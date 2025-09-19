22 сентября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

22 сентября наступает осеннее равноденствие — пора морально готовиться к зиме и к тому, что световой день будет становиться все короче. В мире сегодня праздник у поклонников мохноногих обитателей толкиновского Средиземья. Православные христиане вспоминают родителей Девы Марии. Какие еще праздники и памятные события отмечают 22 сентября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 22 сентября

День осеннего равноденствия

Этот день знаменует начало астрономической осени в Северном полушарии. Равноденствие наступает, когда Солнце находится прямо перпендикулярно по отношению к земному экватору, благодаря этому оба полушария освещаются одинаково, а день и ночь становятся практически равными по продолжительности. После осеннего равноденствия световой день начинает стремительно сокращаться.

Дата равноденствия не фиксирована, она изменяется примерно каждые два года. К примеру, в 2026-м и 2027-м она выпадет на 23 сентября. Подобные сдвиги происходят из-за несоответствия между реальным временем, которое Земля тратит на полный оборот вокруг Солнца, и летоисчислением, принятым в григорианском календаре. На один полный оборот вокруг оси требуется 365,25 дня, тогда как календарный год насчитывает 365 дней.

Всемирный день без автомобиля

Главная цель праздника заключается в том, чтобы напомнить обществу о вреде чрезмерного использования автомобиля для экологии, ведь выхлопные газы загрязняют воздух, поднимаются в атмосферу и приводят к образованию смога. День без автомобиля впервые был проведен в 1973 году в Швейцарии. В связи с топливным кризисом власти страны призвали граждан отказаться от автотранспорта на четыре дня. С тех пор инициатива распространилась не только в Европе, но и в мире. В этот день проводятся велопробеги и образовательные акции для популяризации экологически чистых видов транспорта.

День хоббита

Праздник придумали фанаты творчества британского писателя Джона Р. Р. Толкина. Выбор даты пал на 22 сентября, потому что по сюжету в этот день свой день рождения празднуют одни из самых известных обитателей Средиземья — хоббиты Бильбо и Фродо Бэггинсы. В честь Дня хоббита поклонники писателя наряжаются в костюмы, поют, танцуют, смотрят экранизации «Хоббита» и «Властелина колец» и читают вслух любимые главы из книг. Традиционно к празднику присоединяются библиотеки, где проходят лекции о литературном новаторстве и неповторимом стиле Толкина.

Всемирный день защиты слонов

Этот праздник был учрежден по инициативе природоохранных организаций, обеспокоенных стремительным сокращением популяции слонов по всему миру. Основной причиной их исчезновения остается нелегальная охота, которая ставит под угрозу выживание обоих видов — как азиатских, так и африканских слонов. Но усилия зоозащитников приносят плоды: начиная с 2011 года, благодаря активным мерам азиатских и африканских стран по борьбе с браконьерством, его уровень заметно снизился.

Всемирный день носорога

Главная цель этого праздника — обратить внимание на катастрофическое сокращение популяции носорогов. В дикой природе их осталось меньше 30 тысяч, и все они относятся к одному из пяти видов: яванскому, суматранскому, индийскому, черному или белому. Ситуация с северными белыми носорогами наиболее трагична — на планете остались всего две самки, из-за чего вид считается функционально вымершим. Но ученые не сдаются и пытаются восстановить его, используя технологии искусственного оплодотворения.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 22 сентября в других странах

День независимости — Болгария. Праздник приурочен к провозглашению независимости суверенного Болгарского царства. До этого Болгария долгое время была княжеством и формально считалась вассалом Османской империи, что вынуждало болгарского князя просить одобрения турецкого султана во всех внешнеполитических актах.

День бизнес-леди — США. Праздник посвящен деловым женщинам, формирующим экономику США. В этот день женщины-предприниматели делятся историями успеха в соцсетях и рассказывают о своих достижениях. По этому случаю принято поздравлять работниц различных сфер, связанных с бизнесом.

Религиозные праздники 22 сентября

День памяти праведных Иоакима и Анны, родителей Пресвятой Богородицы

Супруги Иоаким и Анна жили в Назарете Галилейском, до глубокой старости они не имели детей и горячо молились о даровании им потомства. По прошествии более 50 лет совместной жизни у них родилась дочь, которой было суждено благословить весь род человеческий. Дева Мария появилась на свет в Иерусалиме. До трехлетнего возраста она жила в доме своих родителей, а затем была приведена Иоакимом и Анной в храм господень, где воспитывалась до совершеннолетия. Церковь называет Иоакима и Анну Богоотцами, так как они были предками Христа по плоти.

Народные праздники и приметы 22 сентября

Аким и Анна, или День рожениц

День, когда церковь чтит память родителей Девы Марии, в народе называли Аким и Анна. Святые считались покровителями рожениц и бездетных женщин. На Руси в этот день отдавали дань уважения повивальным бабкам. Также принято было поздравлять молодых матерей. Женщины, которые еще не завели детей, молились Акиму и Анне о даровании им потомства. Существовала еще одна традиция: молодые родители или бездетные новобрачные закладывали саженец в землю, символизирующий зачатие.

Приметы

Следует выбросить из дома хлам, чтобы освободить место для удачи;

В дом рекомендуется принести веточку рябины, чтобы привлечь благополучие;

Если кому-то в этот день пожелать зла, то оно обязательно вернется отправителю.

Какие исторические события произошли 22 сентября

1839 год — состоялась закладка храма Христа Спасителя в Москве. Строительство началось в честь победы России в Отечественной войне 1812 года.

1862 год — президент США Авраам Линкольн объявил об отмене рабства в Америке.

1908 год — Болгария получила независимость от Османской империи.

1951 год — в Швеции запретили поцелуи в общественных местах.

1980 год — началась ирано-иракская война, длившаяся восемь лет.

1986 год — в США начался показ комедийного телесериала «Альф».

1994 год — состоялась премьера первого эпизода телесериала «Друзья».

2006 год — для исследований в области физики Солнца запущен в космос японский научный спутник Hinode.

Дни рождения и юбилеи 22 сентября

В 1869 году родился Петр Краснов — один из руководителей Белого движения в годы гражданской войны.

В 1882 году родился Вильгельм Кейтель — начальник Верховного командования вермахта в годы Второй Мировой войны.

В 1893 году родился Алексей Лосев — русский философ, антиковед и филолог.

В 1900 году родился Сергей Ожегов — советский лингвист, составитель толкового словаря русского языка.

В 1901 году родилась Надежда Аллилуева — вторая жена Иосифа Сталина.

В 1938 году родился Дин Рид — американский исполнитель, получивший широкую известность в СССР.

В 1940 году родилась Анна Карина — датская и французская актриса, первая жена режиссера Жан-Люка Годара.

Кто отмечает день рождения

68 лет исполняется Нику Кейву — австралийскому рок-музыканту, лидеру группы Nick Cave and the Bad Seeds.

52 года исполняется Марии Голубкиной — российской актрисе и радиоведущей. Дебютировала на экране и полюбилась зрителям благодаря роли в фильме «Ребро Адама».

49 лет исполняется Роналдо Луис Назариу ди Лима, более известному как Роналдо — бразильскому футболисту, двукратному чемпиону мира, двукратному обладателю Кубка Америки.

