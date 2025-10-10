В Москве в Национальном центре «Россия» 8 октября завершил свою работу II Международный симпозиум «Создавая будущее». Здесь для проектирования позитивных сценариев будущего развития объединились ученые, архитекторы, дизайнеры и деятели искусства более чем из 85 стран мира. Подробности дискуссий — в материале «Газеты.Ru».

«Уверен, что свое будущее мы должны созидать сами на основе суверенного мировоззрения и неустанного смелого, новаторского поиска, опираясь на выдающиеся достижения наших предков, исторические, духовные, патриотические традиции, передающиеся из поколения в поколение. И потому отрадно, что в повестке нынешнего форума приоритетное место занимает молодежная программа. Важно, чтобы юноши и девушки увидели для себя перспективы развития, смогли раскрыть свой потенциал в науке и творчестве, в спорте и предпринимательстве, в волонтерских проектах. И тогда самые смелые мечты обязательно осуществятся», — говорится в приветственном слове президента Владимира Путина к участникам, организаторам и гостям Международного симпозиума «Создавая будущее».

Территория смыслов

Открывая мероприятие, заместитель руководителя Администрации президента России Максим Орешкин объявил о включении симпозиума «Создавая будущее» в глобальную экосистему Открытого диалога. Первый Открытый диалог прошел в конце апреля под заглавием «Будущее мира: новая платформа глобального роста». Проект посвящен формированию новой волны глобального экономического роста, в рамках него авторы лучших идей представили слушателям свои предложения по обеспечению устойчивого развития в мире — всего организаторы получили около 700 эссе из более чем 100 стран мира.

Впоследствии было принято решение, что формат Открытого диалога станет ежегодным. «Это мероприятие ставило перед собой амбициозные цели, и они действительно были достигнуты. Симпозиум «Создавая будущее», на котором мы сегодня здесь присутствуем, становится теперь частью глобальной экосистемы Открытого диалога», — подчеркнул Максим Орешкин. Он отметил, что сегодня «действительно есть все — и новая структура глобальной экономики, и технологии — чтобы появилась новая архитектура мировой торговли». Ключевой вызов — создание идей, «а не их импорта».

В этом году в работе симпозиума приняли участие более 260 российских и зарубежных экспертов из Китая, США, Италии, стран Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки. Мероприятие показало, что Россия — столица идей и смыслов. Пока на Западе публичная дискуссия вертится вокруг конфронтации — кого сдерживать, с кем воевать и какие санкции вводить — в Москве, в Национальном центре «Россия», звучат голоса ученых, философов и общественных деятелей, которые обсуждают будущее человечества, равный доступ к технологиям и совместное развитие, противопоставляя эту повестку логике разделения и давления.

«Россия сегодня — одно из немногих пространств на планете, где еще можно создать устойчивое и справедливое будущее. Пространство, в котором есть все необходимое: ресурсы, энергия, земля, вода и люди, не утратившие способность к сочувствию и созиданию. Наши города, поселки, агломерации и регионы — это не просто территории, а лаборатории новой нормальности. Там, где ценность семьи, труда и природы не противопоставляются инновациям, а соединяются с ними. Запад переживает кризис избыточного потребления и идеологической турбулентности. Восток ищет баланс между традицией и технологией. А Россия имеет шанс стать пространством синтеза — где комфорт не означает изоляцию, а стабильность не убивает динамику», — отметил директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Панин.

Технологии будущего

В этом году на симпозиуме было три трека: «Общество», «Технологии» и «Глобальное сотрудничество», в рамках которых обсуждались трансформация социума, технологические инновации, гуманитарное взаимодействие в многополярном мире. Состоялось порядка 50 мероприятий. Открытая просветительская программа была доступна для всех желающих. Состоялись мультидисциплинарные лекции, дебаты, кейс-стади и иные форматы. Среди тем — стратегическое прогнозирование, биотехнологии, дизайн и искусство как инструменты конструирования среды.

Центральным событием стал открытый лекторий с участием известных российских и зарубежных визионеров, ученых, дизайнеров и представителей креативных индустрий. Вместе с гостями они создавали образ будущего — каким будут жилье, транспорт и общественные пространства. Отдельное внимание было уделено стилю, досугу, еде и самореализации. Каждый эксперт представил собственную точку зрения, а слушатели голосовали за лучшие.

В результате на основе идей экспертов искусственный интеллект создал ролики, в которых визуализировались ключевые темы обсуждений. Так, в недалеком будущем появятся материалы с поистине уникальными свойствами — способные становиться невидимыми, восстанавливаться после повреждений и обладающие сверхпрочностью при минимальном весе. Источником для многих из них станут переработанные отходы: люди научатся извлекать из мусора ценное сырье, превращая то, что раньше считалось бесполезным, в основу материалов будущего. Например, уже через 15 лет апельсиновая кожура станет привычным строительным материалом. Ее причудливый узор, который считают лишь мусором, станет неотъемлемой частью городов. А роботы и искусственный интеллект станут главными помощниками в решении задач промышленности и экологии.

close Кристина Кормилицына/РИА Новости

В другом ролике, созданном ИИ, эксперты прогнозируют заметный рост влияния стран глобального Юга на мировые креативные индустрии. Центр культурного и творческого притяжения постепенно сместится в регионы, где в основе творчества лежат подлинные ценности — уважение к культурному наследию, признание уникальности каждого народа и стремление к гармонии и многополярности.

Под влиянием зумеров и поколения альфа, для которых важно, чтобы любая новость подавалась как захватывающая история, стремится изменится медиапотребление. В условиях растущей конкуренции за внимание аудитории СМИ все активнее будут использовать ИИ, позволяющий автоматизировать рутинные процессы и направить усилия журналистов на создание по-настоящему интересного контента.

«Россия входит в число лидеров мировой экономики, располагает большим количеством ресурсов и военной мощью, а также обладает цивилизационной первичностью и собственным когнитивным кодом, что приводит к необходимости учитывать позиции нашей страны при конструировании образа будущего. Россия исторически предлагает не комфортное, а осмысленное будущее. Его задача — дать ответ на вопрос «зачем мы живем?», а не быть «обществом потребления и спокойствия». Это обусловлено условиями геополитической конкуренции и культурными особенностями», — подчеркнул директор Центра управления знаниями МНИИПУ, физик, публицист Сергей Переслегин.

Премия

В Национальном центре «Россия» также состоялась церемония вручения первой Всероссийской премии в области научной фантастики. Новая награда учреждена в год 100-летия со дня рождения Аркадия Стругацкого и призвана поддерживать авторов, переводчиков, иллюстраторов и издателей, продолжающих традиции отечественной фантастики и формирующих образы завтрашнего дня.

Симпозиум «Создавая будущее» стал пространством живого диалога визионеров и экспертов, а премия в области научной фантастики подчеркнула культурное измерение этой работы — способность России вдохновлять и формулировать позитивные образы будущего через искусство и литературу.

Победителями стали Роман Афанасьев с романом «Звездный пилот» в номинации «Художественное произведение», Дарья Конопатова с проектом «Старгейзер 256» в категории «Визуальный образ в области научной фантастики», Татьяна Черезова за русскую версию книги Рэя Нэйлера «Гора в море» в номинации «Перевод». Лучшим издательским проектом признано Евразийское книжное агентство с циклом космической НФ для старшеклассников.

Премия стала не просто культурным событием, но и символом преемственности идей. Российская фантастика всегда отличалась особым гуманистическим взглядом на будущее — она рассказывала не о катастрофах, а о преодолении, не о выживании, а о развитии и гармонии. Именно этот подход вдохновил поколения отечественных ученых и инженеров — от космистов до конструкторов космических кораблей, сделавших Россию первой страной, открывшей человечеству путь в космос. Сегодня, когда технологии снова меняют представления о мире, российская научная фантастика возвращается к своей главной миссии — проектировать будущее человека и справедливого мира, где прогресс служит человеку, а не наоборот.

«Россия балансирует разные предложения, формирует систему многополярного мира, в будущем которого есть место разным культурам, ценностным основаниям, суверенитетам. Это общество, где каждый с уважением относится к другому. И в этом наша принципиальная сила: мы предлагаем не единое пространство и правила для всех, а готовы к полимиру – миру, основанному на ценностном многообразии и совместном строительстве общего дома, где каждый находит свою нишу. И это в первую очередь про уважение», — резюмировала заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы», основатель Мастерской новых медиа Юлия Аблец.