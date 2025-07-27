Свеча на могиле, сварка и поджигатели: почему в Турции разгорелись пожары и угрожают ли они туристам

РСТ: российских туристов в Турции пока не эвакуируют из-за пожаров

В Турции с новой силой разгорелись крупные лесные пожары. По предварительной информации, в огне погибли десять человек. Эвакуация затронула жителей 53 населенных пунктов. Причиной возгораний становились не только искры от техники на фоне аномальной жары, но и оставленная на одной из могил свеча. Тем временем российские туристы продолжают свой отдых в обычном режиме. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Турции на фоне аномальной 50-градусной жары продолжаются масштабные природные пожары. Они приблизились к популярным у российских туристов Бодруму, Мармарису и Манавгату.

«Крупные пожары в районе озера Эймир в Анкаре, в районе Газипаша в Анталье, в районе Силифке в Мерсине и в районе Серик в Анталье в основном локализованы. Однако пожары в Карабюке, Ушаке, Кахраманмараше и Бурсе продолжают бушевать», — подчеркнуло издание Turkiye Today.

Жителей 53 населенных пунктов в десяти провинциях, где бушевали пожары, заранее эвакуировали. Только из провинции Бурса были вывезены почти две тысячи человек. Вспыхнувший рядом лесной пожар стал причиной пепельного дождя, пишет РИА Новости.

Глава минсельхоза Турции Ибрагим Юмаклы в эфире TRT Haber подчеркнул, что в субботу [26 июля] в стране боролись с 84 пожарами, 36 из которых возникли в лесной местности.

«Пять крупных пожаров в четырех провинциях взяты под контроль. В ближайшие часы мы рассчитываем получить хорошие новости из Бурсы», — сказал он.

Кроме того, пожар приближался к российско-турецкой атомной электростанции «Аккую». По информации Mash, российская авиация для борьбы с возгоранием накануне подключала самолеты Бе-200 и вертолеты Ми-8. Очаг, возникший в 45 км от площадки сооружения станции, не представлял никакой угрозы для объектов АЭС.

В настоящее время в стране в тушении пожаров задействованы 27 самолетов, 105 вертолетов, почти 6 тысяч единиц наземной техники, 25 тысяч лесных работников и 132 тысячи добровольцев, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Свечи, искры и костры

По словам турецкого лидера, с начала лета в стране потушили уже 3062 пожара. В МВД Турции заявили, что их причинами становились, в частности, огонь от свечи, поставленной на могиле, искры от сельскохозяйственной техники, сварочных аппаратов и костров, передает TRT Haber. В связи с 61 лесным пожаром были задержаны 23 человека.

Пожары унесли жизни, по предварительным данным, десяти человек, среди них — пять работников лесного хозяйства и пять спасателей. Еще 14 человек проходят лечение в больницах, сообщило издание Mk-Turkey.ru.

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Согласно прогнозам Турецкой государственной метеорологической службы, температура на всей территории страны останется выше сезонной нормы, сообщает CNN Türkiye. Сейчас Турция — самая жаркая страна в Европе.

Синоптики не исключают повышения температуры на 1-3°C, особенно во внутренних районах страны. Так, в Анкаре прогнозируется от +41 до +43°C. Жителей турецкой столицы призвали избегать выхода на улицу, «особенно по понедельникам, вторникам и средам». В Анталье ожидается от +44 до +45°C, а в Стамбуле — до +35°C.

«Паники нет»: как россияне отдыхают в Турции

Несмотря на пожары, российские туристы отдыхают в Турции в обычном режиме и принимающая сторона не сообщает об эвакуациях, сообщил Российский союз туриндустрии.

«Турция имеет опыт борьбы с крупными пожарами, и в случае чрезвычайной ситуации туристы будут оперативно перемещены в безопасные места», — отметили в РСТ.

В туристических районах — Анталье, Бодруме и Даламане — обстановка остается стабильной, подтвердил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

«На текущий момент ситуация курортные зоны не затрагивает. Есть локальные очаги в горах Антальи, но, по сообщениям с мест от коллег, отдыху не мешает. Плюс мы ожидаем, что жара начнет спадать на неделе, поэтому пока никакого риска для туристов нет», — сказал изданию «Подъем».

Мурадян допустил, что с учетом сезонности туристы будут просто выяснять обстановку в каждом конкретном отеле и принимать решение.

Среди русскоязычных жителей турецких городов тоже нет паники. В местных чатах обсуждают вечеринки и клубы, сервисы такси и доставки, а также планы на отдых, пишет Baza.