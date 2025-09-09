На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Общество
Размер текста
А
А
А

Бизнесмена из Москвы обвинили в госизмене. Суд отправил его в СИЗО

ТАСС: суд в Москве арестовал предпринимателя Деревянко по делу о госизмене
close
Виталий Белоусов/РИА «Новости»
Мещанский суд Москвы арестовал предпринимателя Сергея Деревянко по делу о государственной измене. Заседание прошло в закрытом режиме, подробности обвинения не раскрываются. По статье 275 УК РФ бизнесмену грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу индивидуального предпринимателя Сергея Деревянко по уголовному делу о государственной измене, сообщает ТАСС со ссылкой на карточку дела. Решение уже вступило в силу.

Заседание прошло в закрытом режиме — такие дела традиционно рассматриваются без допуска прессы и публики. Представители суда отказались от комментариев, а сам обвиняемый пока не стал оспаривать избранную меру пресечения. Согласно статье 275 УК, которая инкриминируется Деревянко, максимальное наказание предусматривает пожизненное лишение свободы.

Чем занимался предприниматель

По данным агентства, до задержания бизнесмен вел деятельность в сфере оптовой торговли, в том числе ювелирными изделиями, а также занимался фермерством. Его имя не фигурировало в громких процессах или конфликтах, связанных с коммерческой средой.

В то же время о подробностях предъявленных обвинений официально не сообщается: ни следствие, ни защита не раскрывают деталей, ссылаясь на режим секретности. Известно лишь, что после задержания он был доставлен в суд, где было принято решение о помещении в следственный изолятор на период расследования.

Серия арестов

Дело Деревянко стало одним из нескольких аналогичных процессов, о которых сообщалось в последние недели. В августе тот же Мещанский суд отправил в СИЗО предпринимателей из Балашихи Олега Куряева и Олега Гранникова.

В начале сентября в Москве был арестован студент Александр Карповец, который работал водителем и художником по свету в компании Bestage. До возбуждения уголовного дела он несколько раз подвергался административным арестам.

Государственная измена в российском уголовном законодательстве закреплена в статье 275 УК РФ. Под этим преступлением понимаются действия гражданина России в ущерб безопасности страны: шпионаж, выдача государственной тайны или любая иная помощь иностранному государству, международной либо иностранной организации, направленная против интересов Российской Федерации.

В качестве наказания за такие действия предусмотрен широкий диапазон сроков — от 12 до 20 лет лишения свободы. При наличии отягчающих обстоятельств суд может назначить пожизненное заключение.

Суды по делам о госизмене проходят в закрытом режиме — это объясняется тем, что в материалах обычно содержатся сведения, относящиеся к государственной тайне. Статистика таких процессов также недоступна в открытом виде: официальные органы не публикуют данных о количестве обвинительных приговоров или оправданий.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами