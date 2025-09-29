«Был сильнейший удар». При налете дронов в Подмосковье погибли мальчик и его прабабушка

В подмосковном Воскресенске после атаки украинского дрона погибли пожилая женщина и маленький мальчик — они не смогли выбраться из загоревшегося частного дома. По данным властей, за ночь над Воскресенском и Коломной было уничтожено четыре беспилотника. После отражения атаки в нескольких домах были повреждены фасады и остекления, а также нарушено уличное освещение.

В Воскресенске в результате пожара в частном доме погибли 76-летняя женщина и ее шестилетний внук, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Этой ночью силами ПВО сбито 4 беспилотника на территории Воскресенска и Коломны. К сожалению, в Воскресенске произошла трагедия: во время пожара в частном доме погибли два человека — 76-летняя женщина и ее 6-летний внук. Выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким погибших», — написал он.

Губернатор отметил, что «пострадавших, кроме указанного случая, нет», хотя в городе были выбиты окна и повреждены фасады.

«Людям, которые нуждаются во временном размещении, предоставим жилье — окажем всю необходимую помощь и поддержку», — написал Воробьев.

Очевидец и сосед погибших рассказал телеканалу «360», что взрыв произошел глубокой ночью.

«Был сильнейший хлопок. Удар. После этого соседний дом резко загорелся. В мой дом попали осколки. Пробило все окна по кругу. Крышу пробило насквозь в десяти местах. Слава Богу, мы с женой живы. А в соседнем доме, к сожалению, два человека погибли. Ребеночек маленький и его прабабушка. Соболезнования семье погибших», — сказал мужчина.

По информации Главного управления МЧС России по Московской области, сообщение о пожаре поступило в 03:38 по московскому времени. «На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение дома по всей площади», — сообщили в ведомстве. К тушению привлекались 22 человека и 8 единиц техники. К 04:50 открытое горение удалось ликвидировать, после чего в сгоревшем доме были найдены тела двоих погибших.

Telegram-канал Baza опубликовал видео, снятое той же ночью на месте происшествия. На кадрах видны покореженный взрывом забор, сильное пламя и дым, протянутые вдоль дороги пожарные рукава и пожарные машины.

Что известно о погибших

Погибший мальчик не дожил до своего шестилетия два дня, сообщил портал MSK1.RU со ссылкой на слова его родственника. У ребенка молодые, благополучные родители: отец работает поваром в ресторане, мама — тренер по плаванию. Мальчик много времени проводил с прабабушкой.

«Он у нее гостил очень часто, ему с ней очень нравилось. Постоянно просился к прабабушке. С родителями он тоже виделся, но по большей части жил с бабушкой. Но ни в каких негативных отношениях с родителями он не состоял, у них все было хорошо», — рассказал родственник.

По его словам, мама погибшего ребенка сейчас находится в очень тяжелом психологическом состоянии и не может даже разговаривать. С семьей уже связывались представители экстренных служб, предлагали помощь психолога.

Всего, по данным Минобороны России, за ночь силами ПВО были уничтожены 84 украинских беспилотника. Дроны сбивали над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Московской, Орловской и Курской областей.

В целях безопасности в ночные часы были приостановлены полеты через аэропорты Жуковский (Подмосковье), Калуга и Тамбов. Утром воздушные гавани возобновили работу в штатном режиме.