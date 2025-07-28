Тело в сумке. На Урале поставили точку в деле о жестокой расправе над пятилетним ребенком

В Екатеринбурге суд поставил точку в уголовном деле о жестокой расправе над пятилетним Далером Бобиевым. Мальчика годами морили голодом, избивали, обливали холодной водой и связывали. Его опекунше Веронике Наумовой назначили 24 года колонии за убийство и истязание. Подробности истории — в материале «Газеты.Ru».

«Посыпала тело кофе»

Свердловский областной суд путем частичного сложения наказаний приговорил Веронику Наумову к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с последующим ограничением свободы на два года.

Ее племяннику, 21-летнему Даниилу Егольникову, которого Наумова вовлекла в совершение преступлений, суд назначил пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.

Как установили суд, на протяжении трех лет Наумова издевалась над ребенком и истязала его, а в декабре 2022 года утопила в ванной и спрятала труп в гараже , продолжая получать пособие.

«Инкриминируемые преступные действия обвиняемая совершала как самостоятельно, так и с участием племянника, на тот период уже достигшего возраста привлечения к уголовной ответственности. Обвиняемая угрожала, что в противном случае выгонит его из квартиры», — уточнили в региональном управлении Следственного комитета.

В ходе прений прокурор Свердловской области Борис Крылов запросил Наумовой максимальный срок — 25 лет заключения.

По его словам, опекунша совершила в отношении Далера больше 60 преступлений и не испытывала никакого раскаяния, до последнего отрицая вину, хотя на руках у следствия были все доказательства. Чтобы скрыть запах в гараже, Наумова полгода посыпала тело ребенка кофе.

«Путалась в показаниях»

О пропаже Далера Бобиева 26 июня 2023 года заявила сама Вероника Наумова. По ее словам, в поведении мальчика было много странностей. Якобы голоса в голове могли убедить его сбежать.

«У него есть воображаемый друг, который говорит ему, что делать. То он положил руки на обогреватель, то еще что-то. Ну, такие моменты уже были у нас. Разные случаи», — рассказывала женщина журналистам.

Через час после ее заявления в районе дома семьи развернули штаб, начались активные поиски.

«Вместе с сотрудниками полиции работают 64 добровольца. По району пропажи расклеено более двухсот ориентировок, отработано свыше двадцати задач. Из Челябинска на помощь выдвинулись добровольцы и кинологический расчет», — рассказывали волонтеры отряда «ЛизаАлерт».

Версия о том, что мальчик просто ушел из дома, изначально не казалась оперативникам убедительной. Помимо Далера в семье воспитывались еще пятеро детей, в том числе его родная сестра Даша. Все они выглядели напуганными, что натолкнуло следствие на мысль о причастности Наумовой к исчезновению.

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На следующий день, 27 июня, следователи возбудили уголовное дело об убийстве, еще через день задержали опекуншу.

«При осмотре квартиры и обыске следователи не обнаружили вещей ребенка, это насторожило. Кроме того, у Наумовой постоянно появлялись новые версии ухода мальчика, она путалась в показаниях, не могла сформулировать, чем он занимался в последние дни. Ее стали тщательнее проверять», — рассказал «Газеты.Ru» следователь по особо важным делам СУ СК по Свердловской области Сергей Кибардин.

О том, что дела в семье идут неважно, рассказывал и племянник женщины Даниил. По его словам, он и сам сбегал из семьи полтора года назад.

«Все это время Вероника обращалась с ним [Далером] жестоко, постоянно срывалась на него. Она била Далера, запирала в подвале, била электрошокером, держала в холодной воде, ставила в угол и заставляла приседать. В первое время Далер воровал продукты из холодильника, потому что раньше недоедал. И его так наказывали. Вообще он ее раздражал всем », — говорил он журналистам.

Также он заявил, что никто из детей не скажет, что на самом деле происходит дома, потому что им страшно. «Другие ребята тоже шпыняли Далера, и Вероника их за это поощряла», — добавил он.

Утром 29 июня тело пятилетнего Далера Бобиева нашли в сумке, спрятанной в гараже, который семья Наумовых арендовала на протяжении нескольких лет.

Исполняющий обязанности главы СУ СК по Свердловской области Анатолий Надбитов отметил, что смерть ребенка наступила несколько месяцев назад.

«Предлагал забетонировать»

В день убийства, 2 декабря 2022 года, Наумова связала Далеру ноги скотчем, потом стала бить его по голове и телу, а затем утопила. Чтобы замести следы, она спрятала тело ребенка в сумке и вынесла и унесла в гараж. Еще полгода женщина скрывала смерть мальчика и незаконно получила на его содержание 119 тыс. рублей в качестве соцвыплат.

Как уточнил источник «Газеты.Ru» в правоохранительных органах, родному отцу ребенка, который отбывал наказание в колонии, все это время Вероника присылала старые фотографии сына.

О том, что произошло, знал и супруг Наумовой, Александр, который и сам издевался над детьми, пока не ушел на СВО — бил, обливал ледяной водой и заставлял приседать за малейшую провинность.

Как уточняет адвокат потерпевшей стороны (отца Далера), на следствии Александр признался, что после убийства Вероника звонила ему и спрашивала, что делать.

«Следователям он [муж Вероники] давал показания, что Вероника звонила ему и говорила, что «Даша утопила Далера». Но он никому об этом не сказал. Сейчас он отрицает это и говорит, что ничего не знает», — объяснял адвокат.

Также в первоначальных показаниях Александр сообщал, что предлагал жене скрыть ребенка в подвале и забетонировать. Потом он отказался от своих слов, уточнил юрист.

За полгода, которые Бобиев не появлялся в детском саду, никто так и не забил тревогу. Органы опеки тоже не проявляли к делам семьи никакого интереса.

«Опека вовремя не проверила ребенка, ограничившись телефонным разговором. Услышав от Наумовой, что с ребенком все в порядке, она просто составила подложный акт о проверке семьи, что и позволило скрывать смерть столько времени — проверки проводят раз в полгода», — объяснил в разговоре с «Газетой.Ru» следователь Кибардин.

Ранее по резонансному делу об убийстве мальчика было вынесено три приговора.

В августе 2024 суд назначил 100 тысяч рублей штрафа бывшей сотруднице опеки за служебный подлог. В апелляции размер штрафа увеличили до 200 тысяч, а кассационный суд ужесточил наказание до двух лет лишения свободы в колонии-поселения.

Также приговор вынесли бывшей заведующей детским садом, в который ходил Далер Бобиев. Ей назначили два года колонии общего режима за халатность, повлекшую смерть человека, но позднее смягчили наказание до 1 года и 10 месяцев лишения свободы.

Мужа Вероники, Александра Наумова, суд приговорил к пяти годам колонии за истязания ребенка. Также его лишили воинского звания сержант.