«Лучше, чем всегда»: впервые международный музыкальный фестиваль «Новая волна» прошел в Казани

Казань до сих пор не видела такого количества звезд российской эстрады. Все потому, что с 21 по 26 августа все вместе они прилетели в столицу Татарстана на международный конкурс «Новая волна». Здесь молодые артисты боролись за возможность дальнейшего развития в музыкальной индустрии, а признанные звезды радовали зрителей известными хитами. Все подробности многодневного масштабного шоу, — в материале «Газеты.Ru».

Музыкальный конкурс «Новая волна» существует уже больше двадцати лет. Его основали композиторы Раймонд Паулс и Игорь Крутой, ставившие цель выявить и поддержать талантливых молодых исполнителей. Кроме того, фестиваль помогает развитию международного культурного обмена в сфере эстрадной музыки, популяризации новых музыкальных произведений и исполнителей.

Сначала конкурс проходил на родине Паулса, в 2015 году переехал в Сочи, затем на федеральную территорию «Сириус», теперь «Новая волна» добралась до Татарстана. «Фестиваль удался на славу! Порадовали прием зрителей, организация и, конечно, искренняя поддержка местных властей. Осталось прекрасное послевкусие, очень приятные воспоминания», — заявил на итоговой пресс-конференции генеральный продюсер «Новой волны» Игорь Крутой.

Участники

Конкурс стартовал еще несколько месяцев назад – певцы и музыканты либо подавали заявки сами, либо их приглашали организаторы. По данным организаторов «Новой волны», всего было подано шесть тысяч заявок. Прошли отборочный тур и полуфинал, а в финал соревнования вышли 13 участников из шести стран. В течение трех дней артисты исполняли каверы и авторские композиции, стараясь продемонстрировать свои вокальные данные, поразив жюри и зрителей. Победителем конкурса стал Alex Lim.

««Тот самый поющий парень в кепке» с уникальным тембром признан лучшим по итогам финала конкурса. Интересный факт: новоиспеченного победителя на конкурс пригласил Игорь Крутой, увидев выступление Алекса в Сети», — сообщила Яна Чурикова в своем Telegram-канале.

Второе место досталось группе «Оберег», а бронзу разделили между собой российский артист Jummy и казахстанский исполнитель Yernazar. Теймур Ганифаев из Азербайджана завоевал приз зрительских симпатий.

Звезды

Помимо конкурсантов из уже известных артистов на «Новой волне» для зрителей выступили звезды российской эстраны: Аллегрова, Басков, Лазарев, Билан, Лещенко, Алсу, Долина прочти все завсегдатаи новогодних голубых огоньков. На пятый день «Новой волны» приехал 76-летний Валерий Леонтьев. На большой сцене певец не появлялся несколько лет, и это стало его первым выступлением после заявления о завершении музыкальной карьеры в 2024 году.

Филипп Киркоров присутствовал на «Новой волне» в качестве члена жюри, однако все же выходил на сцену с композициями по вечерам. А на церемонии закрытия король поп-музыки исполнил песню «Я эту жизнь тебе отдам». «Филипп совершил практически невозможное — он открыл закрытие», — заметил ведущий мероприятия Владимир Маркони. «Учитывая, что он несколько дней назад чуть не закрыл открытие, Филипп способен на все, за что мы его и любим», — пошутила его соведущая Лера Кудрявцева, намекая на падение артиста в первый конкурсный день.

Инцидент произошел и с Shamanoм. На четвертый день фестиваля во время выступления он опустился на колени на помост и протянул руку фанатке, а та ухватила его за кисть и с силой потянула. Певец с трудом высвободился. Но ничего страшного не произошло – Екатерина Мизулина встретила его за кулисами, и они ушли после выступления, держась за руки. На следующий день они появились на выступлении Татьяны Булановой в парных луках: бордовых брюках и майках с накинутыми сверху черными кожаными бомберами, где Shaman стал пародировал подтанцовку певицы, которая стала мемом в интернете.

Выступил в последний день фестиваля и Юрий Антонов, исполнив сразу три песни — видимо, наверстал упущенное за ретроконцерт, который пропустил, как говорят, по состоянию здоровья. Впрочем, педставитель народного артиста Юрия Антонова опрверг плохое самочувствие Антонова, объяснив, что выступление отменили из-за технических причин.

Казань на волне

Мэр Казани Ильсур Метшин на пресс-конференции, посвященной итогам фестиваля «Новая волна», подчеркнул роль фестиваля в развитии городского потенциала. «Я уверен, что «Новая волна» выведет Казань на совершенно новый уровень. Мечтаю, чтобы Казань всегда была на новой волне», — заявил глава города, выразив благодарность всем участникам и организаторам фестиваля. Он обратил внимание на то, что лишь 11 процентов билетов на «Новую волну» приобрели жители Казани, остальные же слушатели прибыли из других регионов России и мира.

По его мнению, это подчеркивает федеральный и международный статус мероприятия и способствует привлечению гостей и укреплению имиджа города как крупного культурного центра.

«После тысячелетия Казани мы думали, что это - наш предел, что большего достичь невозможно. Но нужно мечтать», — поделился мэр. По его словам, именно эта философия постоянного стремления к новым вершинам движет горожанами, побуждая их принимать вызовы и реализовывать амбициозные проекты. Примером такой реализации амбиций, по словам мэра, стала «Добрая волна».

«Когда у нас не получилось стать хозяевами «Новой волны» после Юрмалы, мы создали вместе с Игорем Крутым «Добрую волну». К нам приехало множество детей с ограниченными возможностями здоровья со всей страны, и мы увидели, что талант ребенка ничем не ограничен. С каждой новой страницей открывались новые имена», — сказал Ильсур Метшин, подчеркнув, что истинный талант не знает преград и всегда находит свой путь. Метшин также сказал, что усилия города направлены на то, чтобы дети еще больше увлекались музыкой и имели возможность развивать свой талант.

Где рождаются хиты

Музыкант и народный артист РФ Игорь Николаев поделился своими впечатлениями о конкурсе: «В этом конкурсе я участвую уже порядка 25 лет. Я был и в Юрмале, и в Сочи, а теперь — в Казани. Прием здесь был теплейшим, а всем конкурсантам уделили большое внимание».

Больше всего поразило Игоря Николаева в Казани повышенное внимание к конкурсантам «Новой волны». «Понятно, что публика любит звезд, хочет посмотреть, как они выглядят, как поют, но при этом было очень большое внимание к самим конкурсантам в этом городе. Переживали, имели своих фаворитов. То есть это был живой конкурс и очень непредсказуемый результат. И каждый раз на «Новой волне» непредсказуемый результат. Поверьте, члены жюри никогда не обсуждают баллы и кому сколько нужно поставить», – отметил он

В свою очередь, продюсер Игорь Матвиенко выразил уважение к творчеству татарских композиторов.

«Первостепенная задача «Новой волны» — открывать новые имена и создавать популярные песни. Появление на эстраде таких артистов, как Сергей Лазарев, Дима Билан, Полина Гагарина, Нюша и Севиль, — яркое тому подтверждение. Также много конкурсантов из разных стран, которые стали звездами у себя на родине благодаря нашему проекту. «Новая волна» всегда оставалась площадкой, где рождались настоящие хиты», — резюмировал Игорь Крутой.