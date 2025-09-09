Бизнесмена из Москвы обвинили в госизмене. Суд отправил его в СИЗО

Мещанский суд Москвы арестовал предпринимателя Сергея Деревянко по делу о государственной измене. Заседание прошло в закрытом режиме, подробности обвинения не раскрываются. По статье 275 УК РФ бизнесмену грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу индивидуального предпринимателя Сергея Деревянко по уголовному делу о государственной измене, сообщает ТАСС со ссылкой на карточку дела. Решение уже вступило в силу.

Заседание прошло в закрытом режиме — такие дела традиционно рассматриваются без допуска прессы и публики. Представители суда отказались от комментариев, а сам обвиняемый пока не стал оспаривать избранную меру пресечения. Согласно статье 275 УК, которая инкриминируется Деревянко, максимальное наказание предусматривает пожизненное лишение свободы.

Чем занимался предприниматель

По данным агентства, до задержания бизнесмен вел деятельность в сфере оптовой торговли, в том числе ювелирными изделиями, а также занимался фермерством. Его имя не фигурировало в громких процессах или конфликтах, связанных с коммерческой средой.

В то же время о подробностях предъявленных обвинений официально не сообщается: ни следствие, ни защита не раскрывают деталей, ссылаясь на режим секретности. Известно лишь, что после задержания он был доставлен в суд, где было принято решение о помещении в следственный изолятор на период расследования.

Серия арестов

Дело Деревянко стало одним из нескольких аналогичных процессов, о которых сообщалось в последние недели. В августе тот же Мещанский суд отправил в СИЗО предпринимателей из Балашихи Олега Куряева и Олега Гранникова.

В начале сентября в Москве был арестован студент Александр Карповец, который работал водителем и художником по свету в компании Bestage. До возбуждения уголовного дела он несколько раз подвергался административным арестам.

Государственная измена в российском уголовном законодательстве закреплена в статье 275 УК РФ. Под этим преступлением понимаются действия гражданина России в ущерб безопасности страны: шпионаж, выдача государственной тайны или любая иная помощь иностранному государству, международной либо иностранной организации, направленная против интересов Российской Федерации.

В качестве наказания за такие действия предусмотрен широкий диапазон сроков — от 12 до 20 лет лишения свободы. При наличии отягчающих обстоятельств суд может назначить пожизненное заключение.

Суды по делам о госизмене проходят в закрытом режиме — это объясняется тем, что в материалах обычно содержатся сведения, относящиеся к государственной тайне. Статистика таких процессов также недоступна в открытом виде: официальные органы не публикуют данных о количестве обвинительных приговоров или оправданий.