День строителя в России: как национальный проект меняет облик страны

Задачи национального масштаба

Ежегодно во второе воскресенье августа Россия отмечает День строителя. Он был официально учрежден в 1955 году по инициативе генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. С тех пор в этот день чествуют всех, кто связан со строительством — архитекторов, инженеров, рабочих. Этот профессиональный праздник стал символом созидательного труда, направленного на улучшение благосостояния страны.

День строителя — это повод не только поздравить работников отрасли, но и оценить их вклад в развитие страны. Строительная отрасль относится к лидерам по числу рабочих мест, она развивается стремительными темпами, внедряя новые технологии и материалы.

С 2025 года за развитие строительной отрасли и создание комфортной городской среды в нашей стране отвечает национальный проект «Инфраструктура для жизни». Он пришел на смену нацпроектам «Жилье и городская среда» и «Безопасные качественные дороги», запущенных по решению Президента России Владимира Путина в 2019 году. Нацпроект «Инфраструктура для жизни» включает комплекс системных мер, формирующих жилищную, транспортную, социальную и коммунальную инфраструктуру нового качества. Он поставил масштабные цели: к 2030 году запланировано выйти на уровень ввода 120 млн квадратных метров жилья в год, чтобы ежегодно не менее 5 млн семей улучшали свои жилищные условия, а обеспеченность жильем улучшилась до показателя в 33 квадратных метра на человека.

С поддержкой на уровне нацпроектов за последние шесть лет объемы ввода жилья в России выросли на впечатляющие 42%, в том числе индивидуальное жилищное строительство выросло на 92%. Это свыше 577 млн квадратных метров нового жилья, причем более половины приходится на частные дома — 305,5 млн квадратных метров. И это не просто цифры, а реальные улучшения в жизни миллионов россиян. Благодаря комплексу мер, включая расселение аварийных домов и капремонт, жилищные условия улучшили более 23,6 млн человек.

За 6 месяцев этого года в стране уже введено в эксплуатацию 52,2 млн квадратных метров жилья. Из них 37,3 млн квадратных метров — это индивидуальные дома, а 14,9 млн квадратных метров — многоквартирные дома.

«Благодаря системной поддержке Президента и председателя правительства, постоянной штабной работе с губернаторами и их командами, а также труду миллионов строителей наша отрасль продолжает оставаться одним из драйверов улучшения качества жизни людей и развития экономики страны, — подчеркнул Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства РФ. — Стройкомплексу России удается удерживать высокие темпы жилищного строительства — объемы ввода три года подряд превышают отметку 100 млн квадратных метров. При этом важно не просто строить жилье, но и обеспечивать его всей необходимой инфраструктурой для создания наиболее комфортных условий для людей».

Ускорение строительства

Одним из ключевых достижений последних лет стало значительное сокращение сроков строительства. Это стало возможным благодаря многим факторам, и большую роль сыграло упрощение согласований и подготовки документов.

«Рост объемов строительства опирается на комплексную работу Минстроя России и регионов по сокращению процедур инвестиционно-строительного цикла, которая в этом году ведется в рамках федерального проекта «Новый ритм строительства» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». С 2019 года в строительстве количество административных процедур удалось снизить в три раза, с 96 до 32, число документов для реализации проекта сократилось в более чем в 2 раза — с 1168 до 582, а в днях инвестиционно-строительный цикл удалось уменьшить на более чем 900 дней, с 2 181 до 1 250. Таким образом люди быстрее получают объекты социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры», — отметил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Комплексное развитие территорий

В России с 2020 года реализуют проекты по комплексному развитию территорий (КРТ). Вместе со строительством жилья сразу возводят или модернизируют всю необходимую социальную, коммунальную и транспортную инфраструктуру, создавая комфортную городскую среду. По программе КРТ жилые кварталы строят сразу со школами, детскими садами, поликлиниками, благоустроенными общественными пространствами, дорогами. Важной задачей таких проектов выступает расселение ветхого или аварийного жилья. За время реализации программы по таким проектам из непригодных для жизни домов общей площадью 270 тыс. кв. м переехали более 15 тыс. человек.

Флагманским регионом в реализации программы КРТ стал Пермский край.

Это один из первых регионов, где такие проекты успешно реализуют. В Перми на улице Дзержинского возводятся современные среднеэтажные кварталы, которые будут включать детский сад на 320 мест с бассейном, бульвар и сквер с игровыми и спортивными площадками. Также был проведен капитальный ремонт участка прилегающей к улице дороги.

close Пермский край. Министерство строительства и ЖКХ Пермского края

В деревне Кондратово, на территории бывших сельскохозяйственных угодий площадью 46 гектаров, начато строительство жилого комплекса на 5 тыс. семей, это примерно 12,5 тыс. человек. Уже построены два многоэтажных дома площадью 35 тыс. квадратных метров. Всего здесь планируют построить 300 тыс. квадратных метров жилья, три детских сада и школу, а также объекты коммерческой недвижимости общей площадью 15 тыс. квадратных метров.

close Пермский край. Министерство строительства и ЖКХ Пермского края

В Прикамье первый договор о КРТ заключили в октябре 2022 года, по нему должны возвести 30 индивидуальных жилых домов с улично-дорожной сетью и тротуарами, коммунальной инфраструктурой, детской и спортивной площадками в деревне Паздерино.

close Пермский край. Министерство строительства и ЖКХ Пермского края

«КРТ — это действенный механизм, благодаря которому появляется новое комфортное жилье, социальная и транспортная инфраструктура за счет средств застройщиков, — отметил Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края. — Это позволяет разгрузить региональной бюджет, а жители получают все необходимое для жизни в шаговой доступности. Также важно, что КРТ позволяет расселять ветхое и аварийное жилье».

В Пермском крае планируют построить более 2,5 млн квадратных метров жилья и около 30 социальных объектов, включая образовательные учреждения, медицинские центры, спортивные комплексы и зоны отдыха. Программу комплексного развития территорий также планируется распространить на опорные населенные пункты.

«В рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах» региональные команды 89 субъектов РФ и администрация города Байконур к 2030 году планируют реализовать свыше 117 тыс. мероприятий. Исходя из целей и задач Стратегии пространственного развития Российской Федерации, регионами сформирован перечень из 2160 опорных населенных пунктов, одобренный решением президиума Правительственной комиссии по региональному развитию», — сообщил Александр Ломакин, первый замминистра строительства и ЖКХ РФ.

Качество среды для жизни в опорных населенных пунктах к 2030 году должны улучшить на 30% согласно целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Опорными населенными пунктами выступают административные центры регионов, закрытые города с предприятиями «Роскосмоса» и «Росатома», наукограды, а также населенные пункты, где расположены стратегически важные предприятия или реализуются крупные инвестиционные проекты, способствующие укреплению технологического суверенитета Российской Федерации.

«Россия — самая большая по площади страна мира, и удержать ее пространство, наполнить его жизнью и смыслами можно только через сеть развитых опорных населенных пунктов, — отметил Александр Панин, директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ имени М.В. Ломоносова. — Это новые центры силы, которые связывают воедино территории, маршруты, экономику и людей. Важно не просто обозначить такие точки на карте, а наполнить их функциями, сервисами и возможностями, чтобы они стали опорой для развития всей страны».

Для реализации проектов по КРТ будет разработано не менее 200 мастер-планов и комплексных планов долгосрочного развития крупных и малых городов. Особое внимание уделяется Дальнему Востоку и Арктической зоне — для 57 городов этих регионов будут разработаны специальные мастер-планы развития.

В ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируется вовлекать все больше территорий по программе КРТ, поскольку этот механизм действительно повышает качество жизни людей. Проекты КРТ нацелены на эффективное использование пустующих городских земель, способствуя гармоничному развитию городов. Сейчас в работе находится 1616 участков общей площадью 38 650 га, на которых можно построить более 200 млн квадратных метров жилья. Финансирование проектов по КРТ осуществляется за счет средств застройщиков, а также при поддержке федерального и регионального бюджетов.

Обновление ЖКХ

Модернизация жилищно-коммунального хозяйства входит в число важнейших направлений работ для достижения национальной цели по обеспечению комфортной и безопасной среды для жизни. С 2019 года было построено и модернизировано более 10 тыс. километров инженерных сетей и более 3,6 тыс. объектов коммунальной инфраструктуры. До 2030 года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» будет модернизировано и реконструировано еще не менее 2 тыс. объектов водоотведения и водоподготовки. Благодаря комплексу мер по модернизации ЖКХ инфраструктуры улучшится качество коммунальных услуг в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения для 20 млн человек.

Инструменты поддержки

Чтобы обеспечить средства на развитие опорных населенных пунктов, в качестве мер государственной поддержки выступают инфраструктурные бюджетные кредиты (ИБК) и инфраструктурные облигации.

ИБК предоставляют напрямую регионам по очень низкой льготной ставке 3% годовых на срок до 15 лет, а погашение основного долга начинается только с третьего года пользования кредитом.

Эти льготные кредиты уже послужили источником финансирования для завершения более 500 объектов и мероприятий: школ, детских садов, больниц, поликлиник, дорог. Кроме того, за счет ИБК обновляют жилищно-коммунальное хозяйство и приобретают общественный транспорт — таким образом регионы уже получили около 2150 единиц.

Например, в Екатеринбурге на эти средства в новом Академическом районе построили поликлинику на 1200 посещений в день, укомплектованную современным оборудованием. Это не только улучшило медицинское обслуживание местных жителей, но и позволило создать около 1000 дополнительных рабочих мест.

close Екатеринбург. Пресс-служба Министерства строительства Свердловской области

По словам Василия Купызина, генерального директора Фонда развития территорий, механизм ИБК снижает финансовую нагрузку на региональные бюджеты, а также создает привлекательную среду для частных инвестиций и экономического роста. Такая схема выгодна всем: жителям предоставляют качественную современную инфраструктуру, застройщики экономят на ее создании, что в итоге снижает стоимость жилья.

С этого года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» ИБК трансформируются в казначейские инфраструктурные кредиты (КИК), сообщил Купызин.

Другой мерой господдержки стали инфраструктурные облигации, запущенные в 2021 году. Это уникальная система, сочетающая государственную поддержку и рыночные механизмы. Государство предоставляет субсидии для снижения процентной ставки, а основные инвестиции поступают от частных инвесторов. Все проекты тщательно отбираются экспертами ДОМ.РФ, который, как оператор этой программы, гарантирует безопасность вложений своим поручительством. Помимо льготной ставки, механизм обладает и другими преимуществами: длинный срок займа — до 30 лет — и возможность сочетать его с другими инструментами государственной поддержки.

«Сегодня с помощью механизма инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ реализуются 55 проектов в 28 регионах нашей страны. Этот инструмент позволяет эффективно привлекать в экономику рыночные инвестиции, что дает возможность создавать инфраструктуру как для новых микрорайонов, так и для целых регионов. Общий объем финансирования таких проектов составляет 197,8 млрд рублей. Среди них — строительство дорог, инженерных сетей, детских садов и школ, обновление парков общественного транспорта», — рассказал управляющий директор ДОМ.РФ Александр Аксаков.

Благоустройство городов

За последние пять лет в России благоустроено более 73,5 тыс. общественных пространств. По всей стране создают многофункциональные парки, реконструируют набережные, дворы, центральные площади и целые проспекты. До 2030 года запланировано благоустроить еще как минимум 31,5 тыс. территорий, уделяя особое внимание малым городам и историческим поселениям.

Яркий пример преображения общественного пространства — благоустройство «Парка Кашкадан» в Башкортостане, обновленного к 450-летию Уфы. После реконструкции парк стал уникальным природным объектом, расположенным на чистом, пригодном для купания водоеме, благодаря удобной и комфортной инфраструктуре. По нацпроекту выполнили разработку котлована озера с устройством глиняного замка, укрепили береговую линию, вывезли илистые отложения, озеленили территорию, оборудовали ливневую канализацию, проложили коммуникации для подключения фонтана. По периметру озера установили пирсы с причалом для лодок и площадкой для рыбной ловли. Провели освещение, электроснабжение, благоустроили пляжную зону и установили малые архитектурные формы. Любители активного отдыха оценили скейтпарк, а ценители творчества — малую сцену, где проходят культурные программы.

close Республика Башкортостан. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан

С появлением новых благоустроенных пространств повышается индекс качества городской среды. Он служит для мониторинга работы муниципалитетов по достижению поставленных Президентом целей по улучшению качества жизни в 1,5 раза к 2030 году. Индекс формировался на основе оценки шести типов городских пространств: жилье и прилегающие пространства, общественно-деловая инфраструктура, социально-досуговая инфраструктура, дорожная сеть, озеленение территории и общегородское пространство. Методика позволяет отслеживать ситуацию в каждом городе и оперативно выявлять проблемы, мешающие продвижению обозначенной Президентом страны цели.

По данным на 2024 год, 82,4% российских городов — 920 из 1116 — признаны благоприятными для жизни, а в крупных городах этот показатель достиг 100%.

По сравнению с 2023 годом, в 2024-м число благоприятных для жизни городов увеличилось на 161, а среднее значение индекса составило 220 баллов при плановом значении в 205 баллов.

Самый большой прирост Индекса качества городской среды с 2019 по 2024 год показали города республики Башкортостан, Чеченской Республики, Сахалинской, Свердловской, Новгородской областей и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. В республике Башкортостан все города признаны благоприятными для жизни.

Наибольший балл из 360 возможных набрали Благовещенск (240), Уфа (251), Салават (252) и Туймазы (262). Индексы качества городской среды всех российских городов представлены на сайте Минстроя РФ.