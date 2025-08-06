«А потом, короче, его там убьют». Жительница Тюмени поделилась планами на «гробовые деньги»

Жительница Тюменской области по имени Анастасия поделилась своими мечтами об отправке мужа на СВО, где его «должны убить», а ей, в свою очередь, достаться от государства положенные выплаты и льготы. Ролик опубликован в Telegram-канале «ЧС Тюмень» (осторожно, в записи присутствует ненормативная лексика).
«Получаю единовременную выплату в виде пяти миллионов. Ежемесячно получаю выплату 200–300 тысяч. Плюс, считайте, какой выхлоп: детский сад — льготы, школа — льготы, ежемесячная выплата как жене военнослужащего… Вообще заживем, на моря поедем!» — рассказала Анастасия.
Особую радость и смех у нее вызывало предположение, что мужа в зоне СВО убьют.
«Да, дом-то не знаю, купим [после этого] или нет», — размышляя, сказала она.
В комментариях под видео написали, что муж женщины сидит в тюрьме, поэтому неизвестно, шла ли речь о нем или о другом мужчине.
«Пародировала своих завистников»
«ЧС Тюмень» сообщает, что после того, как ролик вызвал бурную реакцию в соцсетях, героиня записи заявила, что видео было обрезано.
«Перед этим я уточнила, что пересказываю слова людей. У меня очень много людей на СВО. У меня умерли там друзья. На эту нарезку я просто никак не реагирую. Зачем? Я знаю правду», — сказала женщина.
В беседе с порталом «Осторожно, новости» Анастасия пояснила, что на видео она пародировала своих завистников, которые обсуждают ее за спиной. А на самом деле ее муж не уходил на СВО.
«У меня есть муж, сами подумайте, если бы то, что я говорю было правдой, нужно было бы сначала развестись», — заявила Анастасия.
В полиции, как сообщает РИА Новости, в курсе произошедшего.
«В настоящее время проводится проверка, направленная на установление личности женщины и всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством», — отметили в УМВД по Тюменской области.
«Рассказывает о личной жизни»
По сведениям телеканала RT, Анастасия работает продавцом в магазине, у нее трое детей. Уже полгода она проводит прямые эфиры, во время которых с использованием ненормативной лексики рассказывает о личной жизни. Ранее она проходила лечение в реабилитационном центре для наркозависимых — об этом сообщил ее знакомый.
«Это было где-то в 2017—2018 году. Ее туда определил отец. Она прошла реабилитацию, но потом опять сорвалась. И так было несколько раз», — сообщил он.
Соседка Анастасии рассказала, что она «опасается возвращения из тюрьмы мужа, хочет развестись с ним, чтобы выйти замуж за нового бойфренда». Ее избранник собирается участвовать в СВО.
«В ее планы входило переписать на него и своих детей, чтобы получить все выплаты», — рассказала соседка.
Предыдущий случай в Томске
Подобный случай — далеко не первый. Так, в апреле по схожему поводу были привлечены к ответственности риелтор из Томска Марина Орлова и блогер Дарья Черданцева. Они «прославились» после публикации отрывка интервью с обсуждением «бизнес-плана» по покупке квартиры на «гробовые» деньги, выплачиваемые после гибели участника СВО. Поводом для проверки стал завирусившийся в сети отрывок из интервью для подкаста «Можно», в котором Черданцева поинтересовалась у Орловой, где найти деньги на покупку квартиры. В ответ та сообщила, что все «легко и просто».
«Находишь мужчину, который служит на СВО, он погибает, и ты получаешь восемь миллионов», — сказала риелтор.
После организованной прокуратурой проверки дело дошло до суда. Орловой назначили наказание в виде 80 часов обязательных работ, Черданцевой — 85 часов.