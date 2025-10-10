Время лидеров: как выпускники региональных программ для участников СВО идут во власть

В 2025 году на выборы разного уровня выдвинули 1616 участников и ветеранов СВО

Сентябрьские выборы депутатов в представительные органы власти выявили новую тенденцию. Участники региональных образовательных программ по типу федерального «Времени героев» уверенно входят в органы власти на муниципальном и региональном уровнях. Их переход в политику следует рассматривать как продолжение гражданской ответственности. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Программа «Время героев» показала свою актуальность

Программа «Время героев» началась 1 марта 2024 года по поручению президента России Владимира Путина. Она направлена на подготовку кадров из числа ветеранов и участников СВО для работы в органах власти и государственных компаниях.

В послании Федеральному собранию 29 февраля 2024 года Владимир Путин сказал, что именно участники СВО должны считаться элитой России, участвовать в ее управлении и крупнейших проектах.

«Вот они и должны выходить на ведущие позиции и в системе образования, воспитания молодежи, и в общественных объединениях, в госкомпаниях, в бизнесе, в общественном и муниципальном управлении, возглавлять регионы, предприятия в конечном итоге, самые крупные отечественные проекты», — отметил президент России.

На пленарном заседании XXII съезда партии «Единая Россия» в декабре 2024 года президент поручил расширить «Время героев», в том числе за счет запуска аналогичных программ на региональном уровне, отметив высокую востребованность инициативы.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

Что дают региональные программы

Все больше регионов поддерживают президентскую инициативу и запускают собственные образовательные программы для участников СВО. Теперь в них могут попасть еще больше бойцов, желающих перенести фронтовой опыт в гражданскую сферу.

Хотя субъекты сами определяют правила отбора и требования к участникам, эти критерии соответствуют общим нормам федеральной программы. Учебные планы включают в себя современные управленческие технологии, модули по социальному проектированию, обработке обращений граждан, практические курсы, стажировки в госорганах и компаниях, а также работу с наставниками.

Акцент делается и на развитии управленческих навыков, командной работы и личностной устойчивости.

Разнообразие форматов — очная магистратура, очно-заочная профессиональная переподготовка и полностью заочная программа повышения квалификации — обеспечивает гибкость и удобство как для бывших, так и для действующих бойцов. Это позволяет совмещать учебу с работой, службой или восстановлением после ранения.

Обучение по региональным программам еще идет. Несмотря на это, многие участники уже стали депутатами на муниципальном и региональном уровнях.

Пресс-служба программы «Время Героев»

Из разведроты — в депутаты

Александр Александрович Виселков по итогам сентябрьских выборов стал депутатом Совета депутатов муниципального образования «город Бугуруслан». Александр Александрович служит в армии с 2015 года. Выполнял боевые задачи в Сирии, ныне — в зоне СВО. Прошел путь от сержанта до командира разведывательной роты ВДВ. Александр награжден званием Героя Российской Федерации, удостоен трех орденов Мужества и медали «За отвагу».

Он решил принять участие в образовательной программе по совету сослуживца Нурсултана Муссагалеева, который сам участвует в федеральной программе «Время героев».

Нурсултан уже избран главой администрации муниципального образования Новосергиевский район Оренбургской области.

«Мы с ним прошли славный боевой путь, сдружились и хотели бы и в мирной жизни вместе развивать и работать на благо нашей Родины. Его рекомендация и подтолкнула меня воспользоваться возможностью для профессионального и личного развития», — рассказал Александр Виселков.

В итоге Виселков успешно прошел отбор и стал участником программы «Герои Оренбуржья», которая открыла перед ним новые возможности.

Программа «Время героев»

От боевых задач — к общественному служению

Артур Вячеславович Титов, участник программы «Герои Земли Калужской», по итогам сентябрьских выборов стал депутатом законодательного собрания региона. За героизм, проявленный на фронте, награжден орденом Мужества.

Артур родился и вырос в Калуге. После школы он получил образование учителя физической культуры. В 2021 году возглавил городской центр тестирования ГТО.

В 2022 году Артур Титов добровольно вступил в 51-й парашютно‑десантный полк 106-й дивизии ВДВ. После получения ранения по решению военно‑врачебной комиссии был переведен в пункт отбора на военную службу по контракту по Калужской области.

С июля 2025 года Александр Титов возглавляет филиал Государственного фонда «Защитники Отечества».

«Я старался помогать бойцам и их семьям еще когда служил на пункте отбора по контракту. Ребята, уходя на фронт, передавали мой номер родным. Еще тогда мне хотелось помогать, и я не хочу называть это просто «работой», скорее — это дело по душе. Мне не безразличны человеческие проблемы. И я горжусь утверждением на новую должность», — признается Артур Титов.

Путь от фронта в депутаты

Григорий Петрович Тапилин прошел непростой, но достойный путь. Имея за плечами более десяти лет военной службы, включая службу в Чеченской Республике в 90-е годы, он вновь встал на защиту Родины, отправившись в зону СВО в октябре 2022 года. В звании подполковника Григорий Петрович командовал мотострелковым батальоном танкового полка, выполняя боевые задачи на территориях ЛНР и ДНР.

Тяжелое ранение заставило Григория Петровича прервать военную службу. В 2024 года он вернулся к мирной жизни, вновь посвятив себя адвокатской деятельности, которой отдал почти 25 лет. За проявленное на фронте отвагу и героизм удостоен ордена Мужества и медалью Суворова, а также множеством других государственных, ведомственных и региональных наград, в том числе и за профессиональные заслуги.

Григорий поделился, что для него участие в программе «Герои. Нижегородская область» — это возможность реализовать свой потенциал, применить накопленный опыт на практике и принести пользу своему региону и стране.

«Мне хотелось стать частью команды единомышленников — людей, которые разделяют одни ценности и убеждения, которые готовы работать вместе на будущее России. Участие в кадровой программе — это новые знания, расширение круга общения, новые возможности для самореализации, возможность быть нужным и полезным для людей. А сейчас, став еще и депутатом, представляя интересы людей, мне хочется набираться опыта в части госуправления, взаимодействия с людьми, потому что именно от этого во многом будет зависеть и результат моей работы на этом посту. И программа «Герои. Нижегородская область» позволяет развиваться в этом направлении, повышать свои компетенции», — рассказал Григорий Тапилин.

Григорий Сысоев/РИА Новости

Почему это работает

Все эффективно работает по нескольким простым причинам. Во‑первых, итоги выборов показали, что люди доверяют участникам с военным опытом и считают их кандидатуры предсказуемыми и заслуживающими доверия. Поступки и жизненный путь героев СВО ярко показывают их систему ценностей.

Исполненная присяга, ответственность и умение сохранять стойкость в трудных обстоятельствах — качества, которые избиратели ценят выше слов.

«Самое главное у военных — решительность и беспрекословное выполнение поставленных задач, четкость в работе, верность Родине, честность. И с каждой боевой задачей ты только оттачиваешь эти качества. Мне кажется, это те навыки, которые можно применить в любой своей работе. Что я и делаю. Самое главное, быть честным перед собой и людьми за принятые решения и не бояться брать ответственность. А этому меня и научил в полной мере мой военный путь», — отмечает Григорий Тапилин.

Во-вторых, военный опыт воспитал у участников СВО умение быстро принимать решения в условиях дефицита времени и ресурсов.

Практика в таких условиях развивает стрессоустойчивость, гибкость в планировании, способность выделять главное, рассчитывать риски, эффективно распределять силы и доводить начатое до конца — качества, полезные при управлении сложными задачами.

«Один из основных навыков, полученных на СВО — это сотрудничество. Умение работать в команде с личным составом скажем так, разных уровней, разных категорий, разных возрастов, разных профессий. То есть на СВО пришлось научиться всех объединять в одну команду, находить каждому индивидуальный подход и выполнять любые поставленные задачи эффективно и вжатые сроки», — делится Александр Виселков.

Максим Блинов/РИА Новости

В-третьих, этот практический опыт последовательно дополняют серьезными теоретическими знаниями: курсы и лекции дают необходимые профессиональные компетенции и систематизируют уже имеющиеся навыки.

Участники образовательных программ отмечают, что обучение выстроено грамотно и с ориентиром на практический результат.

Теорию чередуют с разбором реальных кейсов, знания предают опытные управленцы. При этом занятия доступны в удобных форматах как очно, так и заочно.

«Что касается программы, все устроено отлично. Организаторы подошли к делу грамотно, и мы получаем удовольствие от обучения. Мы мотивированы продолжать учебу и наращивать компетенции. Моим наставником является губернатор Калужской области Владислав Валерьевич Шапша. Я очень рад этому и горжусь тем, что мы обучаемся у лучших. Это отличный шанс реализовать себя, строить планы на будущее и учиться дальше», — рассказал Артур Титов.

В‑четвертых, обучение подкрепляют стажировками и практическими заданиями, а также постоянной поддержкой наставников — это обеспечивает быстрый переход от теории к практике и помогает участникам уверенно применять новые умения в реальных задачах. В результате сочетание доверия к опыту, целенаправленного образования и практической поддержки делает программу действенной и результативной.

Официальный канал Движение Первых

Что дальше

У участников программ действительно большие планы по развитию регионов. В их числе поддержка ветеранов СВО и их семьи, помощь многодетным и семьям в трудной жизненной ситуации, поддержка пенсионеров.

Герои планируют развивать добровольчество и возрождать отряды дружинников, заниматься патриотическим воспитанием молодежи.

Среди акций — благотворительные инициативы, помощь детским домам и пожилым людям, уборки территорий, а также проекты по благоустройству парков и организации спортивно‑культурных мероприятий. Наконец, в приоритете — образовательные и просветительские программы, мастер‑классы и онлайн‑акции, направленные на укрепление гражданской идентичности.

«Время героев» и его региональные аналоги стали функциональным мостом между фронтовым опытом и мирной профессией.

Программы дают участникам инструменты гражданского управления, а регионам — людей с реальным чувством ответственности за результат. Когда личная мотивация подкреплена обучением, практикой и наставничеством, а также доверием и поддержкой общества — это создает устойчивую платформу для долгосрочных позитивных изменений в регионах.