3 августа — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

3 августа в России поздравляют сотрудников железнодорожной отрасли с профессиональным праздником. Кроме того, сегодня есть повод угоститься арбузом, а если верить народному календарю, делать это лучше молча. Какие еще памятные даты и праздники отмечают 3 августа и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 3 августа

День железнодорожника

Праздник ежегодно отмечается в первое воскресенье августа, с ним поздравляют машинистов поездов, проводников, диспетчеров, путейцев, сотрудников вокзалов и депо — всех тех, кто связан с железными дорогами. Традиция чествовать работников железнодорожного транспорта появилась в конце XIX века. Изначально этот праздник был приурочен ко дню рождения императора Николая I — 25 июня (6 июля по новому стилю). Так как именно при нем началось строительство и эксплуатация железных дорог в России. После Октябрьской революции День железнодорожника, как и все другие события царских времен, запретили, и праздник был почти забыт. 30 июля 1935-го состоялся прием железнодорожников в Кремле. Тогда Сталин отметил их вклад в развитие страны и похвалил за трудовые заслуги. 30 июля того года отметили Всесоюзный сталинский день железнодорожников. Но позже фамилию Сталина из названия убрали и перенесли празднование на первое воскресенье августа.

День железнодорожника 2025: открытки и поздравления День железнодорожника отмечают в России в первое воскресенье августа. В 2025 году праздник... 02 августа 20:04

Международный день арбуза

Арбуз — один из самых низкокалорийных фруктов, но при этом он богат питательными веществами. Ягодообразный плод полезен для пищеварения, так как содержит много воды и клетчатки, что помогает поддерживать баланс жидкостей в организме. Считается, что арбузы родом из Южной Африки. На этом континенте до сих пор можно встретить дикие ягоды, которые растут без участия человека. Правда, плоды не такие большие, сладкие и вкусные. Дикий арбуз — небольшой и горьковатый, а современный вид, к которому мы привыкли, является результатом долгой селекции.

Какие праздники и памятные даты отмечают 3 августа в других странах

День боевого искусства капоэйра — Бразилия. Этот праздник учрежден бразильским штатом Сан-Паулу в 1985 году, чтобы признать культурную ценность капоэйры и отметить значимость всех, кто практикует этот вид боевого искусства. Капоэйра сочетает элементы акробатики и танца и считается бразильским национальным боевым танцем. Она сформировалась в Бразилии среди африканских рабов, привезенных португальскими колонизаторами. Движения капоэйры напоминали танец, но за ними скрывались удары, уклоны, подножки. После отмены рабства капоэйра оказалась вне закона. Власти Бразилии долгое время считали практикующих ее людей виновниками уличных драк. Легализация началась в XX веке, когда были разработаны тренировочные программы, введены стили, сформировались школы. Капоэйра перестала быть маргинальной практикой и стала частью культурного наследия Бразилии.

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День флага — Венесуэла. Создателем венесуэльского флага считается лидер южноамериканского освободительного движения Франсиско Миранда. 3 августа 1806 года он высадился на венесуэльское побережье в порту города Санта-Ана де Коро для поднятия восстания против испанских властей. Флаг из желтой, синей и красной горизонтальных полос впервые был поднят на корабле «Леандр», на котором группа добровольцев во главе с Мирандой отправилась в Санта-Ана де Коро. Желтая полоса на флаге символизировала богатый золотом и другими полезными ископаемыми американский континент, красная — кровавое владычество Испании, синяя — разделявший их Атлантический океан. Это означало, что золотая, богатая и процветающая Латинская Америка будет свободна и отделена от Испании.

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Религиозные праздники 3 августа

День памяти преподобного Онуфрия Молчаливого

Преподобный жил в XII веке и был монахом Киево-Печерской лавры. Сведения о его жизни и обстоятельствах прославления в лике святых не дошли до нас. Только благодаря прозвищу «молчаливый» известно, что Онуфрий прославился своим молчаливым подвигом, что было характерно для многих затворников и киево-печерских святых. С момента принятия обета он не проронил ни слова (исключением в таком случае может служить исполнение молитвенного правила и исповедь). Онуфрий обитал в Ближних пещерах лавры, где и хранились его нетленные мощи.

Народные праздники и приметы 3 августа

Онуфрий Молчаливый

На Руси полевые работы в этот день полагалось совершать молча. До сих пор существует поверье, что на Онуфрия ни одного лишнего слова не стоит произносить без крайней на то необходимости. На Онуфрия было принято заниматься закромами. Хозяева тщательно проверяли, не сгнили ли доски, не проржавели ли гвозди. Все проветривали, чтобы запасы хлеба не испортились. В некоторых регионах в амбары запускали кошек, чтобы те ловили мышей. Если в этот день случатся сильные росы, то будет плохой урожай льна.

Приметы

Нельзя скрывать что-то и лгать, иначе ждут скандалы и ссоры с близкими.

Если ночь выдалась холодной, то зима будет морозная.

Если человек просит о чем-то, нужно постараться ему помочь.

Какие исторические события произошли 3 августа

1492 год — началась первая экспедиция мореплавателя Христофора Колумба в Новый Свет.

1795 год — основана Парижская консерватория.

1922 год — в США во время радиотрансляции сделан первый в мире звуковой эффект — хлопанье дверью с помощью двух деревянных брусков.

1959 год — впервые с 1941 года в Москве возобновился Международный кинофестиваль.

1971 год — Пол Маккартни собрал новую группу, которую назвал Wings.

1980 год — состоялось торжественное закрытие XXII Олимпийских игр в Москве.

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1995 год — талибы (движение внесено в список террористических организаций) захватили российский грузовой Ил-76 и взяли в плен экипаж.

2002 год — открылась первая в России скоростная железнодорожная магистраль. Она связала Павелецкий вокзал и аэропорт Домодедово.

Дни рождения и юбилеи 3 августа

В 1890 году родился Константин Мельников — русский и советский архитектор, известный своим новаторским стилем.

В 1905 году родился Борис Курчатов — советский радиохимик, лауреат государственных премий.

В 1924 году родился Анатолий Алексин — советский и российский писатель, автор книг для детей и подростков.

В 1933 году родился Валерий Ганичев — советский и российский писатель, журналист, главный редактор «Роман-газеты» (1981-2001).

Кто отмечает день рождения

79 лет исполняется Николаю Бурляеву — советскому и российскому актеру театра и кино («Служили два товарища», «Андрей Рублев»).

62 года исполняется Джеймсу Алану Хэтфилду — американскому рок-музыканту, участнику группы Metallica.

46 лет исполняется Эванджелине Лилли — канадской актрисе, прославившейся благодаря роли в сериале «Остаться в живых».