 году заняла 3-е место в рейтинге врачей-эндокринологов Ростовской области.

«Она была человеком исключительной доброты и отзывчивости, всегда готовым прийти на помощь и поддержать в трудную минуту. Память о Марине Мушеговне всегда останется в сердцах тех, кто ее знал. Мы глубоко скорбим об этой невосполнимой утрате», – рассказывают коллеги.

Ранее Айрапетян работала в медклинике «Мобильная медицина». Генеральный директор учреждения Валентина Кузнецова рассказала 161.RU о погибшей.

«Очень открытая, жизнерадостная, отличный врач и товарищ. Она была веселая, любила танцевать, смеяться — настоящая красавица. С ней было очень легко и интересно работать. Она была очень грамотная, ее обожали пациенты», – говорит Кузнецова.

Тела погибшей россиянки и ее мужа уже доставили в Ростов-на-Дону. Похороны пройдут 17 октября на кладбище в селе Крым (Мясниковского района).

У супругов осталась 15-летняя дочь.

Еще две жертвы

Стрелявшего уже задержали. По словам очевидцев, он находился в Audi, которую угнал у ростовчан. В машине обнаружено ружье, из которого, как предполагается, и была убита пара из Ростова-на-Дону.

Известно, что Айрапетян и ее муж были не единственными жертвами. До этого мужчина расправился со своими соседями: он повздорил с ними и заколол вилами. Трагедия произошла в селе Арамус.

Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит от 20 лет колонии до пожизненного лишения свободы.

По предварительным данным, задержанный был пациентом психиатрической больницы и ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Ему 61 год.