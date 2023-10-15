Ефремова заподозрили в продаже подделок в своем магазине

Музыкант Даня Кашин и блогер AndrewMadeIt обвинили бизнесмена Никиту Ефремова в продаже поддельных брендовых вещей в магазине Nikita Efremov.

Кашин опубликовал на YouTube ролик, в котором пожаловался на то, что в московском бутике предлагают паленые модели Air Jordan по завышенным ценам. Молодой человек подчеркнул, что перед покупкой отказался от двух пар предлагаемых ему кроссовок: на первой были видны следы клея, а вторая лежала в грязной и помятой коробке с китайскими иероглифами снизу и без сертификата подлинности.

Блогер отметил, что витринные образцы в магазине Nikita Efremov гораздо лучше по качеству, чем те, что консультанты предлагают со склада. Он считает, что на витрине выставлены оригинальные модели, а брак приносят уже потенциальным покупателям.

Музыкант Даня Кашин в своем Telegram-канале признался, что также купил в московском бутике ненастоящие кроссовки Nike Dunk Low. Он отдал обувь на экспертизу, а после мужчина планирует судиться с магазином, если тот не вернет деньги за товар.

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