Бывший министр по вопросам Открытого правительства РФ Михаил Абызов во время рассмотрения по существу уголовного дела в Преображенском суде, 4 декабря 2023 года

«Осталось всего лишь 11 млрд рублей». Как Абызов пополняет бюджет России Экс-министр открытого правительства Абызов выплатил в бюджет более 20 млрд руб.

Адвокат бывшего министра Открытого правительства Абызова сообщил, что его подзащитный погасил за счет собственного имущества более 20 млрд рублей «по решению суда». Юрист утверждает, что Абызову осталось выплаатить лишь чуть более 11 млрд рублей, хотя ранее московский суд постановил вызыскать у бывшего чиновника имущества на 32,5 млрд руб. Абызова арестовали в марте 2019 года по обвинению в хищении и создании преступного сообщества. Вину он не признает. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Из своего кармана

Бывший министр по вопросам Открытого правительства России Михаил Абызов выплатил в бюджет России более 20 млрд руб., которые истец — Генпрокуратура — взыскала как незаконные доходы, написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение адвоката Анатолия Кузнецова, который выступил в Преображенском суде Москвы на слушаниях дела по существу.

Как уточнил Кузнецов, Абызов погасил часть долга за счет собственного имущества. Всего экс-министр должен вернуть в бюджет более 32 млрд руб.

«Сейчас в отношении Абызова существует исполнительное производство о взыскании всего лишь 11 млрд и 120 млн руб.» — утверждает адвокат подсудимого.

Бывшего министра по вопросам Открытого правительства России обвиняют в создании преступного сообщества и участия в нем, мошенничестве в особо крупном размере, незаконной предпринимательской деятельности, коммерческом подкупе и легализации денег, полученных преступным путем. Экс-министр вину не признает.

Фиктивные сделки

Абызов занимал пост в российском правительстве с 2012 по 2018 годы. Его задержали 26 марта 2019 года и арестовали днем позднее, обвинив в хищении и выводе за рубеж 4 млрд руб., а также в создании преступного сообщества с использованием служебного положения

Вместе с Абызовым судят в том числе гендиректора группы «Ру-ком» Николая Степанова и его заместителя Максима Русакова. Следствие считает, что они втроем организовали преступное сообщество, чтобы завладеть деньгами «Сибирской энергетической компании» (СИБЭКО) и ОАО РЭС, а затем вывели средства компании из России на Кипр. Абызов в данном случае нарушил запрет на предпринимательскую деятельность для чиновников.

По сведениям Генпрокуратуры, Абызов при поступлении на госслужбу скрыл, что является бенефициаром не менее чем пяти кипрских офшоров и за все время своей работы министром не указывал их в декларации. Через них он, будучи членом правительства, незаконно управлял СИБЭКО — основным поставщиком электроэнергии в Сибири.

Как следует из материалов дела, подсудимые заключили фиктивные сделки по завышенной стоимости с возглавляемой Инной Пикаловой компанией Blacksiris Trading Limited, зарегистрированной на Кипре. Договор был подписан на приобретение акций четырех организаций по обслуживанию энергетических объектов за 4 млрд руб. при реальной стоимости в 186 млн руб., считает следствие.

По версии СК, Абызов обманул акционеров СИБЭКО, которые проходят потерпевшими по делу, похитив принадлежащие им средства, гендиректора СИБЭКО Руслана Власова и его заместителей экс-министр и другие фигуранты подкупили за 78 млн руб. при продаже ценных бумаг этого предприятия. По версии следователей, Абызов смог заработать на этом 32,5 млрд руб., которые после легализовал, в том числе, переведя деньги в валюту.

Взаимодействие в судом

В октябре 2021 года Гагаринский суд Москвы по иску Генпрокуратуры постановил обратить в доход государства более 32 млрд руб. Абызова. Эту сумму «Интерфакс» назвал рекордной для России по аналогичным искам. В июле нынешнего года надзорное ведомство потребовало взыскать в пользу государства акции компании СИБЭКО на 3,9 млрд руб.

В апреле квартиру Абызова площадью почти 312 кв. м в одном из самых дорогих районов столицы Хамовники выставили на торги. Начальная цена составила 411,56 млн руб.

Судебные заседания по делу Абызова начались в ноябре — спустя 5 лет после его ареста. 22 ноября он впервые дал объяснения в суде по инкриминируемым ему обвинениям. Он отметил, что должен доказать свою невиновность.

В суде он заявил, что был владельцем 95,5% акций компаний СИБЭКО и РЭС. «То есть я украл сам у себя», — отметил подсудимый, заявив, что на протяжении всего расследования не понимает сути предъявленных ему обвинений.