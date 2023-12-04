«Осталось всего лишь 11 млрд рублей». Как Абызов пополняет бюджет России

Из своего кармана
Бывший министр по вопросам Открытого правительства России Михаил Абызов выплатил в бюджет России более 20 млрд руб., которые истец — Генпрокуратура — взыскала как незаконные доходы, написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение адвоката Анатолия Кузнецова, который выступил в Преображенском суде Москвы на слушаниях дела по существу.
Как уточнил Кузнецов, Абызов погасил часть долга за счет собственного имущества. Всего экс-министр должен вернуть в бюджет более 32 млрд руб.
«Сейчас в отношении Абызова существует исполнительное производство о взыскании всего лишь 11 млрд и 120 млн руб.» — утверждает адвокат подсудимого.
Бывшего министра по вопросам Открытого правительства России обвиняют в создании преступного сообщества и участия в нем, мошенничестве в особо крупном размере, незаконной предпринимательской деятельности, коммерческом подкупе и легализации денег, полученных преступным путем. Экс-министр вину не признает.
Фиктивные сделки
Абызов занимал пост в российском правительстве с 2012 по 2018 годы. Его задержали 26 марта 2019 года и арестовали днем позднее, обвинив в хищении и выводе за рубеж 4 млрд руб., а также в создании преступного сообщества с использованием служебного положения
Вместе с Абызовым судят в том числе гендиректора группы «Ру-ком» Николая Степанова и его заместителя Максима Русакова. Следствие считает, что они втроем организовали преступное сообщество, чтобы завладеть деньгами «Сибирской энергетической компании» (СИБЭКО) и ОАО РЭС, а затем вывели средства компании из России на Кипр. Абызов в данном случае нарушил запрет на предпринимательскую деятельность для чиновников.
По сведениям Генпрокуратуры, Абызов при поступлении на госслужбу скрыл, что является бенефициаром не менее чем пяти кипрских офшоров и за все время своей работы министром не указывал их в декларации. Через них он, будучи членом правительства, незаконно управлял СИБЭКО — основным поставщиком электроэнергии в Сибири.
Как следует из материалов дела, подсудимые заключили фиктивные сделки по завышенной стоимости с возглавляемой Инной Пикаловой компанией Blacksiris Trading Limited, зарегистрированной на Кипре. Договор был подписан на приобретение акций четырех организаций по обслуживанию энергетических объектов за 4 млрд руб. при реальной стоимости в 186 млн руб., считает следствие.
По версии СК, Абызов обманул акционеров СИБЭКО, которые проходят потерпевшими по делу, похитив принадлежащие им средства, гендиректора СИБЭКО Руслана Власова и его заместителей экс-министр и другие фигуранты подкупили за 78 млн руб. при продаже ценных бумаг этого предприятия. По версии следователей, Абызов смог заработать на этом 32,5 млрд руб., которые после легализовал, в том числе, переведя деньги в валюту.
Взаимодействие в судом
В октябре 2021 года Гагаринский суд Москвы по иску Генпрокуратуры постановил обратить в доход государства более 32 млрд руб. Абызова. Эту сумму «Интерфакс» назвал рекордной для России по аналогичным искам. В июле нынешнего года надзорное ведомство потребовало взыскать в пользу государства акции компании СИБЭКО на 3,9 млрд руб.
В апреле квартиру Абызова площадью почти 312 кв. м в одном из самых дорогих районов столицы Хамовники выставили на торги. Начальная цена составила 411,56 млн руб.
Судебные заседания по делу Абызова начались в ноябре — спустя 5 лет после его ареста. 22 ноября он впервые дал объяснения в суде по инкриминируемым ему обвинениям. Он отметил, что должен доказать свою невиновность.
В суде он заявил, что был владельцем 95,5% акций компаний СИБЭКО и РЭС. «То есть я украл сам у себя», — отметил подсудимый, заявив, что на протяжении всего расследования не понимает сути предъявленных ему обвинений.