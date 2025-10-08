Маршрут доверия построен: как прошла экспедиция «Путешествие в Сердце Евразии»

Недавно завершилась экспедиция «Путешествие в Сердце Евразии» — масштабный общественный проект, который объединил людей из разных стран в стремлении укрепить доверие, дружбу и деловое сотрудничество в Центральной Евразии. Регион включает Россию, пять стран Центральной Азии, а также Афганистан и Иран. Команда экспедиции фокусировалась на четырех направлениях: бизнес, наука, медиа и русский язык, чтобы придать дополнительный импульс региональной интеграции. Экспедиция стартовала из Москвы и за 51 день преодолела свыше 11 тыс. километров. Участники посетили 42 города в пяти государствах: России, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане. Финальной точкой маршрута стал Нижний Пяндж на границе с Афганистаном.

В составе команды из 100 человек были журналисты, блогеры, ученые, предприниматели, студенты и преподаватели. За время экспедиции проведено более 150 мероприятий – от деловых форумов и научных сессий до культурных и образовательных акций с участием 20 тыс. человек. По итогам в российских и иностранных СМИ и соцсетях вышло более 10 тыс. упоминаний.

Проект получил поддержку на высоком уровне: приветственные послания на старте экспедиции в Москве пришли от президента России Владимира Путина, президента Таджикистана Эмомали Рахмона, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, руководства исполнительного комитета СНГ и ТПП РФ.

Руководитель экспедиции, генеральный директор АНО «Международный центр региональной интеграции» Ислам Назаралиев рассказал о ключевых итогах и дальнейших планах.

— Масштаб экспедиции впечатляет. Какое самое главное ощущение из этой насыщенной поездки вам запомнилось?

— Главное — осознание того, что «сколько нас – неважно. Важно верить и важно иметь четкий план. Победа — это упорство». Этот проект стал одним из самых сложных в моей практике: за неполных два месяца мы с командой преодолели тысячи километров по российским лесам, казахстанским степям, высотным перевалам Кыргызстана, песчаным барханам Узбекистана и горным хребтам Таджикистана. Перефразируя слова великого русского писателя Николая Гоголя, чтобы по-настоящему понять, что представляет собой современная Россия и Центральная Азия, «нужно непременно проездиться самому. Слухам не верьте никаким... Нужно самому узнавать…».

— В чем ключевая идея экспедиции и как она реализуется на практике?

— Центральная Евразия обладает значительным потенциалом для устойчивого объединения благодаря нескольким факторам:

• связующей роли русского языка в межгосударственном, деловом, научном и повседневном общении;

• географической и территориальной взаимосвязанности через транспортные, торговые и культурные артерии;

• экономической взаимозависимости в энергетике, водных ресурсах, сельском хозяйстве, транспорте и цифровой инфраструктуре;

• общему историческому наследию, сформированному многовековыми контактами и дипломатическими взаимодействиями.

По ходу экспедиции мы продемонстрировали объединяющий потенциал региона, в первую очередь молодежной аудитории, а также нашли идеи и проекты, которые позволяют людям напрямую вовлекаться в интеграционные инициативы. Именно горизонтальный формат «регион-к-региону», «город-к-городу» и «человек-к-человеку» позволяет сразу перейти к заключению прямых контрактов, обмену технологиями и компетенциями, совместному выводу продуктов на маркетплейсы и т.д. А фокус на областной и муниципальный уровни взаимодействия помогает укрепить устойчивые связи в регионе.

close Пресс-служба АНО «Международный центр региональной интеграции»

Это приобретает особую значимость в постсоветском пространстве, где государства суверенны и многогранны, а партнерство опирается на разделяемые идеалы – традиционализм, трудолюбие и семью. Фундаментальные ценности народов региона совпадают: справедливость, обеспечение стабильности государства, почтение к традициям, образованию и научным достижениям.

— Как удалось сплотить такую большую группу людей разных национальностей, возрастов и профессий?

— В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне мы возлагали цветы у мемориалов героям в России, Кыргызстане, Казахстане, Узбекистане и Таджикистане. Память о совместном подвиге наших дедов и прадедов — фундамент единства поколений и народов всего региона.

Еще одной по-настоящему душевной инициативой стала акция «Сады дружбы». В основных пунктах маршрута мы с представителями местных властей высаживали по дереву от каждой страны-участницы, что символизировало вековые традиции добрососедства. Дружба буквально пускала корни по ходу экспедиции.

Также непосредственное участие каждого члена экспедиции в подготовке и проведении мероприятий по маршруту движения позволило обеспечить стопроцентную вовлеченность и сформировать прочную команду.

— Какие мероприятия вам особенно запомнились и почему?

— «Духовный и культурный маршрут» — с которого начинался план экспедиции. Это первая и единственная серия мероприятий, которая осталась в первоначальном виде без каких-либо изменений.

Из Владимира мы привезли в Ташкент для Среднеазиатского митрополичьего округа список Владимирской иконы Божией Матери, а из Оренбургской области в храм Святой Троицы в Караколе (Кыргызстан) — список Табынской иконы Божией Матери.

close Пресс-служба АНО «Международный центр региональной интеграции»

По пути экспедиции мы посещали духовные центры каждой страны. Среди самых ярких: в Казахстане – мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави в городе Туркестан, в Кыргызстане – Худжра Бабура в городе Ош, в Узбекистане — мавзолей Гур-Эмир и мавзолей Ходжа Дониер (гробница Пророка Даниила) в городе Самарканд, в Таджикистане – мавзолей Мухаммада Башоро, а также мемориальный комплекс основоположника новоперсидской поэзии Абу Абдулло Рудаки в городе Панджруд. Продвижение дружеской повестки имеет древние корни в регионе, ведь великий поэт еще более тысячи лет назад написал, что «нет в этом мире радости сильней, чем лицезренье близких и друзей».

Мы поддержали международный музыкальный конкурс «Интервидение», с успехом завершившийся недавно в Москве. Вместе с нами флаг конкурса проехал по трем странам Центральной Азии и стал заметным символом народной дипломатии. Участники из Таджикистана, Казахстана, Узбекистана оказались в десятке лучших исполнителей конкурса, а трио Nomad из Кыргызстана заняли второе место. Решение жюри конкурса подтвердило, что в Евразии занимается новая заря творческой энергии.

— Расскажите, как прошло финальное мероприятие экспедиции в Душанбе?

— В первую очередь хотелось бы отметить слаженную работу организаторов Форума — Фонда Росконгресс, Российско-Таджикского Делового Совета, АНО «Международный центр региональной интеграции», ООО «РВБ». Благодаря активной поддержке правительства Республики Таджикистан форум прошел на высоком уровне.

В пути мы собрали множество идей, которые легли в повестку первого Центральноазиатского международного экономического форума.

close Пресс-служба АНО «Международный центр региональной интеграции»

Основными темами научной программы экспедиции и форума стали истощение водных ресурсов, таяние ледников, а также экологические проблемы Арало-Каспийского региона. Эксперты выделили в качестве приоритета проект по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Центральной Евразии. Это продолжает инициативы, сформулированные по итогам саммита ШОС в сентябре 2025 года, где лидеры стран Центральной Азии обозначили основные направления для укрепления организации и преодоления региональных вызовов.

Совместное использование водохранилищ, каналов, электросетей, инфраструктуры цифрового мониторинга ресурсов с учетом интересов всех государств региона, в т.ч. Ирана и Афганистана, позволит найти сбалансированные решения по распределению вырабатываемой энергии и сокращению дефицита воды. Предложение о создании водно-энергетического сообщества Центральной Евразии с активным российским участием сейчас приобретает приоритетную актуальность, что подтверждается также докладами по линии международных институтов, в частности — Евразийского банка развития.

По итогам мероприятий сформирована концепция Фонда цифрового развития — платформы для объединения усилий стран Центральной Евразии в цифровизации, научном сотрудничестве и обмене компетенциями, что идет в развитие предложений по интеграционным инициативам в этой области по итогам IV Евразийского экономического форума в Минске в июне 2025 года.

Среди приоритетов на форуме и экспедиции было обозначено усиление работы по охране интеллектуальной собственности и важность межгосударственного диалога и гармонизации законодательств региона на основе российского опыта для повышения эффективности правоприменения и развития сотрудничества.

Одной из ключевых тем форума и экспедиции стал русский язык как язык делового общения, обеспечивающий доступ к обширной нормативно-правовой, технической, инженерной и научной базе знаний в регионе. Русский язык гармонично дополняет национальные языки, способствуя синтезу культур и традиций в Центральной Евразии.

— Русский — это один из пяти языков коммуникаций в Экспедиции. А как строилась информационная работа именно для стран Центральной Азии?

— Мы взяли с собой максимальное количество представителей традиционных СМИ и блогеров из всех стран-участниц с основной ставкой на лидеров общественного мнения с высокой вовлеченностью аудитории из регионов, областей и труднодоступных районов. Также в составе нашей медиа-команды были очень известные блогеры с миллионами подписчиков. Таким образом достигался эффект всепроникающего информационного присутствия в социальных сетях и СМИ Центральной Азии, с особым фокусом на молодежь, которая сейчас уже практически не использует традиционные каналы коммуникаций, тем более русскоязычные.

— Сработало ли это решение?

— Идея привлечь региональных блогеров, местные СМИ, отраслевых звезд и сарафанное радио, полностью оправдалась. Контент из России, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана «уходил в эфир» на пяти языках через телевидение, газеты, радио, посты блогеров, сайты администраций, университетов и партнеров. Этот круглосуточный и ежедневный поток новостей породил позитивный медиа-шторм — нас ждали и встречали в каждом городе, а под конец экспедиции на юге Таджикистана нас принимали с размахом и теплом на уровне городского праздника.

close Пресс-служба АНО «Международный центр региональной интеграции»

Ключевая особенность еще и в том, что любое событие по ходу нашей экспедиции получало статус международного – ведь с нами были блогеры из всех стран-участниц, а также из Европы, Южной и Северной Америки. Вы представляете, какое впечатление на всю жизнь остается у жителей отдаленного села в горной местности после участия в мероприятиях международного каравана из 24 машин с камерами, оборудованием, музыкой, улыбками? Люди выстраивались вдоль дорог, от души приветствуя и провожая наш караван дружбы.

Мы сознательно отказались от развития собственных каналов, сосредоточившись на местных блогерах и СМИ как главных точках входа. Экспедиция за 50 дней превратила 78 лидеров мнений в искренних проводников повестки «Доверяй, узнавай, дружи, создавай». Ни кино, ни ТВ не дадут такого эффекта. Более того, блогеры активно вовлекали местных жителей по всему маршруту в совместное производство контента, буквально реализуя один из слоганов нашей экспедиции — «каждый голос услышан».

Контент шел от сердца: улыбки, смех, радость, мемы экспедиции набирали миллионы просмотров на развлекательных платформах, подтверждая востребованность формата.

Мы протестировали новую сеть дистрибуции и передвижную студию, генерирующую в первую очередь молодежный контент на языках пяти стран, который находит живой отклик у аудитории.

— Какой основной вывод по итогам экспедиции вы вынесли для себя лично?

— Люди в Центральной Евразии начали объединяться по сферам творчества и труда. Мы увидели, как единомышленники развивают конкретные направления и взаимодействуют друг с другом после экспедиции.

close Пресс-служба АНО «Международный центр региональной интеграции»

И второй вывод — вы просили один, но я не удержусь, второй важный вывод: мы создали команду единомышленников, открытую к новым идеям. Это не только оргкомитет, но и страновые рабочие группы из пяти стран, которые активно поддерживали экспедицию на местах. Эти люди способны воплощать в жизнь масштабные проекты.

— Что дальше? Какие новые горизонты планируете покорять?

— Мы видим, что регион ждет объединяющих позитивных инициатив. Я считаю, что экспедиция и новые форматы взаимодействия, которые мы вместе придумали, дают возможность развивать дружеское проектное сотрудничество широко, преимущественно на уровне областей и муниципалитетов. Люди хотят проявить себя, определить, в чем их главный талант, и использовать его на благо нашего общего дома.

Мы встретили по-настоящему масштабных людей, мыслящих категориями долгосрочного сотрудничества на благо всего региона, и именно с такими партнерами – теми, кто нацелен на созидание, а не на получение краткосрочной выгоды, — надо строить мост в будущее, поддерживая межгосударственные усилия снизу вверх и формируя прочные связи для устойчивого прогресса.