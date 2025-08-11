11 августа — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

11 августа в мире отмечают Международный день здорового сердца. Православные верующие празднуют рождество Николая Чудотворца, одного из самых почитаемых на Руси святых. А российские грибники неофициально чествуют «короля леса» — белый гриб, считающийся самым ценным трофеем тихой охоты. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 11 августа и кто из знаменитостей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 11 августа

Мeждунapoдный дeнь здорового сердца

Сердечно-сосудистые заболевания — одна из основных причин смерти в мире. Чтобы обратить внимание на проблему, врачи и общественные организации учредили Международный день здорового сердца. Пропаганда ЗОЖ, повышение осведомленности о болезнях сердца, рисках и профилактике могут значительно повысить продолжительность жизни.

К этой дате приурочены мероприятия, направленные на пропаганду здорового питания, регулярных физических упражнений и отказа от вредных привычек. Врачи напоминают о важности медицинских осмотров и контроля за факторами риска, такими как повышенное кровяное давление и уровень холестерина. С 11 по 17 августа в российских медучреждениях проходит Неделя профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

День белого гриба

11 августа в России неофициально, но очень душевно отмечают День белого гриба — праздник, рожденный самой природой. Для грибников это время особой магии: когда лето на исходе, а в лесах появляются крепкие боровики с бархатными шляпками. Опытные грибники знают — если упустить момент, влажность испортит мякоть, поэтому сбор урожая превращается в почти спортивное состязание. Кто наберет «сотню в час» — тот герой дня, чьим мастерством будут восхищаться до следующего сезона.

Кстати, белый гриб издавна воспринимается не просто как еда, это символ щедрости леса, его уважительно называют «добрым» и «настоящим».

Этот день отмечают просто: жарят грибы, варят ароматные супы из свежесобранных боровиков. Мастера тихой охоты обсуждают на форумах грибные места и капризы погоды.

Мeждунapoдный дeнь Фуфу

Всего три года назад, 11 августа 2022 года, мир впервые отметил Международный день фуфу — праздник, который стал частью культурного календаря Западной Африки. Фуфу — удобная пища-заготовка, по консистенции — густая каша. Делается либо из маниока, либо из ямса (клубнеплодные тропические растения), либо из банана. Фуфу готовят руками, мнут до нежной консистенции и подают с густыми супами.

Несмотря на свою молодость, праздник успел превратиться в яркое ежегодное событие. В мегаполисах открываются аутентичные африканские рестораны, где можно не только попробовать фуфу, но и понаблюдать за процессом приготовления. Особой популярностью пользуются кулинарные мастер-классы, где каждый может научиться вручную вымешивать идеальную консистенцию этого традиционного блюда.

Какие праздники и памятные даты отмечают 11 августа в других странах

День гор — Япония. Праздник, который закрепился в национальном календаре в 2014 году с красивой формулировкой: «дать возможность людям приблизиться к горам и выразить им благодарность». Впервые его отпраздновали в 2016 году, и с тех пор он стал неотъемлемой частью японского лета. Дата выпадает на разгар отпусков и буддийский праздник Обон, а цифры «11» напоминают стилизованные горные вершины — этот символизм сразу оценила японская пресса. Инициаторами праздника выступили альпинистские клубы со всей страны — от снежного Хоккайдо до цветущего Кюсю.

День национальной идентичности (Навасард) — Армения. Навасард — древний армянский месяц, с которого начинался дохристианский новый год. В современном календаре его «порог» приходится на середину августа, и 11-е число прижилось как дата, когда вспоминают корни и символы армянской культуры. В городах устраивают ремесленные ярмарки, турниры по традиционной борьбе, танцам, готовят национальные блюда.

День независимости — Чад. 11 августа 1960 года Чад вышел из состава Французской Экваториальной Африки и провозгласил независимость. Праздник в честь этого события отмечают масштабно: в стране проходят военные парады и танцевальные колонны, ярмарки ремесел и футбольные турниры во дворах. История страны после 1960-го была непростой — смена режимов, войны и поиск стабильности, поэтому 11 августа для чадцев это ежегодное обещание двигаться к миру и развитию.

Церковные праздники 11 августа

Рождество святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца

Рождество Николая Чудотворца — один из трех основных праздников в честь святого. В этот день верующие вспоминают о рождении святителя Николая, который с детства отличался особой набожностью и милосердием. Он прославился своими чудесами, помощью бедным и нуждающимся, защитой невинно осужденных и стал одним из самых любимых и почитаемых святых в христианском мире. К святителю Николаю обращаются с молитвами о помощи в самые трудные моменты жизни. В этот день в храмах совершаются торжественные богослужения в память о святом.

Кстати, по данным на 2021 год, в России около 5400 храмов и часовен, не считая монастырей, освященных в честь святителя Николая.

День памяти святого мученика Каллиника Киликийского

Святой мученик, живший в III–IV веках, родился в древней Киликии (современная Турция) и с детства воспитывался в христианской вере. Когда Каллиник стал проповедовать Евангелие в городе Анкира, его схватили и потребовали отречься от веры. Ни угрозы, ни пытки не сломили проповедника. Разгневанные мучители надели на него железные сапоги с гвоздями и погнали в город Гангры (ныне — турецкий город Чанкыры) на сожжение. Истекая кровью, святой продолжал молиться.

По дороге, сжалившись над своими мучителями, страдавшими от жажды, Каллиник извлек из камня чудесный родник. Это так изумило его палачей, что они готовы были освободить святого. Но страх перед наказанием заставил их вести его дальше. По прибытии в город Каллиник, возблагодарив Бога, сам вошел в уготованный ему пылающий костер. Но произошло чудо: тело осталось невредимым, и его с почестями предали земле.

11 августа Русская православная церковь также чтит память • мученицы Серафимы девы (117-138);

• мученицы Феодотии и трех чад ее (304);

• мученика Евстафия Мцхетского (589);

• преподобномученика Михаила Савваита черноризца (IX в.);

• преподобных Константина и Космы Косинских, Старорусских (XIII в.);

• преподобномучеников Серафима (Богословского) и Феогноста (Пивоварова), иеромонахов (1921);

• преподобномученика Анатолия (Смирнова), иеромонаха (после 1930);

• священномученика Алексия Красновского, пресвитера, и преподобномученика Пахомия (Русина), иеромонаха (1938);

• мученика Даниила Черкасского (Кушнира) (1766).

Народные праздники и приметы 11 августа

Калинин день (Калинник)

Народный праздник совпадает с днем памяти святого Каллиника, жившего в IV веке. В народе его имя переплелось с заботами о калине — так и родился Калинов день.

К празднику начинает созревать эта ярко-красная горьковатая ягода. Ее собирали и заготавливали на зиму. Кроме того, с этого дня часто случаются утренние заморозки — их в старину называли «калинниками». Люди боялись похолоданий, ведь они могли погубить урожай. Говорили: «Пронеси, Господи, мороком (туманом), а не морозом».

По традиции калину собирали на рассвете. Считалось, если умыться соком ягоды — кожа станет белее. Хозяйки пекли пироги с калиной и медом, варили кисель. Часть угощений раздавали бедным. Коровам на шею вешали красные ленточки и стелили в хлеву крапиву — чтобы ведьмы ночью не отобрали молоко. Ходили в лес по грибы да орехи. Если в этот день лесных даров было много — ожидалась мягкая зима, мало — будут суровые морозы.

​​В Калинин день наши предки строго соблюдали несколько запретов. Ломать ветки калины ни в коем случае не разрешалось — люди верили, что сломанная ветка притянет в дом несчастья. Окна до обеда не мыли — говорили, что вместе с грязью можно случайно «вымыть» из дома всю удачу. Даже деньги утром пересчитывать опасались — считалось, что тогда в кошельке долго не будет прибыли.

Приметы

Утренний туман — к богатому урожаю овса, но мало меда будет.

Ударил морозец — осень придет теплая.

Овес зазеленел снова — к дождливой осени.

Птицы стаями летают — скоро на юг улетят, осень близко.

Какие исторические события произошли 11 августа

1378 год — русское войско впервые разбило золотоордынцев в битве на реке Воже. Под командованием Дмитрия Донского русские дружины нанесли сокрушительное поражение войску мурзы Бегича, посланного Мамаем. Интересный факт: Дмитрий Донской применил тактику ложного отступления, заманив ордынскую конницу под удар главных сил.

1707 год — Пруссия и Швеция сформировали «Вечный альянс». Договор был заключен во время Северной войны (1700–1721). «Вечность» этого союза оказалась весьма относительной: он был расторгнут уже в 1718 году после смерти шведского короля Карла XII и поражения Швеции в войне. Альянс не смог предотвратить потерю Швецией статуса великой державы.

1791 год — российский флот под командованием адмирала Федора Ушакова разгромил турецкую эскадру в сражении при Калиакрии. Это было последнее морское сражение русско-турецкой войны 1787–1791 годов между флотами России и Османской империи.

1926 год — компания «Кодак» объявила о начале работ по созданию цветной кинопленки. Первая двухцветная система Kodacolor была запущена в 1928 году, а знаменитая трехслойная пленка Kodachrome, ставшая эталоном, появилась в 1935 году.

1959 год — в Москве открылся международный аэропорт Шереметьево. Первоначально это был военный аэродром «Шереметьевский». Первый рейс (из Москвы в Ленинград) был выполнен самолетом Ту-104. Здание терминала Шереметьево-1 (ныне Терминал B) открыли только в 1964 году.

1999 год — произошло полное солнечное затмение, видимое на территории Европы. Тень Луны прошла от Атлантики через Великобританию, Францию, Германию, Австрию, Венгрию, Румынию, Болгарию, Турцию, Иран, Пакистан и Индию. Это было последнее полное солнечное затмение второго тысячелетия. Оно вызвало огромный ажиотаж. Во время полной фазы наблюдатели отчетливо видели солнечную корону и протуберанцы (плотные образования из раскаленного газа, которые поднимаются и удерживаются над поверхностью Солнца магнитным полем) , а также эффект «бриллиантового кольца».

2012 год — произошло Тебризское землетрясение в Иране. Два мощных подземных толчка магнитудой 6,4 и 6,3 с интервалом в 11 минут произошли в провинции Восточный Азербайджан около городов Ахар и Варзакан. Землетрясение привело к значительным разрушениям в сельской местности, где многие дома были построены из сырцового кирпича. Погибло более 300 человек, 3 тыс. получили ранения, было разрушено около 200 деревень.

Дни рождения и юбилеи 11 августа

В 1795 году родился Иван Спасский — русский врач, домашний доктор семьи Александра Пушкина. Он был свидетелем последних дней жизни поэта в 1837 году и оставил подробные медицинские записи об этом периоде.

В 1926 году родилась Элла Некрасова — советская киноактриса. Известна ролями в фильмах 1950–1970-х годов, включая «Невероятные приключения итальянцев в России» (1974) и другие. Ее карьера насчитывает около 20 кинокартин.

В 1927 году родился Александр Юрлов — хоровой дирижер, народный артист РСФСР (1966). Основатель и руководитель Государственной академической хоровой капеллы РСФСР (сейчас носит его имя). Под его управлением капелла исполнила монументальные произведения Свиридова, Шостаковича, Щедрина. Скончался в 46 лет, находясь на пике карьеры.

В 1950 году родился Геннадий Никонов — советский и российский оружейник. Создатель автомата АН-94 «Абакан» с уникальной системой смещенного импульса отдачи, обеспечивающей кучность стрельбы в 1,7 раза выше АК-74. Лауреат Государственной премии РФ (1998).

В 1955 году родился Сергей Мавроди — российский предприниматель, основатель финансовой пирамиды АО «МММ» (1992–1994), в которую было вовлечено 10–15 млн вкладчиков. Ущерб от ее деятельности, по некоторым оценкам, составил около 3 млрд руб. В 1994 году был избран депутатом Госдумы, чтобы избежать ареста, но ни разу не посетил заседания. Скончался от инфаркта в 62 года.

Кто отмечает дни рождения

86 лет исполняется Анатолию Кашпировскому — советскому и российскому психотерапевту, экстрасенсу, который в конце 1980-х практиковал «оздоровительные сеансы» на телевидении.

79 лет исполняется Мэрилин вос Савант — американской писательнице, обладательнице самого высокого зарегистрированного IQ в мире (228 баллов по шкале Стэнфорд-Бине).

75 лет исполняется Стиву Возняку — американскому программисту, инженеру-электронщику, одному из сооснователей компании Apple Inc. (совместно со Стивом Джобсом и Рональдом Уэйном).

51 год исполняется Оскару Кучере — российскому актеру («Улицы разбитых фонарей», «Солдаты»), теле- и радиоведущему, музыканту, лауреату премий «Овация» (2002) и «Знак качества» (2003).

48 лет исполняется Владимиру Пономареву — российскому режиссеру анимационного кино, основателю студии Toonbox, автору популярных детских мультсериалов «Куми-Куми» и «Котики, вперед!», лауреату премий фестивалей в Суздале и Геленджике.