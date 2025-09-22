«Мы гордимся»: участники «Зарницы 2.0» объяснили, почему бойцы СВО стали их кумирами

На Мамаевом кургане в Волгограде прошла церемония награждения победителей Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» – команды «Ока», выигравшей сражение у «Камы». В каждой армии участвовали по 240 юношей и девушек в старшей возрастной категории, включая ведомственные и иностранные отряды. Они делом доказали готовность встать на защиту страны, если будут возникать новые вызовы. А лучше других показать пример и поделиться опытом могут ветераны специальной военной операции, которые стали инструкторами на игре. Почему молодое поколение восхищается бойцами СВО, — в материале «Газеты.Ru».

«Сегодня вы — лучшие из трех миллионов участников, которые сражались за честь своих регионов и своей страны. Ваш путь — это не только тренировки и знания, но и настоящая преданность Родине, мужество и настойчивость. Особенно хочу поблагодарить ваших наставников, настоящих героев, ветеранов Специальной военной операции, которые делятся с вами не только опытом, но и своим личным примером. Именно благодаря им вы смогли вырасти настоящей командой, способной побеждать вместе (…) Помните, что вы, наследники великих победителей: ваших дедов и прадедов, героев Великой Отечественной войны, а также героев сегодняшнего времени. Вы показали, что настоящее единство и командный дух — главный секрет успеха. Спасибо вам за преданность делу, за силу и смелость. Поздравляю армию «Ока» с блестящей победой и всех участников с достойным выступлением! Вы — наша гордость и надежда страны», — заявил первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, поздравляя участников большой военно-тактической игры с успешным проведением финального этапа.

Не просто игра

Военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» за короткое время приобрела широкую популярность среди школьников и студентов. Если в прошлом году в проекте участвовали 805 тыс. человек, то в 2025 году их число увеличилось до 3,1 млн человек. Такой рост объясняется не только интересом молодежи к теме современной армии и подвигам бойцов СВО, но и вниманием государства, которое создало современную, технологичную площадку для реализации молодежного интереса. Важную роль в этом сыграл глава государства Владимир Путин, который в 2023 году поддержал идею возрождения «Зарницы».

В этом году военно-патриотическую игру посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Площадку и происходящее на ней максимально приблизили к условиям реального боя. Финальный бой проходил в Волгоградской области на полигоне «Волжский» между двумя армиями — «Ока» и «Кама». В каждой армии участвовали по 240 юношей и девушек в старшей возрастной категории, включая ведомственные и иностранные отряды. Бой длился один час, победу одержала «Ока». Управление финальным боем осуществлял командующий игрой, Герой России, начальник главного штаба движения «Юнармия», участник президентской кадровой программы «Время героев» Владислав Головин.

close Преодоление специальной полосы препятствий на региональном этапе патриотической игры «Зарница 2.0» в учебном центре Новосибирского института имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации в Новосибирской области Александр Кряжев/РИА Новости

«Победа в финальном бою — это что-то невероятное, сложно даже словами передать все чувства. В тот момент у нас зашкаливал адреналин, сердце билось так сильно, что казалось, слышно было всем вокруг. Особенно ярко запомнился штурм здания — мы действовали как одно целое, поддерживали друг друга, не сдавались ни на секунду. Наш наставник, Виталий Евгеньевич, был с нами рядом на каждом шагу, верил в нас и подбадривал даже в самые трудные моменты. Но главное — это наша команда. Мы как одна семья, где каждый болел за другого и помогал несмотря ни на что. Именно эта поддержка, дружба и вера в себя и друг друга сделали нашу победу настоящей и такой ценной для каждого из нас», — рассказал участник армии-победителя финала игры «Зарница 2.0» Владислав.

Роли наставников придавалось особое значение. Это опытные военнослужащие, прошедшие испытания в реальных операциях. Под их руководством дети учились действовать быстро и слаженно, понимать ценность взаимовыручки, товарищества и «боевого братства». Этот опыт становится для молодежи основой формирования характера, дисциплины и ответственности.

«Ребята на самом деле все классные, все заряженные, позитивные, веселые. У них очень много энергии, очень много духа, силы воли. Несмотря на все трудности, они терпят, преодолевают себя и добиваются поставленной цели. От них излучается добрая энергетика. И вот, работая с ними, и ты ее получаешь, и становится теплее на душе, появляется улыбка, и понимаешь, что очень важную миссию выполняешь. Я считаю, что такие мероприятия нужны для того, чтобы в первую очередь привить нашим детям любовь к Родине, чтобы они научились самостоятельно принимать решения в ходе выполнения своих задач», — поделился впечатлениями от игры командующий армией на «Зарнице 2.0», участник президентской программы «Время героев» Владислав Клепиков.

Таким как он

Дети были в восторге от своих наставников. Видно, что юношам и девушкам, участвующим в игре, действительно интересно то, что они делают: они меняют свое отношение к военной службе, понимают ценность командной работы – «боевого братства», учатся принимать быстрые, но ответственные решения, потому что осознают цену возможной ошибки. И, конечно, кто, если не ветераны СВО, объяснят, что такое честь, верность присяге, любовь к Родине?

«Нам помогал в подготовке центр «Воин» Луганской народной республики. Огромное спасибо нашему наставнику, спасибо огромное «Воину» за то, что нам показали, дали навыки, которые помогли нам достичь финала. У нас был инструктор Игорь, позывной «Пират». Он с нами занимался, он нас натаскивал. Мы работали в полевых условиях, то есть мы выезжали, где были блиндажи, окопы. Тренировались в штурме окопов, тренировались, работая в блиндажах. Я в качестве медика заходили в подразделения, оказывал помощь раненым», — делится эмоциями участник «Зарницы 2.0» Станислав.

«Я считаю, что у нас сплоченная команда. Мы все друг друга понимаем, готовы поддержать в любой ситуации. Командующим армией является Владислав Фролов. Он ветеран СВО, и в нем я вижу человека, к которому нужно стремиться, с которого надо брать пример. И когда он отдает мне приказы, я хочу их выполнять, хочу стремиться к такому же опыту. И исходя из того, как он нам рассказывал о своей деятельности, о том, как он проходил службу, как получал жизненный опыт на войне, я хочу стать таким же, как он, человеком», — говорит участник «Зарницы 2.0» Давид.

Любовь к Родине

Участие таких наставников придает игре глубокий моральный смысл, формирует преемственность поколений защитников. «Зарница» учит побеждать вместе, опираясь на взаимовыручку и доверие. Такие качества закладывают основу сильного, сплоченного поколения, способного противостоять любым испытаниям.

«В процессе гарнизонной службы в ситуационном центре с нами взаимодействовал Илья Дмитриевич Споняков, Герой России. Он все нам объяснял, помогал работать с программами, помогал узнавать по рации, с каким отделением мы связываемся. В целом такой очень хороший человек, очень нам помог. У меня мнение об этом человеке сложилось такое: простой, жизнерадостный мужчина. Я не знала, что он Герой России. Потом как узнала – удивилась. Он очень простой в общении», — рассказала участница «Зарницы 2.0» Полина.

close Пресс-служба «Движения Первых»

«Наш главнокомандующий Илья был отличным наставником. По общению довольно открытый и хороший человек. Когда я познакомился с ним в Костроме, я даже не мог понять, что это человек — военный. Когда Илья Дмитриевич давал нам какую-либо информацию, мы внимательно слушали его и пытались узнать что-то больше о нем. Он всегда преподносил эту информацию намного интереснее, чем другие инструкторы и какие-либо военнослужащие», — объясняет участник «Зарницы 2.0» Данила.

Командующий армией на «Зарнице 2.0», Герой России, участник президентской программы «Время героев» Илья Споняков объяснил, чем важна такая военно-патриотическая игра: «Она развивает эмоции, чувство долга. Развивает патриотизм, любовь к своему государству, к своей Родине, вообще просто к обществу. Здесь очень хорошо развивается социальность. Люди общаются. Они из разных регионов. Они рассказывают друг другу свои истории», — сказал Илья Споняков.

Осталось добавить, что «Зарница 2.0» – флагманский проект «Движения Первых». Он реализуется по национальному проекту «Молодежь и дети», соорганизаторами выступают движение «Юнармия» и центр «Воин». Федеральным партнером также является Всероссийский студенческий конкурс спасателей.

Техническую поддержку в проведении финального боя обеспечили инженерные войска Вооруженных Сил Российской Федерации. В финале игры принимают участие 20 ветеранов СВО, среди них 7 Героев России, включая председателя правления «Движения Первых» Артура Орлова и командующих армиями. Такое взаимодействие дает молодежи не только практические навыки, но и живой пример служения Родине.