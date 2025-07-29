«Даже испугаться не успели»: в Екатеринбурге обрушилось офисное здание

МВД: обрушение здания в Екатеринбурге могло произойти из-за его ветхости

Центральная часть трехэтажного офисного здания обрушилась в Екатеринбурге. Спасатели не обнаружили людей под завалами, 24 человека успели эвакуироваться, некоторым из них пришлось выбираться через окна. Возбуждено уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. Предварительно, здание 1963 года постройки обрушилось из-за ветхости. Кроме того, накануне на третий этаж были подняты тяжелые станки.

В Екатеринбурге обрушилось трехэтажное кирпичное офисное здание. Оно разрушено посередине с первого по третий этаж, при этом боковые стены уцелели.

Спасатели эвакуировали 24 человека, сообщили в пресс-службе МЧС. По данным МВД, 12 сотрудников самостоятельно покинули здание.

Сотрудники МЧС вручную разбирают завалы, на месте ЧП работают кинологи. Далее строительный мусор будет убирать инженерная техника. Ночью территорию объекта будут охранять сотрудники полиции.

За ходом работ следят вице-мэр Рустам Галямов и министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев.

Людей под завалами нет , сообщили в МЧС по Свердловской области.

В минздраве региона уточнили, что информации о пострадавших нет. «На место выехали две бригады скорой медицинской помощи и бригада территориального центра медицины катастроф. Информации о пострадавших на данный момент нет», – подчеркнули в ведомстве.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что разрушенное здание было построено в 1963 году. В нем располагались автосервис, пункт техосмотра, мебельная фабрика, строительная и транспортно-логистическая компании.

Как уточнил Горелых, по предварительным данным, обрушение произошло из-за ветхости постройки. Криминальной составляющей в происшествии нет.

«Разрушение произошло с первого по третий этаж первой секции. По предварительным данным, это произошло от ветхости. Возгорания или задымления не наблюдалось», – отметил он.

Также в МВД добавили, что накануне в здание занесли несколько тяжелых станков. Они были установлены на третьем этаже. О том, что тяжелые станки вызывали беспокойство, сообщили и владельцы офисов.

«Возникли вопросы, когда соседи грузили тяжелый станок на третий этаж», — отметила владелица фирмы, чей офис уцелел при обрушении.

Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга и ГУ МВД России по Свердловской области проводят проверку.

Региональное управление СК России возбудило уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Следователи проводят осмотр места ЧП, изымают документацию, в дальнейшем будет проведен допрос очевидцев.

«Даже испугаться не успели»

Сотрудники, находившиеся внутри в момент обрушения, рассказали «Ъ-Урал», что им пришлось эвакуироваться через окно.

«Мы даже испугаться не успели, никакой паники не было. Нам помогли спуститься со стремянками. Все произошло в течение пяти минут — сначала мелкие трещины, потом все обрушилось», – говорит Екатерина.

По словам собеседника Ura.ru, его шурин и коллега перед обрушением услышали треск и едва успели выбежать до того, как здание рухнуло.

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«Сейчас они в шоке», – отметил уралец, уточнив, что цех, в котором работали мужчины, располагался на первом этаже.

Сотрудники ждут, когда можно будет забрать вещи из разрушенного здания.