Вторжение инвайдеров: чем клен опасен для экологии

В последнее время в городах России достаточно сильно обострилась проблема инвазивных видов, и масштаб проблемы приближается к ситуации с борщевиком. Решение возможно только при согласованной и комплексной работе специалистов по экологии, озеленению, градостроительству, образованию и праву. Ситуации призван помочь федеральный закон, регулирующий уничтожение опасных растений в парках, скверах и других территориях российских городов. Подробности — в нашем материале.

Мало кто знает, но некоторые растения представляют реальную угрозу для флоры. Их называют инвазионными, инвазивными видами или инвайдерами. Всего инвазионная флора насчитывает 584 вида растений, и некоторые из них способны значительно менять экосистемы. По данным ООН, глобальные ежегодные потери экономики от инвазивных видов превышают $423 млрд, докладывал директор Единого научного центр Минприроды России «ВНИИ Экология» Александр Закондырин на XI Невском международном экологическом конгрессе.

Один из наиболее часто встречающихся и проблематичных видов сегодня — это клен ясенелистный или американский клен (латинское название — Acer negundo). Это растение включено в список наиболее опасных инвазивных видов для европейской части России, Сибири и Дальнего Востока и встречается в 57 регионах России. Ученые бьют тревогу: клен ясенелистный занимает третье место по скорости распространения после борщевика Сосновского и золотарника канадского. Также исследования доказывают прямую связь между распространением клена ясенелистного и ростом заболеваемости поллинозом. В период цветения пыльца этих деревьев набирает индекс аллергенности 5 из 5 по шкале ВОЗ.

Проблема городов

Так, неконтролируемое распространение опасных растений — это реальная угроза экосистемам, ведущая к вытеснению местных видов растений, экономическим убыткам и рискам для здоровья. Об этом рассказывает и Алексей Ретеюм, председатель Совета Ассоциации парков, директор по развитию Всероссийского общества охраны природы. Он выступил модератором на XXIII научно-практическом форуме «Проблема озеленения крупных городов», где ученые, экологи и общественники также обсудили проблемы инвазионных видов.

«Прежде всего американский клен вреден тем, что вытесняет все другие виды растений — как местные, так и традиционные садовые. Он образует моновидовые сообщества, состоящие только из него одного. Из-за густой тени и невероятной продуктивности семян под ним не формируется травяной покров. Также существуют исследования, которые указывают на то, что он может выделять биологически активные ингибиторы, не позволяющие расти другим растениям под своим пологом. Результат — голая земля, которая накапливает грязь и пыль, от чего как раз должен защищать растительный покров», — объяснил Алексей Ретеюм.

Спикер также подчеркнул, что этот вид к тому же очень аварийный и легко ломается. Поэтому от таких деревьев нужно избавляться. Но объяснить, почему это нужно делать, крайне сложно.

«Частая проблема — непонимание и сопротивление со стороны населения. Как депутат я часто сталкиваюсь с тем, что жители защищают эти деревья, говоря: «Они же живые, они дают кислород, нам будет нечем дышать». Но это несостоятельный аргумент. Объем кислорода, производимого растениями в Москве, несопоставим с объемами воздушных масс, которые переносятся ветром из чащ и лесов. Мы дышим не только тем воздухом, что произведен в пределах МКАД, — заметил спикер. — Борьба с кленом ясенелистным критически необходима. Его можно оставить разве что для коллекции в ботаническом саду, огородить забором и показывать, как пример злостного вредителя», — подчеркнул Алексей Ретеюм.

Угроза лесам

При этом клен яснелистный — это проблема не только городов, которые лишаются из-за этого вида зеленого покрова и накапливают пыль и грязь. От этого инвайдера страдают и леса.

«Проблема пришельцев не проблема сегодняшнего дня, но сегодня она обострилась. Деревья, которые завозились в города для озеленения, теперь пришли в лес. И самый животрепещущий пример – это клен ясенелистный, американец, который впервые в 18 веке завезли из Флориды, а затем из Мичигана в петербургский ботанический сад. С тех пор он начал везде распространяться и стал лесообразующей породой. Это катастрофа. Почему? В нормальном лесу растут сосна, дуб. Их кто-то ест, формируется пищевая цепочка. А клен ясенелистный не ест никто. В результате образуется «зеленая пустыня»: деревья есть, а жизни нет — нет гусениц, нет птиц, нет грибов. Это огромная экологическая проблема», — объяснил Юрий Гниненко, кандидат биологических наук, руководитель лаборатории защиты леса от карантинных и инвазивных организмов Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства.

Неудивительно, что ученые бьют тревогу и призывают не жалеть этот вид деревьев, а активно его уничтожать. В 2025 году сибирские биологи издали «Черную книгу флоры Сибири», куда внесены более 50 опасных для регионов инвазивных растений. И на первое место эксперты поставили именно клен ясенелистный, как самый злостный захватчик сибирских экосистем. «Цель «Черной книги» – привлечь внимание властей и общества к угрозе, которую несут чужеродные виды, и заложить научную основу для борьбы с ними. Такие списки – первый шаг к тому, чтобы опасные виды получили официальный статус и их можно было искоренять законно и планомерно. Это облегчит работу коммунальных служб и экологов: можно будет разрабатывать дорожные карты борьбы, применять биологический контроль (специальных насекомых-вредителей против клена) и даже вводить юридические «стоп-листы» – запрет на ввоз и продажу саженцев данного дерева. Таким образом, «Черные книги» служат научно-правовым фундаментом: они обобщают знания об инвазионной флоре и дают регионам инструмент для обоснования законодательных мер по уничтожению опасных растений в будущем», — рассказал заместитель директора Единого научного центра Минприроды России ФГБУ «ВНИИ Экология», статс-секретарь Национального комитета Десятилетия ООН восстановления экосистем, председатель Общественного совета при Росгидромете Вадим Петров.

Пути решения

Дискуссии о вреде инвазивных растений, клена ясенелистного и борщевика Сосновского обострились за последний год, но единой стратегии на федеральном уровне выработано так и не было. Точечно на законодательном уровне в десяти регионах России были введены заперты на высадку клена, но глобально проблема не решалась: города до сих пор несут экологические и экономические потери.

«С правовой точки зрения в России борьба с инвазивными видами существует только там, где работают законы, разработанные на региональном уровне. Например, в Москве и Московской области есть положения о недопущении произрастания на природных территориях инвазивных видов, таких, как клен ясенелистный, золотарник канадский, рейнутрия сахалинская. Однако по остальной территории России с кленом ясенелистным борьбы не ведется, поскольку он законодательно инвазивным не признан. Борьба идет только лишь с сорными растениями, к которым относится борщевик Сосновского», — отмечает юрист Наталья Коваленко.

31 июля этого года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который устанавливает меры по предотвращению распространения и уничтожению опасных видов растений на территории России. Он вступит в силу 1 марта 2026 года.

«В настоящий момент сказать сложно, как будет работать новый федеральный закон, но уже понятно, что с 1 марта 2026 года, когда он вступит в силу, начнут действовать именно переходные положения. Сейчас нужно всем регионам, где существует проблема, вместе с биологами провести обследование территорий, подумать над тем, какие законодательные акты изменить, либо принять новые в связи с появлением федерального закона. Процесс достаточно долгий и как он будет работать в отдельно взятом субъекте, мы можем только предполагать, поскольку у нас очень большая страна», — добавляет юрист.

Главная проблема в том, что законы не работают без подзаконных актов и детальных инструкций, подчеркивает Юрий Гниненко.

«Например, есть вредитель — уссурийский полиграф, уничтожающий пихты. По закону для борьбы с ним нужно вырубать свежезараженные деревья. Но бюрократическая процедура согласования рубки занимает месяц-полтора. За это время жуки уже вылетают, и дерево формально перестает быть «свежезараженным». Лесника, который его рубит, могут привлечь к ответственности», — объясняет проблему эксперт.

Сложность в том, что законотворцы не разбираются в биологии, а рыночные механизмы не привязаны к скоротечным биологическим процессам. Чтобы решить эту проблему, нужны глубокие знания биологии, продуманная политика на государственном уровне и подзаконные акты, которые позволят эффективно действовать в поле, не боясь уголовной ответственности. Опыт Беларуси, сохранившей советскую систему оперативных рубок, показывает, что это возможно. С этим соглашается и Алексей Ретеюм:

«Принятый закон — это только первый шаг. Теперь необходима разработка подзаконных актов, методик и правил, в которых все будет подробно описано. Что особенно важно — всегда нужно опираться на мнение экспертов. Органы власти должны находиться в теснейшем контакте с научными институтами, научно-образовательным сообществом, чтобы ученые помогли сформулировать задачи, составить правильные методы борьбы с инвазивными растениями и убедили региональные власти и население в том, что это необходимо», — отметил эксперт.

Таким образом, неконтролируемое распространение инвазивных видов растений — серьезная угроза для экосистем российских городов и лесов, несущая на собой негативные экономические и экологические последствия. Опираясь на федеральный закон, российским регионам и отдельным городам, где проблема распространения клена ясенелистного стоит особенно остро, станет проще разработать свои законы и приступить к методичной борьбе с инвазивными видами растений. Главное — делать все в тесной связке с учеными и экспертами.