«Я вас всех расстреляю»: в Саратове полицейский пригрозил людям, вставшим на защиту парка

В Саратове подполковник полиции Геннадий Болтышев пригрозил расстрелом общественникам, вставшим на защиту парка «Территория детства» — на территории общественного пространства в Ленинском районе власти собираются построить школу на 1100 мест, но некоторые местные жители выступают против этой инициативы. Профилактическая беседа офицера с горожанами попала на видео.
— Я требую от вас, чтобы вы покинули данную территорию. Если вы не подчиняетесь моим законным требованиям, я буду вынужден применить физическую силу и доставить вас в органы.
— Расстреляйте нас.
— Будет необходимость, я вас всех расстреляю. Если будет на то основание.
— Кошмар!
— Есть федеральный закон, в соответствии с которым я вправе применить физическую силу, в том числе огнестрельное оружие.
После того как скандальная видеозапись попала в интернет, пресс-служба регионального управления МВД России предоставила «Газете.Ru» комментарий, в котором, ссылаясь на статью 20 закона «О полиции», встала на сторону коллеги.
«Сотрудник полиции имеет право обнажить огнестрельное оружие и привести его в готовность, если в создавшейся обстановке могут возникнуть основания для его применения», — говорится в официальном заявлении.
Кроме того, ведомство призвало граждан не принимать участие в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования полицейских.
Круглосуточная охрана
По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», активисты неоднократно предлагали местным властям альтернативные места для строительства школы, но получали отказ.
«Местные не против строительства новой школы — они лишь призывают власть не заменять один социально значимый объект другим. В июле Саратовский областной суд отклонил иск горожан об отмене частичной застройки парка», — говорится в публикации.
Накануне инициативная группа защитников «Территории детства» подала обращение в Следственный комитет — общественники подозревают чиновников в якобы злоупотреблении должностными полномочиями и лоббировании интересов застройщика.
5 августа парк огородили профлистами, перекрыв входы. Агентство «Регион 64» писало, что это было сделано для монтажа системы автополива и подготовительных работ по строительству школы.
«Сотрудники МВД еще с начала августа, когда зону отдыха обнесли по периметру профлистами, круглосуточно охраняют парк из-за рисков массовых акций протеста и конфликтов между жителями и работниками муниципалитета», — пишет местное издание «Взгляд-инфо».
13 августа в парке начали рубить деревья и демонтировать детские площадки. Работники коммунальных служб пытались прогнать активистов с общественной территории, а затем пригласили на помощь полицейских.
«Где хотите, там и стройте»
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе рабочей поездки в Саратовскую область в апреле текущего года прокомментировал ситуацию вокруг строительства школы.
«Развернулась дискуссия в отношении строительства школы в Ленинском районе. У меня возникает вопрос: вы сами-то можете принять решение? Деньги выделены. Где хотите, там и стройте», — обратился он к саратовским чиновникам.
По мнению спикера нижней палаты парламента, если у местных властей нет другого места для школы, то им необходимо взять ответственность на себя и принять решение — быть школе или нет.
«А потом, здесь же ведь еще и другой вопрос. Задумайтесь. Как ни точка роста, то попытка дискредитации. Как ни развитие, попытка дискредитации. Ну, я-то к этому привык. Но и вы немного выводы из этого делайте», — добавил Володин.
В марте губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал, что новая школа в этом микрорайоне крайне необходима, чтобы разгрузить существующие. По его словам, для образовательного учреждения выбран «подходящий участок, который никак не касается исторической части сквера», которая будет сохранена и развиваться.
«Перед городской администрацией поставлена задача уже этой весной начать там высадку новых крупномерных деревьев, продумать дополнительное насыщение сквера для жителей всех возрастов», — поделился он.
По его словам, в новой школе будет бассейн, а также «появится многофункциональное спортивное ядро под открытым небом с различными тренажерами, которое дополнит имеющийся сквер».
Глава Саратова Михаил Исаев добавил, что с просьбой о строительстве новой школы, которая позволит решить проблему с обучением во вторую смену, неоднократно обращались местные жители.