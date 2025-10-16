«У нее нет политической позиции»: в Петербурге певицу задержали за исполнение песен иноагентов

Полиция Санкт-Петербурга задержала и доставила в участок уличную певицу Диану Логинову из группы Stoptime. Ее обвинили в организации незаконного концерта и публичном исполнении запрещенных в России песен иноагентов. Предполагается, что девушка будет привлечена к административной ответственности, суд по ее делу состоится 16 октября. Мать задержанной утверждает, что у дочери «нет никакой политической позиции» и она является патриотом России.

В Петербурге полиция задержала и препроводила в участок 18-летнюю певицу Диану Логинову, выступающую под псевдонимом Наоко, сообщает портал 78.ru. В вину девушке поставлено то, что она «собрала толпу в центре города, исполняя песни иностранных агентов».

На опубликованных видеокадрах видно, что возле здания Театра комедии на Невском проспекте играет подростковая музыкальная группа, чье выступление слушают несколько десятков человек. Затем девушку и парня сажают в полицейскую машину. Их задержание сопровождается аплодисментами со стороны публики.

«На Логинову составят протокол об административном правонарушении за организацию массового одновременного пребывания граждан в общественном месте, повлекшее нарушение общественного порядка», — сообщает 78.ru. По данным издания, во время выступления девушка исполнила песню Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) под названием «Кооператив «Лебединое озеро», которую в мае петербургский суд запретил к распространению.

Концерт при этом не был спонтанным: Диана заранее сообщала зрителям о времени и месте выступлений в своем Telegram-канале с 15 тысячами подписчиков. Таким образом нарушался региональный закон об обязательности согласования уличными музыкантами своих концертов с городскими властями.

«Она очень любит Россию»

В беседе с ИА «Регнум» мать певицы Ирина Владимировна сообщила, что своими выступлениями ее дочь не преследует никаких политических целей и исполняет песни иноагентов только из-за популярности их у публики.

«Песни, которые Диана выбирает — это песни ее любимых исполнителей. Эти композиции нравятся ее публике — только поэтому она их поет. Публика просит — Диана исполняет. Здесь нет никакого подтекста, никакого злого умысла. Моя дочь никого ни к чему не призывает и ничего не пропагандирует», — сказала мать певицы.

Она отметила, что присматривает за дочерью, сама часто бывает на ее выступлениях и потом забирает домой.

«Мы общаемся очень близко, и я точно знаю, что у нее нет никакой политической позиции! Более того, она патриот нашей страны, она очень любит Россию и не собирается никуда уезжать! Никаких мыслей о поддержке Украины у нее нет! Наш родственник участвовал в СВО, недавно вернулся домой с ранением головы. Они с Дианой общаются, она прекрасно знает, что происходит в зоне боевых действий и на СВО», — сказала Ирина Владимировна.

По ее словам, она уже поговорила с Дианой, и та пообещала больше не исполнять песни иноагентов. На вопрос журналистов, разделяет ли она сама или ее дочь политическую позицию Noize MC (его признали иноагентом с мотивировкой «осуществление политической деятельности» в пользу Украины. — «Газета.Ru».) женщина ответила, что ничего об этом не слышала и думает, что ее дочь тоже в этом не разбирается. Она отметила, что ранее Диана не раз выступала с патриотическими песнями, периодически исполняла песню Шамана «Я русский!» и песни группы «Любэ» — однако такие композиции не находили массового отклика у уличной аудитории.

По данным 78.ru, уличная артистка, вероятно, будет привлечена к ответственности по двум статьям КоАП: ст. 20.1 («Мелкое хулиганство») и ст. 20.3 («Пропаганда либо публичное демонстрирование запрещенных в РФ символики или произведений»). Возможное наказание — до 15 суток ареста. Суд должен пройти 16 октября.

«Будем обжаловать»: Татьяну Лазареву заочно приговорили к 7 годам колонии Суд в Москве заочно приговорил Татьяну Лазареву к 7 годам колонии — к ранее назначенному... 07 октября 14:46

Совет из Госдумы

Задержание Дианы Логиновой прокомментировал депутат Госдумы Евгений Федоров.

«Совершенно необязательно петь песни врагов, песен много. Слава богу, у нас огромная тысячелетняя культура, а иноагентов у нас все-таки не так много, их вообще меньше 1000 человек. Надо, когда ты поешь, смотреть, что именно ты поешь. В данном случае полиция проводит работу с разъяснением для человека, который подает в общество определенную информацию, что вот это можно делать, а вот это нельзя, это антироссийские действия», — сказал он в интервью изданию «Говорит Москва».