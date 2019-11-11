Растратил 17,5 млн рублей: экс-ректор ДВФУ получил 7 лет

Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке вынес приговор экс-ректору Дальневосточного федерального университета Сергею Иванцу. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд приговорил признать Иванца виновным в преступлениях, связанных с растратой <...> назначить окончательное наказание путем частичного сложения наказаний на срок семь лет в исправительной колонии со штрафом в 500 тыс. рублей», — огласил решение судья.

После вынесения приговора Иванец был арестован в зале суда до вступления приговора в законную силу. Судья постановил зачесть ему срок нахождения под стражей и под домашним арестом.

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Уголовное дело рассматривалось в Тихоокеанском флотском военном суде в закрытом судебном заседании, так как в деле содержались сведения, составляющие государственную тайну. При этом приговор зачитывался в открытом режиме, в связи с чем были оглашены только вводная и резолютивная части приговора.

Как сообщил журналистам помощник председателя Тихоокеанского флотского суда Максим Волков, было установлено, что Иванец, являясь ректором ДВФУ, был осведомлен, что работы по разработке и внедрению программного обеспечения информационно-технической системы «Электронный университет» в полном объеме не были выполнены. Однако деньги за них все равно перечислил.

«15 сентября 2015 года противоправно и безвозмездно перечислил на расчетный счет подрядной организации ООО «Современный университет», подконтрольной Карлявину и Смурову, деньги вуза — более 17,5 млн руб», — заявил Волков, его слова цитирует «Интерфакс». Он также уточнил, что пособники Иванца оформляли документы, подтверждающие законность платежей.

Остальные пять фигурантов дела были приговорены к условным и реальным срокам заключения. Так, бывший проектор Алексей Цхе получил три года условно, экс-проректору Виктору Атаманюку суд назначил четыре года условно, экс-проректору Игорю Сиротину — два года условно. В общей сложности суд постановил взыскать с них свыше 17 миллионов рублей ущерба.

Кроме того, были осуждены сотрудники ООО «Современный университет» Сергей Карлявин и Никита Смуров: первый получил 4,5 года исправительной колонии общего режима, второй — 3,5 года условно. Карлявина также взяли под стражу в зале суда.

Как сообщает РИА «Новости», двое из шести фигурантов дела признали вину полностью. При этом Иванца среди них нет — защита обвиняемого уже заявила о намерении обжаловать приговор. Об этом заявил журналистам адвокат Алексей Залесов.

«Приговор незаконный, необоснованный. Иванец не совершал ни одного из вменяемых ему действий. Приговор будет обжалован», — сообщил правозащитник после оглашения решения судьи.

Уголовное дело о коррупции по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата» против Иванца и его пособников было возбуждено в 2016 году. Экс-ректор был задержан в ночь на 20 марта правоохранительными органами Приморского края и помещен под домашний арест. Его место в ректорате вуза по решению Минобрнауки РФ занял проректор по развитию кампуса Владимир Николаев.

В рамках дела были проведены обыски по месту жительства и в офисах подозреваемых. Согласно данным следствия, в 2011 году университет и подрядная организация «Современный университет» заключили контракт на два года для создания информационно-технической системы на 647 млн рублей. Однако третий этап работ так и не был выполнен.

С 20 августа по 11 сентября 2015 года Иванец дал указание Алексею Цхе и Виктору Атаманюку обеспечить изготовление и подписание актов сдачи-приемки исполнения обязательств по третьему этапу, а 15 сентября 2015 года поручил главному бухгалтеру перевести деньги на счет исполнителя.

Комментируя дело экс-ректора, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявлял, что такие организации, как вузы, необходимо «чистить» от жульничества.

«ДВФУ не останется без ректора – это первое. Второе — если у правоохранительных органов есть сегодня претензии к деятельности ректора, то точно было бы хуже, если бы эти претензии не были сформулированы. Потому что если у нас есть жульничество, тем более в таких организациях, как университет … все равно это надо «чистить», — говорил Трутнев журналистам.