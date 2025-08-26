Признают экстремистами, активы отберут: что грозит миллиардерам Штенгеловым за помощь ВСУ

Генпрокуратура РФ попросила признать экстремистской деятельность миллиардера Дениса Штенгелова и его отца Николая, а также обратить в доход государства акции группы компаний «КДВ» за их помощь ВСУ. По данным ведомства, Штенгелов-старший владеет крупными аграрными предприятиями на Украине, а также является создателем батальона «Киевская Русь». А его сын снабжает продовольствием ВСУ и поспособствовал ограничению прав акционеров-россиян в нидерландской компании «Нак». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Генеральная прокуратура (ГП) России попросила суд признать экстремистским объединением бизнесмена Дениса Штенгелова и его отца Николая и обратить в собственность государства акции группы компаний «КДВ» (АО «Кондитерус Ком»), которой принадлежат бренды «Яшкино» и «Кириешки». Об этом со ссылкой на иск ведомства сообщило РИА Новости.

В иске говорится, что Генпрокуратура установила «объединение, деятельность которого подлежит признанию экстремистской и запрету, поскольку представляет прямую угрозу жизни и здоровью граждан России, основам безопасности общества и государства».

«Оно основывается на общих идеологических и имущественных интересах, имеющих ярко выраженный антироссийский характер. Функционирование противоправной группы в основном осуществляется за рубежом. В то же время ее финансирование происходит за счет источников, расположенных на территории Российской Федерации, а также иных государств (Австралия, Нидерланды, Украина, Хорватия и др.)», — отмечается в иске.

По версии ведомства, Штенгелов-старший владеет

крупными аграрными предприятиями на Украине, а также оказывал финансовую помощь местным нацбатальонам. Кроме этого, бизнесмен создал собственное военизированное подразделение «Киевская Русь», которое послужило кадровой основой для «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), «Айдара» (признан террористической организацией и запрещен в России) и «Днепра-1» (признан в РФ террористической организацией).

При этом его сын, будучи бенефициаром ряда европейских предприятий, снабжает продовольствием и другими товарами вооруженные формирования Украины. Также, как отметили в ГП, Денис Штенгелов поспособствовал ограничению прав акционеров-россиян в нидерландской компании «Нак».

Ключевым источником дохода Штенгеловых выступает группа компаний «КДВ», которая является монополистом на российском рынке снеков и кондитерских изделий. В «КДВ» функционируют 10 фабрик в различных регионах России — Краснодарском крае, Московской, Воронежской, Кемеровской, Новосибирской и Томской областях, — которые выпускают более 700 наименований продукции, включая «Бабкины семечки», «Кириешки» и «Яшкино».

По данным Генпрокуратуры, капитализация «КДВ» оценивается в 497 млрд руб., а ежегодный доход — в 756 млрд руб. После начала спецоперации, как указано в иске, Штенгеловы начали выводить деньги за границу. С 2022 года за рубеж ими уже перечислено более 21 млрд руб., которые, как считают в ГП, пошли в «экономики США и Австралии», поставляющих оружие на Украину .

В связи с этим ГП попросила суд запретить деятельность Штенгеловых на территории РФ, обратить в доход государства 100% акций АО «Кондитерус Ком», а в качестве обеспечительных мер надзорное ведомство просит арестовать акции, движимое и недвижимое имущество корпорации.

Кто такие Денис и Николай Штенгеловы?

Как указывает Генпрокуратура, Денис и Николай Штенгеловы — граждане Украины, которые покинули Россию более 10 лет назад. При этом, согласно открытым источникам, Штенгелов-младший родился в деревне Губино в Томской области. Неизвестно, когда он получил гражданство Украины, однако бизнесмен уже более 15 лет проживает в Австралии.

В РФ Денис Штенгелов является основным бенефициаром АО «Кондитерус ком». Через группу компаний ранее он был совладельцем ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. После пожара в 2018 году Штенгелов перевел в бюджет Кемеровской области 192 млн руб. для выплат родственникам 64 погибших.

По данным Forbes, бизнесмену принадлежит 78,8% уставного капитала «Кондитерус Ком». Кроме этого, он также владеет сетью супермаркетов «Ярче!» и томским футбольным клубом КВД, выступающем во второй лиге. В 2023 году издание оценивало состояние Штенгелова-младшего в $1,3 млрд.

Что касается отца бизнесмена, то в 2018 году «МК в Томске» сообщало, что Николай Штенгелов проживает на Украине с начала 2000-х. По данным издания, на тот момент он являлся председателем правления и совладельцем одного из наиболее успешных хозяйств Приморского района Запорожской области — ООО «Петровское». Кроме того, в 2016-2018 года Штенгелов-старший был депутатом Приморского районного совета.

«Бизнесмен, являясь сейчас членом Аграрной партии Украины, считается пламенным патриотом единой и неделимой Украины. А также активным сторонником проведения «антитеррористической операции» (АТО) в районах Донбасса со стороны ВСУ»,

— говорилось в публикации.

«МК в Томске» со ссылкой на украинские СМИ писало, что еще в 2017 году Николай Штенгелов был награжден почетной грамотой за свою активную помощь в АТО. Сам он позже подтвердил эту информацию «РадиоВести». Штенгелов-старший также рассказал, что на тот момент не виделся и почти не общался с сыном уже семь лет.