Прилетели на вертолете, нашли драгоценности и оружие: в Дагестане задержали Заправщика

В Дагестане прошли обыски у бывшего госсекретаря региона Магомед-Султана Магомедова. Его обвиняют в хищении завода «Дагнефтепродукт» стоимостью 100 млрд руб. В особняке экс-чиновника нашли мешки с деньгами, оружие и драгоценности. Обыски также прошли в мэрии и кабинете Магомедова в местной администрации. Арестовано имущество стоимостью более 3 млрд рублей. Сотрудники правоохранительных органов еще несколько лет назад заподозрили неладное в деятельности чиновника, которого в республике звали Заправщиком.

Бывшего государственного секретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова обвиняют в хищении у государства предприятия «Дагнефтепродукт» стоимостью 100 млрд рублей, передал ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности совместно с Генеральной прокуратурой и МВД вскрыта мошенническая схема по хищению у государства крупнейшего федерального нефтеперевалочного комплекса на Северном Кавказе — Дагестанского государственного предприятия по перевалке и обеспечению нефтепродуктами «Дагнефтепродукт», — сказано в сообщении.

Магомедов, «задействовав административный ресурс», в 2001–2005 годах инициировал перевод предприятия в республиканскую собственность, а затем продал его знакомым по заниженной стоимости.

Недавно Генпрокуратура обратилась в Советский районный суд Махачкалы, после чего и «Дагнефтепродукт», и новый нефтеперерабатывающий завод ООО «Дагнотех» вернули государству.

«Арестовано имущество фигурантов, полученное мошенническим путем, стоимостью более 3 млрд рублей», — добавили в сообщении.

В отношении Магомедова возбудили уголовное дело за мошенничество и легализацию денежных средств, полученных преступным путем.

Мешки с деньгами и оружие

Сотрудники правоохранительных органов провели 70 обысков в Дагестане и Москве. Пресс-служба ФСБ также опубликовала видео, как силовики десантируются около особняка Магомедова. К дому также подъехали сотрудники правоохранительных органов на пяти автомобилях. Во время обыска Магомедова попросили предъявить документы на особняк.

Внутри силовики нашли несколько единиц огнестрельного оружия, черные пакеты с пачками купюр в рублях и валюте, разного рода драгоценности, часы, десятки служебных удостоверений.

В сейфах также были пачки денег и драгоценности. Судя по видео, в каждой пачке было не менее 500 тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов попросили предъявить им разрешение на хранение оружия.

Обыски также прошли в кабинете чиновника в здании администрации главы и правительства Дагестана. Судя по всему, там также нашли оружие и деньги. Сотрудники правоохранительных органов изымали не только улики, но и ценные предметы, так как они могли быть получены преступным путем.

После обыска в особняке Магомедова забрали на допрос.

По данным ТАСС, обыски также прошли в управлении архитектуры и градостроительства и управлении имущественных и земельных отношений Махачкалы — структурное подразделение городской мэрии.

В администрации Дагестана заверили, что вся работа «осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством».

«Руководство республики находится в тесном взаимодействии с правоохранительными органами для обеспечения законности и порядка в регионе. Следственным органам оказывается всесторонняя помощь в проведении объективных расследований», — сказано в сообщении.

Чиновник и Заправщик

Источник РБК — федеральный чиновник заявил, что Магомедов — это один из самых влиятельных людей в Дагестане, его называют Заправщиком. Правоохранительные органы еще несколько лет назад заметили его нелегальную деятельность, однако по каким-то причинам не выходили на Магомедова.

Глава Общественной наблюдательной комиссии Шамиль Хадулаев также отмечал, что Магомедов был влиятельной фигурой в Дагестане. Он якобы влиял на многие процессы, в том числе на назначения людей на должности.

Магомедова обвиняли не только в хищении, но и в ухудшении качества нефти «Дагнефтепродукта».

«Ранее очень много жаловались на то, что нефть от этой компании идет грязная, разбавленная всякой некондицией. Но ничего сделать с этим не могли», — сказал Хадулаев.

Деятельности Магомедова

В 1991 году Магомедов стал генеральным директором «Дагнефтепродукта». Он занимал эту должность до 2005 года, а затем завод приватизировали. На базе компании создали «Каспетролсервис», Магомедов руководил уже частным бизнесом до 2010 года.

В 2010 году Магомедов стал председателем Народного собрания Дагестана. В 2021 году глава Дагестана Сергей Меликов назначил Магомедова государственным секретарем республики. После возбуждения дела чиновника уволили в связи с утратой доверия.

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«Дагнефтепродукт» занимается перевалкой нефти, поступающей в морской торговый порт Махачкалы. Компании принадлежат десятки земельных участков, сотни зданий. Также в их владениях находятся строения, трубопроводы, автозаправочные станции, резервуары.