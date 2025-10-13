«То, что мы прожили, — это нереально». Как 200 боевиков Басаева напали на Нальчик

Боевики Басаева 13 октября 2005 года напали на Нальчик, пострадали более 200 человек

В этот день 20 лет назад боевики под руководством Шамиля Басаева вошли в Нальчик. Они атаковали здания всех силовых структур города, включая МВД и ФСБ. Ожесточенные бои шли до 14 октября, пострадали более 200 человек. Суд по делу террористов стал самым долгим в истории современной России.

«Двери закрываются, и начинается перестрелка»

Ночью 13 октября 2005 года сотрудникам МВД поступил сигнал о том, что на окраине Нальчика в районе Белой речки замечена подозрительная активность — незнакомая компания жгла костры, жарила шашлык, шумела. Причем все молодые люди — в балаклавах.

Туда моментально выехала оперативная группа. Компания встретила силовиков автоматной очередью. Двоих террористов ликвидировали на месте, остальных взяли в окружение. Правда, вскоре выяснилось, что это был лишь отвлекающий маневр.

Пока силы МВД стягивались в садовое товарищество, сразу несколько групп боевиков выдвинулись в центр города. Около 9 утра они атаковали городской отдел милиции №1.

«Когда это началось, я был на четвертом этаже и, выглянув в окно, которое выходило на задний двор, увидел, как к зданию бегут несколько человек, вооруженных автоматами. Они были в гражданской одежде <...>. Двери закрываются, и начинается перестрелка», — вспоминал Султан М., в тот период служивший в ОВД №1 города Нальчика.

close Сожженные автомобили перед отделением милиции в центре Нальчика, 13 октября 2005 года НТВ/AP

Террористы напали сразу с двух сторон. Стреляли из гранатометов и автоматов. Пытаясь укрыться от огня, милиционеры снимали с себя бронежилеты и вешали на окна. Те сотрудники, которых террористы застали на улице, отстреливались, прячась за машинами.

Атака длилась 20 минут. К моменту, когда на помощь коллегам прибыли СОБР и ОМОН, ее удалось отбить.

Почти параллельно боевые действия развернулись и у других объектов силовых структур. Так, террористам удалось прорваться в 3-й отдел милиции и даже взять заложников. Часть их них после длительных переговоров они обменяли на еду и воду, остальных согласились отпустить лишь в обмен на беспрепятственный выезд из города.

Силовикам удалось договориться, чтобы часть заложников все же сменили сотрудники УБОП. Их привезли на микроавтобусе, и как только туда зашли террористы вместе с другими пленными, начался штурм. Боевики были уничтожены, а заложники освобождены.

Самая напряженная обстановка была у здания ФСБ. В 9:20 утра к зданию подъехала желтая «Газель», из нее тут же выскочили 10 человек в камуфляже и открыли огонь по входу.

Как вспоминали сотрудники, под непрерывным огнем террористы как зомби продолжали прорываться к зданию.

close Во время операции по освобождению заложников в Нальчике, 14 октября 2005 года Михаил Джапаридзе/ТАСС

«Ни один боевик не покинет черту»

Всего 13 октября атаке подверглись 18 объектов в разных частях города. На улицах гремели взрывы, городской транспорт встал, связь работала с перебоями.

После провала очередной атаки боевики пытались захватить автомобили и вырваться из города. Ближе к 18:00 стало известно, что президент России Владимир Путин поручил полностью блокировать город. Нальчик взяли в кольцо армия и внутренние войска.

close На одной из улиц Нальчика после нападения террористов, 14 октября 2005 года Валерий Матыцин/ТАСС

«Владимиром Путиным дано поручение принять меры к полному блокированию города, чтобы ни один боевик не покинул черту. Все, кто будет с оружием в руках и будет оказывать вооруженное сопротивление, должны быть подвергнуты ликвидации», — отчитался первый заместитель министра внутренних дел Александр Чекалин.

По официальным данным, в тот день погибли 35 сотрудников правоохранительных органов и 15 мирных граждан. Еще более 200 человек получили ранения, в том числе 131 силовик.

«То, что мы прожили, — это нереально, мы спрятались за «пятеркой», в нее попало около 15 патронов из автомата Калашникова», — рассказывал потрясенный подросток на камеру журналистам.

close Сотрудники правоохранительных органов на одной из улиц Нальчика во время нападения террористов, 14 октября 2005 года Валерий Матыцин/ТАСС

«Сказали, что начался джихад и надо идти убивать»

По одной из версий, атака боевиков должна была стать лишь частью крупномасштабного теракта. За несколько дней до этого оперативники обнаружили в Нальчике тайник с 500 кг взрывчатки, пять тротиловых шашек и пять гранат, 14 выстрелов к гранатометам и около тысячи патронов различного калибра.

Кроме того, 8 октября, в пригороде силовики задержали двух боевиков, которые признались, что им велели подготовить теракт в аэропорту Нальчика. После этого в городе усилили посты.

Саму атаку на Нальчик впоследствии назвали и продуманной, и спонтанной. Как установили в ходе расследования, вылазку организовали лидер северокавказского бандподполья Шамиль Басаев, его заместитель ингуш Ильяс Горчханов и лидер джамаата Кабардино-Балкарии Анзор Астемиров.

Исполнителями планов боевиков стали местные жители. О том, что им предстоит делать, они не знали до последнего. Как признавались задержанные, утром им раздали оружие, сказали, что начался джихад и надо идти убивать неверных.

«Мы видим, что это очень молодые люди — от 20 до 25 лет, — мы считаем, что это больше «пушечное мясо». На наш взгляд, кто-то был одурманен, кто-то на самом деле, видимо, финансировался, ну и, видимо, наркотики могли применяться. До 80—90% — это обычные жители республики, жители города Нальчика», — рассказывал президент Кабардино-Балкарии Арсен Каноков.

За 13—14 октября было ликвидировано более 90 боевиков. Еще несколько дней после атаки их тела просто лежали на улицах Нальчика.

close На одной из улиц Нальчика после освобождения от террористов, 14 октября 2005 года Валерий Матыцин/ТАСС

Родственники убитых и правозащитники утверждали, что те пошли на смерть, пытаясь отомстить за притеснения , пытки и унижения со стороны правоохранительных органов. В республиканском МВД эту версию опровергли, уверяя, что большинство убитых вообще никогда не состояли на оперативном учете и не интересовали сотрудников правоохранительных органов.

«О существовании большей части убитых участников нападения на Нальчик мы даже не подозревали, к ним у нас не было никаких претензий. Они были лишь к тем, за кем эти люди пошли», — отмечали в ведомстве.

Всего в течение года было задержано еще около 70 предполагаемых боевиков. Их обвинили по ряду статей УК РФ: «Мятеж», «Терроризм», «Участие в вооруженном мятеже», «Убийство», «Организация преступного сообщества», «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных структур». В итоге на скамье подсудимых оказались 59 человек, еще 12 — амнистировали. (Анзора Астемирова, которого следователи назвали одним из организаторов, ликвидировали в 2010 году)

close Обвиняемые в вооруженном нападении на Нальчик перед началом заседания Верховного суда республики, 2009 год Валерий Матыцин/ТАСС

Судебное расследование по делу о нападении на Нальчик стало рекордным в истории современной России — оно длилось более пяти лет, с 2009 по 2014 год. Потерпевшими по делу проходили свыше 400 человек, а свидетелями — более 2 тыс.

Для суда над террористами в республике даже пришлось построить отдельное здание — ни одно из помещений в Кабардино-Балкарии не имело достаточно вместительного зала. Приговор был оглашен в декабре 2014-го. Пятеро подсудимых получили пожизненное, а остальные 52 — до 23 лет колонии.

«Вместо некоего исламского государства (организация запрещена в России), которое боевики хотели создать на территории российского Кавказа, им просто построили отдельное здание суда в Нальчике, в стенах которого они и получили достойную оценку», — заявил после заседания официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.