Пакет на голове и загадочная записка: россиянина нашли мертвым в пригороде Стамбула

Под Стамбулом нашли тело россиянина с мешком на голове и запиской на русском

В лесу под Стамбулом обнаружено тело гражданина России Усмана Амриева. Рядом с ним нашли сумку с личными вещами, деньгами и транспортной картой, а также записку на русском языке, напечатанную на компьютере. По данным СМИ, на голове погибшего был черный пакет, заклеенный скотчем. Турецкая полиция выясняет, идет ли речь о насильственной смерти. Амриев проживал в Турции около трех лет и учился в частном вузе в Стамбуле.

В пригороде Стамбула обнаружено тело гражданина России, сообщает турецкая газета Milliyet. По данным издания, россиянина нашли мертвым в лесу неподалеку от стамбульского района Бахчекей. Позже его опознали как 20-летнего Усмана Амриева.

Как пишет Hürriyet, тело обнаружил случайный прохожий в 9:30 утра по местному времени. Очевидец вызвал полицию и скорую помощь после того, как заметил неподвижно лежащего мужчину.

Источники газеты в турецкой полиции заявили, что на голову россиянина был надет черный полиэтиленовый пакет, заклеенный скотчем. На месте происшествия правоохранители также нашли сумку с деньгами, транспортной картой и личными вещами, а в руке погибшего — записку на русском языке, напечатанную на компьютере.

«Дорогая матушка, надеюсь, эти слова никогда не попадут в твои руки. Потому что я буду подвергнут клевете, не верь им. Если это письмо попало в твои руки, значит, я мертв. Клянусь, я только искал справедливости, но все было напрасно. Я не войду в историю как один из ученых. Меня не будут упоминать в книгах, но каждый понесет свое наказание», — приводит газета Sabah ее содержание.

Тело было доставлено в морг Института судебной медицины, ведется проверка. Полиция выясняет, идет ли речь идет о насильственной смерти. Генеральное консульство России в Стамбуле готовит официальный запрос в турецкие правоохранительные органы для получения информации.

Приехал учиться

Полиция установила, что Усман Амриев приехал в Турцию примерно три года назад для получения образования, передает Sabah. Он проучился полсеместра в государственном университете, а затем переехал в Стамбул, где поступил в частное учебное заведение.

«Отец порезал ему голову»: подробности гибели женщины, зарезанной мужем-турком на глазах у сына Сестра возьмет под опеку сына убитой в Казани женщины. Сейчас мальчик в больнице... 25 мая 14:16

Расследование показало, что он проживал в частном общежитии в Шишли. По записям камер видеонаблюдения было установлено, что за несколько часов до инцидента Амриев зашел в магазин канцелярских товаров, вышел оттуда с листком бумаги в руке и направился в свое общежитие. Затем он сел в метро и доехал до станции Хаджиосман. После этого россиянин сел на автобус IETT, на котором доехал до района Бахчекей, где позднее было обнаружено его тело.

По словам двоюродного брата Амриева, проживающего за границей, тот сообщил ему, что направляется в банк, чтобы снять деньги, после чего больше на связь не выходил.

Бытовые конфликты

Это уже не первый случай гибели российских граждан в Турции за последнее время. Так, 24 июля в генеральном консульстве РФ в Анталье сообщили о смерти россиянина от удара ножом.

«По информации турецкой стороны, 23 июля в городе Аланья (район Махмутлар) в результате полученного в ходе бытового конфликта ножевого ранения скончался гражданин России 1990 года рождения. По данному факту задержаны двое россиян, возбуждено уголовное дело. Проводятся процессуальные действия», — приводит сообщение дипмиссии РИА Новости.

В консульстве отметили, что держат ситуацию на контроле. Турецкие СМИ сообщали, что раненому мужчине оказали первую медицинскую помощь на месте и затем госпитализировали, но он скончался, несмотря на усилия врачей.