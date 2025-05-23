Мать попросила экс-бойца СВО утопить в реке ее 12-летнюю дочь. «Киллер» ребенка спас

В Челябинской области мать четверых детей решила расправиться с собственной 12-летней дочерью. Женщина попросила знакомого за 100 тыс. руб. утопить ребенка в реке. Мужчина оказался экс-участником СВО с тремя судимостями — он отвел школьницу к себе домой и обратился в полицию. Многодетную мать арестовали, свою вину женщина не признала. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Челябинской области до 21 июля арестовали женщину, которую обвиняют в подстрекательстве к совершению убийства (по ч. 4 ст. 33, п. «в», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) собственной дочери. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

«В ходе предварительного следствия установлено, что 16 апреля текущего года обвиняемая, находясь во дворе дома №8 по переулку Северному в поселке Измайловский Кизильского района, подстрекала путем уговоров и подкупа знакомого к совершению убийства по найму своей 12-летней дочери путем утопления в речке. Мотивом преступления явились конфликтные отношения с девочкой», — рассказали в ведомстве.

В полицию обратился тот самый знакомый, которого женщина подговаривала убить дочь. По данным SHOT, мать пообещала ему вознаграждение в размере 100 тыс. руб. за то, чтобы мужчина утопил ребенка в местной реке Большая Караганка.

Знакомый, шокированный просьбой, спрятал девочку у себя дома, а позже рассказал все правоохранителям. Женщину задержали. Telegram-канал уточнил, что свою вину она не признала. Теперь ей может грозить до 15 лет колонии.

Девочку спас бывший участник СВО

Как пишет SHOT, школьница, которую мать планировала убить, подслушала ее разговор с «киллером». Все время, пока женщина обсуждала со знакомым, как утопить девочку, ребенок стоял возле двери.

«После этого мать выпроводила из дома знакомого с дочкой. Когда те шли по дороге, школьница очень боялась и переживала. Но мужчина все рассказал ей и пообещал защитить», — говорится в публикации.

По данным телеканала RT, мужчина оказался бывшим участником спецоперации по имени Андрей. С 2022 по 2023 год он служил в отряде штурмовиков, был трижды ранен и демобилизован после серьезной травмы. Помимо наград и медали «За отвагу», за плечами Андрея также три судимости.

Как рассказал сам мужчина, с женщиной, которая захотела убить свою дочь, он познакомился случайно. Поначалу она попросила помочь ей по дому, а потом предложила подзаработать, утопив ребенка. Андрей добавил, что после этой просьбы он сначала ушел, однако решил вернуться, чтобы убедиться, что женщина не шутит.

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«А она мне сама вывела девочку из дома и отдала. Тогда я ее отвел к себе домой и вызвал полицию», — отметил мужчина.

Он уточнил, что девочка была очень напугана, но когда дома увидела жену и детей Андрея, успокоилась и выпила чаю.

Семья стоит на учете

RT и SHOT также сообщают, что женщина, задумавшая утопить дочь, — многодетная мать. Она одна воспитывает четверых детей. После задержания женщины их поместили в социальное учреждение.

Как рассказали в прокуратуре, ранее мать неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Многодетная семья также стоит на учете в органах социальной защиты в связи с трудной жизненной ситуацией.