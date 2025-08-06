Список противопоказаний для водителей: что нового

В России вскоре вступит в силу обновленный перечень противопоказаний, показаний и ограничений к управлению транспортными средствами. Распоряжение об этом премьер-министр Михаил Мишустин подписал еще в апреле, документ вступает в силу с 1 сентября.
К перечню противопоказаний для получения водительских прав теперь относятся:
— органические психические расстройства, включая симптоматические;
— шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства;
— расстройства настроения (аффективные расстройства);
— невротические, связанные со стрессом и соматоморфные расстройства;
— расстройства личности и поведения в зрелом возрасте;
— умственная отсталость;
— общие расстройства психологического развития;
— психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ;
— эпилепсия;
— аномалии цветового зрения;
— слепота бинокулярная.
В предыдущей версии документа все было практически так же, но теперь «ахроматопсия» заменена на «аномалии цветового зрения» и добавлен пункт «общие расстройства психологического развития».
Что говорят эксперты
Свои пояснения по этой теме в беседе с RT дал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.
По его словам, замена в списке ахроматопсии (полное отсутствие цветового зрения, достаточно редкий диагноз) на «аномалии цветового зрения» оправдана, поскольку врожденных и приобретенных отклонений в этом качестве много.
«Это и частичная цветовая слепота, и искаженное восприятие красного цвета, и искаженное восприятие оттенков зеленого, а не только мировосприятие в оттенках серого, как при ахроматопсии», — отметил эксперт.
Добавление в список общих расстройств психологического развития (аутизм, синдром Ретта, синдром Аспергера) также имеет обоснование.
«Это связано с тем, что вождение автомобиля включает в себя как социальные отношения, так и координацию движений, предварительное планирование, гибкость к изменениям, способность фокусироваться, многозадачность, способность расставлять приоритеты и контролировать свою тревогу и сенсорную чувствительность», — подчеркнул Александр Умнов.
Он напомнил, что помимо заболеваний, есть и другие ограничения — например, прием лекарственных препаратов, применение которых ограничено или полностью запрещено при вождении автомобиля или при потенциально опасных видах деятельности. К ним относятся снотворное, транквилизаторы, некоторые группы антидепрессантов и нейролептики, применяющиеся для лечения психических нарушений.
В свою очередь, врач-психиатр и нарколог Игорь Лазарев в беседе с Life пояснил, что под общими психологическими расстройствами в медицинской классификации понимают такие заболевания, как детский аутизм, синдром Аспергера, Туретта и другие. По его словам, синдром Туретта с его непредсказуемыми тиками и выкриками делает управление автомобилем недопустимым. Что касается синдрома Аспергера, то этот диагноз чаще встречается в детском возрасте, а во взрослом может быть переосмыслен или изменен — однако решение о допуске к вождению должно приниматься индивидуально.
В каких случаях могут аннулировать водительские права
В конце июня Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях правительственный законопроект, который дает ГИБДД право аннулировать уже выданные водительские права в случае, если противопоказания к вождению выявлены во время медосмотра или диспансеризации.
Например, если на приеме у врача, диспансеризации или медосмотре у автомобилиста было выявлено критическое ухудшение зрения или иные противопоказания из списка, его направят на внеочередное обследование.
В дальнейшем, если болезнь подтвердится, сведения об этом заносятся в базу данных Минздрава, информацию передадут в ГИБДД и права аннулируют. Неявка на комиссию приведет к тому же результату. А если после этого водитель все же сядет за руль, его привлекут к ответственности по ст. 12.7 КоАП за управление автомобилем без прав (штраф от 5 до 15 тыс. руб.), а машину отправят на штрафстоянку.