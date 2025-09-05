На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Как снизить риск блокировки банковской карты? Рекомендации ЦБ

ЦБ разъяснил, как снизить риск блокировки банковской карты
Центральный банк России опубликовал рекомендации для граждан, которые помогут избежать блокировки банковских карт и переводов по подозрению в мошенничестве. В разъяснениях перечислены типичные ситуации, вызывающие ограничения, и приведены пошаговые советы по их предотвращению.

ЦБ напоминает, что блокировка карты или счета может произойти при операциях, которые банк сочтет подозрительными. Чтобы минимизировать риск, Банк России рекомендует:

  • не переводить деньги по просьбе незнакомцев и не возвращать средства, поступившие «по ошибке», без консультации с банком;
  • не передавать карту и данные для входа в онлайн-банк третьим лицам;
  • избегать расчетов переводами по номеру телефона при оплате товаров или услуг;
  • указывать назначение платежа при переводах;
  • воздерживаться от использования пиратских сайтов, нелегальных казино и анонимных криптообменников;
  • своевременно информировать банк об изменении фамилии, адреса или контактного телефона;
  • не применять счет физического лица для ведения предпринимательской деятельности.

Соблюдение этих правил упрощает проверку транзакций и снижает вероятность ошибочных ограничений, отмечает ЦБ.

Что делать при блокировке карты

Если карта или перевод уже заблокированы, ЦБ рекомендует:

  • уточнить у банка причины и правовое основание решения;
  • при блокировке по закону №115-ФЗ предоставить подтверждающие документы, а при отказе банка — обратиться в Межведомственную комиссию через интернет-приемную;
  • при блокировке по закону №161-ФЗ направить жалобу в любой банк, где открыт счет, или в интернет-приемную Банка России с темой «Информационная безопасность».

Рост числа обращений

В 2024 году регулятор получил более 80 тыс. обращений граждан о блокировке операций. Чаще всего причиной становились требования законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Банки обязаны приостанавливать транзакции, которые могут быть связаны с теневыми схемами. Однако в число ограничений нередко попадают и добросовестные клиенты. В ЦБ подчеркивают, что новые рекомендации направлены на снижение количества таких случаев.

Баланс интересов клиентов и банков

Центробанк заявляет, что стремится обеспечить баланс между безопасностью финансовой системы и правами пользователей.

«Мы стремимся к тому, чтобы добросовестные граждане не сталкивались с излишними ограничениями при пользовании банковскими услугами», — говорится в сообщении регулятора в Telegram-канале.

Для этого ЦБ совместно с кредитными организациями развивает механизмы обратной связи, позволяющие быстрее восстанавливать доступ к средствам. В частности, продолжает работу Межведомственная комиссия, рассматривающая спорные ситуации.

Законодательные инициативы

В 2025 году в Госдуме обсуждаются поправки к закону №115-ФЗ, которые должны уточнить порядок проверки транзакций и расширить возможности обжалования блокировок. По сообщениям СМИ, планируется создать единый электронный реестр обращений, что должно упростить взаимодействие граждан с банками и регулятором.

Эксперты отмечают, что рекомендации ЦБ носят прикладной характер и могут снизить нагрузку на кредитные организации. При этом окончательное решение о блокировке или разблокировке счета остается в компетенции банков, которые руководствуются законодательством и внутренними регламентами.

