Список противопоказаний для водителей: что нового

С 1 сентября 2025 года в России вступит в силу обновленный список медицинских противопоказаний и ограничений к управлению транспортными средствами. Он утвержден распоряжением правительства и приведен в соответствие с переизданием Международной классификации болезней (МКБ-10). Предыдущий вариант действовал с 2014 года. «Газета.Ru» разбиралась, что нового.

В России вскоре вступит в силу обновленный перечень противопоказаний, показаний и ограничений к управлению транспортными средствами. Распоряжение об этом премьер-министр Михаил Мишустин подписал еще в апреле, документ вступает в силу с 1 сентября.

К перечню противопоказаний для получения водительских прав теперь относятся:

— органические психические расстройства, включая симптоматические;

— шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства;

— расстройства настроения (аффективные расстройства);

— невротические, связанные со стрессом и соматоморфные расстройства;

— расстройства личности и поведения в зрелом возрасте;

— умственная отсталость;

— общие расстройства психологического развития;

— психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ;

— эпилепсия;

— аномалии цветового зрения;

— слепота бинокулярная.

В предыдущей версии документа все было практически так же, но теперь «ахроматопсия» заменена на «аномалии цветового зрения» и добавлен пункт «общие расстройства психологического развития».

Что говорят эксперты

Свои пояснения по этой теме в беседе с RT дал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

По его словам, замена в списке ахроматопсии (полное отсутствие цветового зрения, достаточно редкий диагноз) на «аномалии цветового зрения» оправдана, поскольку врожденных и приобретенных отклонений в этом качестве много.

«Это и частичная цветовая слепота, и искаженное восприятие красного цвета, и искаженное восприятие оттенков зеленого, а не только мировосприятие в оттенках серого, как при ахроматопсии», — отметил эксперт.

Добавление в список общих расстройств психологического развития (аутизм, синдром Ретта, синдром Аспергера) также имеет обоснование.

«Это связано с тем, что вождение автомобиля включает в себя как социальные отношения, так и координацию движений, предварительное планирование, гибкость к изменениям, способность фокусироваться, многозадачность, способность расставлять приоритеты и контролировать свою тревогу и сенсорную чувствительность», — подчеркнул Александр Умнов.

Он напомнил, что помимо заболеваний, есть и другие ограничения — например, прием лекарственных препаратов, применение которых ограничено или полностью запрещено при вождении автомобиля или при потенциально опасных видах деятельности. К ним относятся снотворное, транквилизаторы, некоторые группы антидепрессантов и нейролептики, применяющиеся для лечения психических нарушений .

В свою очередь, врач-психиатр и нарколог Игорь Лазарев в беседе с Life пояснил, что под общими психологическими расстройствами в медицинской классификации понимают такие заболевания, как детский аутизм, синдром Аспергера, Туретта и другие. По его словам, синдром Туретта с его непредсказуемыми тиками и выкриками делает управление автомобилем недопустимым. Что касается синдрома Аспергера, то этот диагноз чаще встречается в детском возрасте, а во взрослом может быть переосмыслен или изменен — однако решение о допуске к вождению должно приниматься индивидуально.

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В каких случаях могут аннулировать водительские права

В конце июня Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях правительственный законопроект, который дает ГИБДД право аннулировать уже выданные водительские права в случае, если противопоказания к вождению выявлены во время медосмотра или диспансеризации.

Например, если на приеме у врача, диспансеризации или медосмотре у автомобилиста было выявлено критическое ухудшение зрения или иные противопоказания из списка, его направят на внеочередное обследование.

В дальнейшем, если болезнь подтвердится, сведения об этом заносятся в базу данных Минздрава, информацию передадут в ГИБДД и права аннулируют. Неявка на комиссию приведет к тому же результату. А если после этого водитель все же сядет за руль, его привлекут к ответственности по ст. 12.7 КоАП за управление автомобилем без прав (штраф от 5 до 15 тыс. руб.), а машину отправят на штрафстоянку.