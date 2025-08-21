Ускоренное развитие: как скоростные дороги влияют на логистическую связность регионов

Скорость и безопасность

У скоростных трасс есть множество положительных эффектов — они улучшают логистическую доступность регионов, ускоряя перемещение людей и доставку грузов. Такие автодороги построены в обход городов, что позволяет автомобилям избегать пробок и сокращать время в пути. Одновременно они снижают нагрузку на городскую сеть, освобождая ее от транзитного транспорта.

Также это не просто дороги, это – целый комплекс услуг и сервисов для тех, кто выбирает комфортные и быстрые поездки. Не менее двух полос движения в каждом направлении, максимальная разрешенная скорость до 110-130 км/ч на отдельных участках, служба аварийных комиссаров, которая оказывает помощь круглосуточно – быстро и бесплатно.

При этом у таких магистралей нет одноуровневых пересечений с другими дорогами, железнодорожными путями или пешеходными переходами. Встречные потоки разделены ограждениями, а качественное освещение и современное покрытие минимизируют риск аварий. Кроме того, вдоль магистралей создаются многофункциональные зоны дорожного сервиса (МФЗ), где водители могут заправиться, отдохнуть и перекусить.

Экономический эффект

Скоростные дороги не только улучшают транспортную доступность, но и стимулируют экономическое развитие регионов, находящихся в их «зоне притяжения». Снижение логистических издержек расширяет рынки сбыта для местных производителей, а улучшенная инфраструктура привлекает инвесторов и туристов.

«Строительство инфраструктурных объектов — это всегда стимул для развития промышленности, строительной и других смежных отраслей. Для этого нужны строительные материалы, компоненты, большое количество разных металлоконструкций, строительной техники и так далее. Это уже стимулирует экономику. Но основные эффекты, конечно, возникают на стадии эксплуатации скоростных магистралей за счет того, что сокращается время в пути. Люди экономят время и проводят его более производительно, тратя его либо на труд, либо на отдых», — объясняет первый вице-президент центра экономики инфраструктуры Максим Фадеев.

Он также подчеркивает, что в таких случаях возникает так называемый агломерационный эффект, когда за счет улучшения доступности зоны в ней растет рынок сбыта, а с ним и спрос на работников. Все это увеличивает производительность труда, по различным оценкам, от 3 до 8% в зависимости от отрасли.

«Трасса М-11 и введенная в эксплуатацию недавно М-12, а также ряд скоростных хорд в пределах агломерации, уже привели к возникновению этих эффектов. Мы видим изменения в структуре регионов, мы видим прирост экономической активности, развитие территории, развитие новых бизнесов, которые возникают в прохождении этих трасс», — отметил Максим Фадеев.

М-12 «Восток»: связь столиц с Уралом и Сибирью

С июля этого года в состав скоростной трассы М-12 «Восток» вошел новый участок, соединяющий город Дюртюли и поселок Ачит. Эта дорога построена по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и проходит через республику Башкортостан, Пермский край и Свердловскую область.

Старт работе участка дал по видеосвязи президент России Владимир Путин. Глава государства особо подчеркнул, что улучшение транспортной инфраструктуры стимулирует внутренний туризм, также регионы, через которые идет трасса, повысят свой инвестиционный потенциал. Кроме того, по его словам, запуск автотрассы способствует и их социальному развитию, а также взаимосвязанности между регионами.

Участок магистрали уже сократил время доставки грузов между регионами России, а также из Китая. Протяженность маршрута составляет 275 км, благодаря ему время в пути от Казани до Екатеринбурга сократилось более, чем на шесть часов для легковых автомобилей, а для грузового транспорта — более, чем на четыре часа.

«Хочу отметить, что в плане логистики запуск трассы будет большим прорывом как для бизнеса, так и для людей. Могу сказать по нашему опыту — куда приходит качественная, востребованная дорога, туда приходит и жизнь, и инвестиции, и новые витки развития», — отметил ранее заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

Трасса М-12 «Восток» упростила маршрут из Москвы и Санкт-Петербурга в Екатеринбург — промышленный и научный центр страны. В перспективе магистраль продлят до Тюмени, что усилит транспортную интеграцию с Сибирью и Дальним Востоком.

Эксперты рекомендуют логистическим компаниям учитывать М-12 при долгосрочном планировании маршрутов и расчете стоимости перевозок.

По мнению управляющего партнера M.A. Research, члена совета Гильдии логистических операторов Людмилы Симоновой, ближайшие три года рынок автомобильных грузоперевозок в стране будет расти в среднем на 13,6% ежегодно, рассказала она РБК. И это — дополнительные рабочие места и повышение деловой активности в регионах.

Виден и первый социальный эффект: вдоль трассы созданы современные многофункциональные сервисные зоны. Уже сейчас от Москвы до Казани доступно 24 таких объекта. А на 421-м км трассы недавно открылся отель. Расположение делает его идеальным местом отдыха для тех, кто направляется в Нижний Новгород или Казань.

На участке от Дюртюлей до Ачита автомобилисты могут воспользоваться двумя МФЗ на 1341 километре трассы в республике Башкортостан, а в будущем планируется открытие еще восьми таких объектов.

Это в том числе влияет и на растущую популярность М-12 «Восток»: только в первом полугодии 2025 года трафик на некоторых участках от Москвы до Казани увеличился на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего с момента открытия трассы совершено уже более 42 млн проездов.

М-11 «Нева»: связь двух столиц

Федеральная трасса М-11 «Нева» обеспечивает быстрое и безопасное сообщение между Москвой и Санкт-Петербургом. Благодаря отсутствию светофоров и городских пересечений время в пути между двумя городами сократилось до 6–7 часов.

В июле прошлого года на трассе был открыт северный обход Твери протяженностью 62 км. Через него уже проехало более 4 млн автомобилей.

Совсем недавно в Тверской области на 385-м километре трассы открыли транспортную развязку. Ее построили в Валдайском сельском поселении на пересечении путепровода М-11 с региональной автомобильной дорогой Устюжна — Валдай. Объект обеспечит удобный выезд на скоростную трассу для жителей и гостей двух городов: Валдая и Боровичей, а также десятков сельских населенных пунктов.

«Можно провести аналогию с большой рекой, в которую вливаются ручейки, — сказал Марат Хуснуллин. — Развязка обеспечит удобный и безопасный выезд на трассу для жителей городов Боровичи и Валдай, а также десятков сельских населенных пунктов. Кроме того, это дополнительная связь с перспективными туристическими маршрутами Валдая. Улучшение транспортной доступности окажет позитивное влияние на жизнь граждан и развитие бизнеса».

Трасса М-11 стала драйвером экономического развития, оптимизировав маршруты путешественников и грузоперевозки между двумя крупнейшими агломерациями страны. На магистрали работают 17 сервисных зон. О них положительно отзываются туристы:

«Очень важно, что во время путешествия можно размяться, прийти в себя. Есть детская зона и спортивная площадка — это хорошо для путешественников с детьми», — рассказала одна из посетительниц МФЗ на М-11.

«Хорошие заезды и стоянка. Легковые авто и большегрузы не пересекаются и не мешают друг другу. Есть возможность перекусить и отдохнуть», — поделился другой водитель.

Кроме того, на М-11 активно тестируются беспилотные грузовики. По данным на март 2025 года, 67 таких машин преодолели 7,2 млн км, перевезя 800 тыс. кубометров грузов. Ожидается, что к концу этого года по трассе будут курсировать уже 93 беспилотника, а в следующем году их запустят и на М-12. В перспективе — сеть беспилотных грузоперевозок, основанная на скоростных автодорогах.

В середине августа беспилотный грузовик впервые совершил тестовый проезд от Санкт-Петербурга до Казани по трассам М-11, А-113 и М-12. В кабине находился инженер, но большегруз ехал в автономном режиме. За сутки тягач преодолел более 1600 км, в то время как обычный рейс с водителем занимает около 58 часов — почти в два с половиной раза дольше.

С учетом того, что Санкт-Петербург является крупнейшим российским портом, запуск скоростной магистрали и сокращение времени логистики, в том числе за счет «беспилотников», вкупе поднимут конкурентоспособность экономики регионов за счет экспорта. Также в регионах появятся новые логистические центры, которые станут важным звеном трафика товаров и грузов не только внутри России, но и на общемировом уровне, принося в региональные бюджеты дополнительные средства.

М-4 «Дон»: южный вектор развития

Юг России имеет стратегическое значение благодаря выходам к Черному и Азовскому морям. Трасса М-4 «Дон» — ключевая артерия, связывающая Москву с южными регионами. В последние годы на ней построено девять обходов, включая Дальний западный обход Краснодара и обход Аксая, через которые проехало уже более 20 млн автомобилей.

«Именно на главную трассу на юг, М-4 «Дон» пришлось наибольшее число проездов в 2024 году — более 179 млн. В летний период мы фиксируем на некоторых участках до 100 тыс. автомобилей в сутки. Все едут на юг, к Черному морю, в этом направлении доставляется множество грузов. Поэтому комплексное развитие сети скоростных дорог на юге России для государственной компании является приоритетной задачей», — отметил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Сейчас по нацпроекту ведется строительство обхода Адлера, который соединит М-4 «Дон» с Сочи. Этот проект улучшит транспортную доступность курортов и снизит нагрузку на местные дороги. Уже в этом сезоне туристы и жители Сочи получили возможность проехать по участку будущей большой развязки у восточного портала в обе стороны — по направлению в аэропорт или Красную Поляну.

Таким образом, скоростные магистрали не только меняют транспортную карту страны, но и становятся катализатором экономического роста регионов, укрепляя межрегиональные связи и открывая новые возможности для бизнеса, туризма и людей. Также они создали пространство для развития беспилотных перевозок, что, в свою очередь, позволяет минимизировать ручной труд в процессах, сократить время доставки, снизить издержки и создать новые производства.