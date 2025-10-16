На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Маленькая проститутка»: Грета Тунберг рассказала о пытках в израильской тюрьме и оскверненном чемодане

Шведская активистка Грета Тунберг пожаловалась на пытки в израильской тюрьме
Шведская экоактивистка Грета Тунберг в аэропорту Афин после депортации из Израиля, 6 октября 2025 года

Louisa Gouliamaki/Reuters
Активистка из Швеции Грета Тунберг отсидела пять дней в израильской тюрьме после попытки прорваться в Газу на корабле. В интервью она пожаловалась на избиения, насекомых, отсутствие воды и угрозы отравления газом во время заключения. Израильтяне также нарисовали пенис на чемодане Греты.

Грету Тунберг избили и назвали проституткой

22-летняя шведская экологическая активистка Грета Тунберг рассказала в интервью Aftonbladdet, что ее вместе с другими участниками флотилии «Сумуд» пытали в израильской тюрьме.

По словам Тунберг, когда активисты прибыли в порт Ашдода, их там уже поджидала группа силовиков. Они повалили Грету на землю, набросили на нее израильский флаг и поволокли на некую территорию, огороженную железным забором.

«Это было что-то вроде антиутопии. Я видела, наверное, человек пятьдесят, стоящих на коленях, в наручниках, уткнувшихся лбами в землю», — отметила Тунберг.

Ее оттащили подальше от остальных, «бросили на израильский флаг» и избили. Израильские силовики несколько раз выкрикнули: «Маленькая проститутка», сорвали с нее шапку-лягушку и растоптали.

Грету Тунберг поставили в угол, рядом установили флаг.

«Когда он развевался и касался меня, они кричали: «Не трогай флаг!» и пинали меня в бок» — вспомнила Тунберг. По словам шведки, охранники по очереди делали с ней селфи.

Затем Грету посадили в тюрьму, где на протяжении нескольких дней держали в разных камерах вместе с другими заключенными практически без еды и воды. Им приходилось пить из-под крана «какую-то коричневую жидкость». Несколько заключенных заболели.

«Было очень жарко, градусов под сорок. Мы всё спрашивали: «Можно воды?» В конце концов люди начали кричать», — пожаловалась Тунберг.

Охранники демонстрировали заключенным воду в бутылках, после чего выбрасывали ее в мусорку и смеялись.

Израильские охранники угрожали отравить газом заключенных

Как пишет Aftonbladdet, в какой-то момент около 60 человек поместили в небольшую клетку на улице под палящим солнцем.

«Когда люди теряли сознание, мы стучали по клеткам и просили позвать врача. Потом подходили охранники и говорили: «Мы вас сейчас отравим газом». Это было для них обычным делом. Они держали газовый баллон и угрожали нам», — рассказала Тунберг.

По ночам охранники регулярно приходили с фонариками и трясли металлические решетки, заставляя всех заключенных вставать.

Шведку также сажали в одиночную камеру, где было много насекомых. Она не знает точно, сколько времени там провела, но помнит, что пела песни, чтобы успокоиться.

Рисунок на чемодане Греты Тунберг

При задержании силовики отобрали у шведки чемодан. Из него достали все вещи, которые были связаны с Палестиной, и разрезали их ножом на куски.

Тунберг показала журналистам, бравшим у нее интервью, этот чемодан. На нем черным маркером написано «Грета — шлюха», а рядом нарисованы израильский флаг и мужской половой орган.

По словам шведки, чемодан в таком виде ей вернули после освобождения. Рассказывая об этом, Тунберг рассмеялась и сравнила израильских силовиков с пятилетними детьми.

Шутки от политиков и дипломатов

Грету в заключении водили на индивидуальные беседы с различными чиновниками, дипломатами и политиками.

«Одни сказали: «Мы предложили ХАМАС обменять вас на заложников» и стали молча смотреть на меня. Когда я спросила: «Что это значит?», они ответили: «Мы пошутили». Другие говорили: «Это не геноцид. Поверьте, если бы мы захотели совершить геноцид, мы бы смогли это сделать», — сказала Грета Тунберг.

Через несколько дней к заключенным шведам, в том числе Тунберг, пришли сотрудники посольства Швеции в Тель-Авиве.

«Мы собрались вместе и рассказали, как с нами обращались. О нехватке еды, воды, об избиениях. О пытках. Мы показали свои синяки и царапины... Они ничего не сделали, просто сказали: «Наша задача — выслушать вас. Мы здесь, и вы имеете право на консульскую поддержку», — посетовала она.

Активистка уточнила, что шведские дипломаты не смогли добиться обеспечения заключенных нормальной водой.

6 октября МИД Израиля объявил о депортации Тунберг и еще 170 активистов в Афины, после чего активистка вернулась в Швецию.

