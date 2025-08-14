«Суверенное образование начинается здесь». Как «Машук» стал центром притяжения педагогов?

На Комсомольской поляне у подножья горы Машук в Пятигорске с 9 по 23 августа проходит XVI молодежный форум «Машук» платформы «Росмолодежь.Форумы». Он объединил педагогов, наставников и всех, кто хочет менять систему образования с любовью, ценностями и глубокими смыслами. Участники «Машука» из всех регионов страны обсудят, какую роль педагоги и наставники играют в обеспечении гуманитарного суверенитета — необходимого условия развития личности, общества и государства. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

«Насыщенная повестка форума, содержательные лекции, дискуссии, круглые столы, встречи с известными учеными, экспертами, ветеранами специальной военной операции, участниками программы «Время героев» и Всероссийского проекта служения «Твой Герой» предоставляют вам отличные возможности для профессионального и личностного роста, творческого и духовно-нравственного развития, обмена опытом и лучшими практиками. И, конечно, в ходе этих мероприятий вы сможете предложить свои идеи и проекты, направленные на совершенствование отечественного образования, широкое внедрение современных технологий и передовых форм обучения, патриотическое воспитание подрастающего поколения. Уверен, что нынешний форум пройдет в созидательном ключе, а ваши инициативы – будут востребованы», – говорится в приветственном слове президента России Владимира Путина к организаторам, участникам и гостям форума.

Кузница кадров

В этом году на форум съехалось со всех регионов России и стран ближнего зарубежья 2250 участников в возрасте от 14 до 35 лет. Это молодые профессионалы в сфере педагогики и воспитания, активисты Движения Первых и представителей Федерального детского общественного совета. В прошлом году «Машук» был признан победителем номинации «Событие года» Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых», в которой участвовали самые яркие события в отрасли молодежной политики страны, реализованные в течение 2024 года.

Форум проходит в рамках национального проекта «Молодежь и дети», и площадка «Машук» стала точкой притяжения молодого поколения педагогов и воспитателей из всех регионов России для обмена опытом и совместного поиска новых решений, отвечающих вызовам современного образования и укрепляющих патриотические ценности. Многие сегодняшние руководители в органах власти и бизнесе начинали свой профессиональный путь именно здесь. Форум входит в топ-5 флагманских проектов Росмолодежи, чем подтверждает свою репутацию кузницы кадров для различных сфер.

Форум открылся со смены «Призвание». Она посвящена определению вызовов, стоящих сегодня перед системой обучения и воспитания. Это позволит укрепить чувство сопричастности молодежи к будущему страны через развитие взаимодействия в области образования и просвещения, а также повысить значение роли педагога в России. Участники форума обсудят современные вопросы обучения, экспериментальные формы образования и технологическое будущее России, разработают проектные инициативы и предложения для бизнеса, государства и крупных сообществ.

Буквально на второй день своей работы форум запустил защиты проектов в рамках конкурса «Росмолодежь.Гранты». Участники представили 43 блестящих инициативы на различные темы членам экспертной комиссии. От экологии до психологии, патриотизма и даже киберспорта. Максимальная сумма гранта составляет 1,5 млн рублей.

«Это больше чем просто мероприятие. Я приезжаю сюда восьмой раз. Огромное количество моих друзей и деловых контактов появились благодаря этому форуму», — говорит председатель комитета по делам молодежи Ингушетии и выпускник форума Адам Мальсагов.

Он отмечает, что «Машук» стал для него важным этапом в жизни. По его словам, в 2016 году ему не удалось выиграть грант, но это стало стимулом для дальнейшей работы. В 2017 году его проект получил поддержку в размере 2,5 млн рублей, а позже Адам Мальсагов стал федеральным экспертом. Сейчас он приезжает на форум как почетный гость.

Образовательный центр

На форуме же была сначала озвучена, а затем и реализована идея создания межведомственного корпоративного университета в области образования, просвещения, наставничества и молодежной политики. Решение о его строительстве в 2018 году поддержал Владимир Путин во время посещения молодежного мероприятия в Пятигорске. Так появился центр знаний «Машук», который с момента своего открытия в конце лета 2022 года провел более 300 образовательных программ, участниками которых стали свыше 45 тысяч человек.

«Центр знаний «Машук» объединяет единомышленников, тех, кто уже сегодня своей работой меняет к лучшему ключевые процессы в области образования, воспитания и просвещения. Обучение на программе стало значимым событием этого года, а также подтолкнуло, несмотря на мой управленческий опыт, к переосмыслению некоторых педагогических подходов. Полученные инновационные инструменты и передовые практики однозначно помогут моим коллегам продолжать создавать продуктивную образовательную среду, в которой найдется место для развития подрастающим лидерам, педагогам и родительскому сообществу. Уверена, в партнерстве с центром мы реализуем множество интересных и важных проектов», – отметила выпускница «Программы развития управленческого кадрового резерва системы образования РФ», директор гимназии имени Е.М. Примакова Майя Майсурадзе.

За три года работы Центр «Машук» внес большой вклад в создание единого воспитательного пространства России. Вовлечение в деятельность центра наставников и педагогов на всех ступенях образования позволяет создавать в стране бесшовную систему по поддержке традиционных ценностей, сохранению исторического и культурного наследия по всей траектории образования «детский сад – школа – колледж – вуз – корпорация».

Это не просто громкая концепция – проводниками курса, который вырабатывается в стенах «Машука», становятся педагоги, советники по воспитанию директоров школ, наставники, инструкторы по военно-патриотическому воспитанию, ректоры, преподаватели вузов, которые проходят авторские образовательные программы от центра. Среди них семинар-практикум «ПедСовет» для представителей педагогических профессий, «Педагогический марафон» для будущих преподавателей, «Родительская академия» для родителей и «Директор на высоте» для руководителей учебных заведений.

«Мне посчастливилось побывать на двух авторских программах Центра знаний. Я часто замечаю, что многие коллеги выгорели и потеряли мотивацию к обучению детей и работе в школе. Большая нагрузка, ответственность за учеников, рутина – все это зачастую не способствует профессиональному развитию. Эксперты центра знаний умеют вдохновить и объединить педагогов в команды, предоставить полезные инструкции и возродить желание работать еще лучше и активнее. Доброжелательная атмосфера, которую создают организаторы программ, дает участникам возможность задавать вопросы, заявлять о себе и быть услышанным сообществом единомышленников нашей большой страны», – говорит подвижник центра знаний, учитель русского языка и литературы школы №202 г. Новосибирска Татьяна Маюрова.

«За почти три года работы мы накопили уникальный опыт подготовки управленцев — «гибких» стратегов для разных уровней системы образования, отработали механизмы, на основе которых должна развиваться современная школа, обучили высший кадровый резерв и продолжаем работать с директорским корпусом», – подчеркнул руководитель центра знаний «Машук» Антон Сериков. Показателем хорошей работы организации стало поручение президента создать на базе центра «Машук» федеральный методический центр по развитию института наставничества и формированию базы лучших практик наставничества в целях их внедрения в систему молодежной политики.

«Машук» активно развивается и реализует множество действительно важных проектов, например, флагманскую многомодульную «Программу развития управленческого кадрового резерва, которую я успешно закончил в 2025 году. Выпускники центра становятся новыми лидерами в разных сферах, они готовы решать актуальные задачи и работать над повышением качества образования в регионах страны. Полученные на программах навыки и практики открывают перед участниками перспективы карьерного роста, в чем я убедился на собственном опыте», – рассказал министр образования и науки Хабаровского края Алексей Мокрушин.

Наставники нового поколения

Центр знаний постоянно предлагает новые возможности и форматы работы. Так, в марте была запущена программа подготовки для демобилизованных военнослужащих «Твой Герой», в рамках которой они осваивали педагогические и психологические навыки, готовясь к работе в школах, патриотических центрах и молодежных организациях. И на форуме и в образовательных сменах уделяется внимание психологической поддержке семей участников СВО, а также вовлечению ветеранов в проведение «Уроков мужества», встреч с Героями России.

Также «Машук» является главным партнером центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин», обучая для него экспертов, тренеров, наставников, которые занимаются военно-патриотическим воспитанием. Такой подход позволяет не только сохранить и передать подрастающему поколению ценности мужества и служения Родине, но и обеспечивает достойную социализацию и востребованность самих защитников Отечества.

«Центр знаний «Машук» в своих программах уделяет особое внимание патриотическому воспитанию молодежи. Мы уверены, что это позволит сформировать у подрастающего поколения правильное мировоззрение, основанное на традиционных духовно-нравственных ценностях. Инструкторов центра «Воин» с уверенностью можно называть наставниками нового поколения. Это настоящие патриоты страны, среди них много участников СВО. Наши эксперты рады поделиться своим опытом и навыками с коллегами, чтобы они могли эффективнее делиться знаниями с молодыми людьми, прививая им чувство гордости за свою страну и уважения к ее истории», – отметил Антон Сериков.

Флагманская программа

Президент Владимир Путин в марте 2023 года во время своего общения с участниками пилотной образовательной программы «Школа наставника» сказал, что «мы продолжим формирование суверенной системы образования <…> Это чрезвычайно важная, базовая абсолютно вещь. Причем будем это делать на всех ее уровнях — от школы до колледжей и вузов». И создание образовательного центра «Машук» тесно вплетено в эту концепцию.

Таким образом, Россия усиливает отечественную систему образования, отказываясь от навязанных Западом образовательных практик и уделяя повышенное внимание развитию образовательной инфраструктуры и подготовке кадров. Ярким индикатором суверенизации российского образования стал отказ от Болонской системы. И уже в 2026 году внедрить новую модель, ориентированную на специалитет, планируют тысячи российских вузов.

Кроме того, за последние годы в России формируется мощная сеть научно-образовательных центров мирового уровня, которые не только создают конкурентоспособные технологии для промышленности, но и готовят специалистов нового поколения. Благодаря национальному проекту «Наука и университеты» уже создано 15 таких центров в 36 регионах, реализующих более 200 технологических проектов — от «Чистого угля» в Кузбассе до цифровых двойников на Урале. Эти инициативы объединяют вузы, научные институты и бизнес, обеспечивая полный цикл — от фундаментальных исследований до вывода инноваций на рынок, что является прямым вкладом в формирование технологического и образовательного суверенитета страны.

В этом контексте центр «Машук» играет роль кадрового генератора для развития суверенного образования, формируя у молодых педагогов и наставников профессиональные навыки, ценностные ориентиры и патриотическую мотивацию, необходимые для воспитания нового поколения по самым разным направлениям.

Так, центр знаний «Машук» совместно с Высшей школой государственного управления Президентской академии осенью 2024 года при поддержке министерства просвещения России запустил флагманскую программу развития управленческого кадрового резерва системы образования РФ. Главная цель программы — подготовка нового поколения «гибких» управленцев, способных своевременно реагировать на вызовы системы образования, интегрировать современные технологии в учебный процесс и выстроить эффективную командную работу.