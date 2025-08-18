Хотели «снять что-то дерзкое»: в Москве трех студенток отчислили за тверк у храма

Трех студенток Строгановки отчислили из-за тверка на фоне храма Христа Спасителя после жалобы активистов из «Сорок сороков». Девушки пытались оспорить решение и написали письма с извинениями, но это не помогло. Ректор вуза назвал отчисление «справедливым». Суд также приговорил экс-студенток к 11 месяцам исправительных работ за оскорбление чувств верующих.

В Москве отчислили трех 18-летних студенток РГХПУ имени С.Г. Строганова за провокационный танец напротив храма Христа Спасителя после жалобы активистов общественного движения «Сорок сороков». Пресс-служба вуза подтвердила «Газете.Ru» эту информацию.

«6 июня 2025 года все три студентки первого курса кафедры художественного проектирования интерьеров были отчислены из состава студентов по решению ученого совета РГХПУ имени С.Г. Строганова за нарушение общественного порядка и оскорбление религиозных чувств граждан. Такое поведение несовместимо со статусом студента государственного вуза», — сообщили в Строгановке.

Сотрудники не рассказали, привлекли ли студенток к ответственности. Они попросили выяснить эту информацию в «компетентных органах».

Отчислили и привлекли к ответственности

В конце мая три первокурсницы Анастасия, Ксения и Дарья из Москвы, Электростали и Астрахани решили снять танец под песню Дженнифер Лопес и рэпера Питбуль «On the Floor». Они сделали это на Патриаршем мосту на фоне храма Христа Спасителя. На кадрах девушки в коротких юбках и обтягивающих кофтах энергично тверкают под песню. Анастасия опубликовала танец в своих соцсетях.

В начале июня активисты общественного движения «Сорок сороков» обратили внимание на видео.

«Тут еще одни девушки без мозгов решили добыть популярность с черного хода и умышленно сняли видео с тряской пятыми точками на фоне храма Христа Спасителя в Москве», — написали представители движения в Telegram-канале.

Активисты передали кадры в полицию, однако сотрудники правоохранительных органов оперативно не отреагировали на это. Тогда общественники призвали подписчиков написать следующее обращение:

«Прошу Вас привлечь к уголовной ответственности девушек, которые предварительно 31.05.2025 года создали видео с танцем тверка (ягодицами) на фоне храма Христа Спасителя в Москве. Указанные действия оскорбляют мои религиозные чувства православного христианина».

Источник журнала для студентов «Гроза» (признано в РФ иностранным агентом) сообщил, что 5 июня один из преподавателей написал в чат студентов Строгановки и рассказал о произошедшем. Якобы «ЧП со студентками» обсуждали на ученом совете. По его словам, девушек приговорили к 11 месяцам исправительных работ за «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». После этого студенток отчислили.

«Пожалуйста, следите за своим поведением, не допускайте, чтобы ваша жизнь была испорчена из-за глупости», — заявил преподаватель.

Ректор Сергей Курасов в беседе с ТАСС подтвердил, что девушек отчислили.

«Все справедливо — однозначно. Решение мы не меняем свое», — отметил Курасов.

По словам проректора по учебной работе Виктора Слепухина, студенток исключили «еще в июне».

В конце июля активисты сообщили, что девушек привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Ход дела

По данным Дзен-канала «Avia.pro — СМИ», следователи изучили аккаунт Анастасии, на котором было опубликовано видео. Там были и другие ролики, где девушка рассказывала о своей студенческой жизни. Полицейские получили список студентов Строгановки, после чего установили, кому принадлежит аккаунт. Аналогичным образом они узнали личности двух других девушек. Вскоре подозреваемых попросили приехать в отделение.

Во время допроса девушки заявили, что не думали о последствиях, не предполагали, что их танец может кого-то обидеть. Они якобы хотели прославиться в соцсетях, а храм выбрали как красивый фон. Поскольку прохожие неодобрительно реагировали на происходящее, а девушки продолжили снимать, их действия признали умышленными, все это зафиксировано на камерах скрытого видеонаблюдения. Кроме этого, в переписке девушек нашли сообщения, где Ксения предлагала «снять что-то дерзкое» для привлечения внимания. Это послание также стало доказательством умысла.