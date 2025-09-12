В школы России не могут быть зачислены 87% детей мигрантов

Пока Европа захлебывается в миграционных кризисах, Россия выстраивает собственный курс: строгий, но справедливый. Какие шаги уже дают первые результаты и как они влияют на жизнь россиян — в материале «Газеты.Ru».

МВД и миграция: точка отсчета перемен

11 сентября в России отмечался День подразделений по вопросам миграции МВД — структуры, которая сегодня играет ключевую роль в формировании нового подхода к миграционным процессам. Эта дата — повод подвести первые итоги реформ, меняющих ситуацию в сфере миграционного контроля.

В марте 2025 года на расширенном заседании коллегии МВД президент Владимир Путин подчеркнул важность стоящих перед ведомством задач и необходимость применения современных инструментов контроля.

«Приоритет здесь – безопасность общества и граждан, сбережение нашей культурной идентичности. Необходимо пресекать каналы нелегальной миграции, активнее использовать современные инструменты миграционного контроля. Все поручения подобного рода, все поручения на этот счет уже даны», — сказал Владимир Путин.

Новый курс

Президент Владимир Путин подходит к миграционной теме без лишнего шума. Он делает ставку не на громкие лозунги, а на реальные инструменты — от цифровых реестров и биометрии до строгого контроля за нарушителями и создания прозрачных правил для тех, кто приезжает в страну работать и жить легально. Уже сегодня видно: фундамент для долгосрочного порядка в этой сфере заложен.

С сентября заработали новые правила: введены дополнительные госпошлины для иностранцев, что позволяет не только пополнять бюджет, но и точнее отслеживать фактическое пребывание мигрантов.

В Москве и Московской области тестируется мобильное приложение «Амина» — оно сверяет адрес регистрации с реальным местоположением человека.

10 сентября завершилась миграционная амнистия. Она дает шанс иностранным гражданам легализовать свой статус. Тем, кто этим правом не воспользовался, придется покинуть страну самостоятельно, иначе им грозит выдворение.

Эти инициативы дополнили уже действующие меры: запуск с февраля 2025 года реестра контролируемых лиц, ограничение доступа детей нелегалов к обучению, создание цифровых профилей для всех безвизовых иностранцев с обязательной сдачей биометрии при пересечении границы, а также расширение полномочий полиции, получившей право самостоятельно выдворять нарушителей без судебных процедур.

Первые результаты

Скептики полагали, что новые меры так и останутся на бумаге, но факты свидетельствуют об обратном. По данным Рособрнадзора, в российские школы не были зачислены 87 процентов детей мигрантов: успешно прошли тестирование на знание русского языка лишь 2964 ребенка.

Напомним, что тестирование несовершеннолетних иностранных граждан, претендующих на зачисление в российские школы, было введено с 1 апреля 2025 года.

«Долгие годы нелегальная миграция была как застарелая травма – болела, мешала, а реальных решений не было. Сейчас пошли первые результаты проделанной работы. Сухая цифра, но она уже значит многое: за 2025 год депортаций стало на 17% больше. Это уже не разовые акции, это системная работа. Видно, что государство вцепилось в проблему зубами и не собирается отпускать», — прокомментировал ситуацию Григорий Дрозд, общественный деятель, чемпион мира по боксу.

Работа МВД

Сотрудники подразделений по вопросам миграции стали ключевым звеном новой политики. Их задача — не только контроль, но и создание понятных и справедливых условий для тех иностранцев, кто готов честно работать и жить в России.

За последние месяцы ведомство продемонстрировало, что намерено действовать жестко. В Краснодарском крае пресекли деятельность группы, занимавшейся легализацией приезжих за деньги. В Москве на скамье подсудимых оказались семь участников ОПГ, организовавших канал нелегальной миграции. Преступники не могут избежать наказания даже за рубежом. Один из лидеров преступной схемы был экстрадирован из ОАЭ.

Не менее громким стало упразднение азербайджанской диаспоры на Урале. Этот шаг показал: закрытые сообщества, живущие по своим правилам, не вписываются в российскую правовую систему. Государство ясно дает понять: жить в России можно, только соблюдая ее законы, уважая язык и культуру.

Политолог Петр Колчин считает, что Россия выбрала правильный вектор и такой курс гарантирует, что «британский сценарий» здесь невозможен»:

«Пока Лондон, Париж и Брюссель становятся символами беззакония и попустительства, Россия показывает прямо противоположные тенденции. Путин заложил в основу миграционной политики единственно верный ориентир – комфорт и безопасность россиян. И согласно этому вектору развиваются новые решения. Цифровые реестры, строгие проверки миграционной службы, эффективные механизмы депортации – все это формирует для мигрантов простую установку: нарушил правила России – в тюрьму и домой».

Долгосрочный эффект

Создание единой службы миграционного контроля в МВД стало стратегическим решением. Оно позволило консолидировать усилия и выстроить четкую систему, где каждый процесс прозрачен и подконтролен.

Да, перемены не происходят мгновенно. Но именно последовательность шагов формирует предсказуемую модель, которая снижает социальную напряженность, делает жизнь граждан спокойнее и безопаснее.

Миграционная политика Путина демонстрирует: эффективность в этой сфере достигается не популизмом, а кропотливой и системной работой. И первые результаты уже можно видеть.