Как снизить риск блокировки банковской карты? Рекомендации ЦБ

Центральный банк России опубликовал рекомендации для граждан, которые помогут избежать блокировки банковских карт и переводов по подозрению в мошенничестве. В разъяснениях перечислены типичные ситуации, вызывающие ограничения, и приведены пошаговые советы по их предотвращению.

ЦБ напоминает, что блокировка карты или счета может произойти при операциях, которые банк сочтет подозрительными. Чтобы минимизировать риск, Банк России рекомендует:

не переводить деньги по просьбе незнакомцев и не возвращать средства, поступившие «по ошибке», без консультации с банком;



не передавать карту и данные для входа в онлайн-банк третьим лицам;



избегать расчетов переводами по номеру телефона при оплате товаров или услуг;



указывать назначение платежа при переводах;



воздерживаться от использования пиратских сайтов, нелегальных казино и анонимных криптообменников;



своевременно информировать банк об изменении фамилии, адреса или контактного телефона;



не применять счет физического лица для ведения предпринимательской деятельности.

Соблюдение этих правил упрощает проверку транзакций и снижает вероятность ошибочных ограничений, отмечает ЦБ.

Что делать при блокировке карты

Если карта или перевод уже заблокированы, ЦБ рекомендует:

уточнить у банка причины и правовое основание решения;



при блокировке по закону №115-ФЗ предоставить подтверждающие документы, а при отказе банка — обратиться в Межведомственную комиссию через интернет-приемную;



при блокировке по закону №161-ФЗ направить жалобу в любой банк, где открыт счет, или в интернет-приемную Банка России с темой «Информационная безопасность».

Рост числа обращений

В 2024 году регулятор получил более 80 тыс. обращений граждан о блокировке операций. Чаще всего причиной становились требования законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Банки обязаны приостанавливать транзакции, которые могут быть связаны с теневыми схемами. Однако в число ограничений нередко попадают и добросовестные клиенты. В ЦБ подчеркивают, что новые рекомендации направлены на снижение количества таких случаев.

Баланс интересов клиентов и банков

Центробанк заявляет, что стремится обеспечить баланс между безопасностью финансовой системы и правами пользователей.

«Мы стремимся к тому, чтобы добросовестные граждане не сталкивались с излишними ограничениями при пользовании банковскими услугами», — говорится в сообщении регулятора в Telegram-канале.

Для этого ЦБ совместно с кредитными организациями развивает механизмы обратной связи, позволяющие быстрее восстанавливать доступ к средствам. В частности, продолжает работу Межведомственная комиссия, рассматривающая спорные ситуации.

Законодательные инициативы

В 2025 году в Госдуме обсуждаются поправки к закону №115-ФЗ, которые должны уточнить порядок проверки транзакций и расширить возможности обжалования блокировок. По сообщениям СМИ, планируется создать единый электронный реестр обращений, что должно упростить взаимодействие граждан с банками и регулятором.

Эксперты отмечают, что рекомендации ЦБ носят прикладной характер и могут снизить нагрузку на кредитные организации. При этом окончательное решение о блокировке или разблокировке счета остается в компетенции банков, которые руководствуются законодательством и внутренними регламентами.