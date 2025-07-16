«Вставай, сынок, вставай!» На Сахалине 19-летний срочник умер после курса молодого бойца

На Сахалине 19-летний срочник Данила Миняйло умер на пятый день службы

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 19-летнего срочника Данилы Миняйло, который умер в части на Сахалине от теплового удара и обезвоживания. Ранее родственники юноши обратились к главе СКР Александру Бастрыкину. Они утверждают, что бойцов заставляли тренироваться на 35-градусной жаре и не давали пить. В части смерть Миняйло назвали «случайностью».

318-й военный следственный отдел СК России завел уголовное дело после смерти на Сахалине 19-летнего срочника Данилы Миняйло. Юноша скончался спустя четыре дня после призыва.

Как сообщает РБК, уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ — «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека». Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы.

318-я военная прокуратура гарнизона сейчас проводит проверку по факту трагедии.

Ранее брат погибшего срочника обратился к главе СКР Александру Бастрыкину и в аппарат президента с просьбой провести всестороннее расследование.

В правительстве региона пообещали оказать родственникам срочника поддержку. При этом подчеркнув, что семья Миняйло к ним не обращалась.

Что произошло

Данила Миняйло был призван в армию 3 июля и распределен в войсковую часть 21527 в Южно-Сахалинске, где начал проходить курс молодого бойца.

14 июля Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что Миняйло умер.

По словам родственников юноши, тренировки проходили при температуре +35°C, а солдатам при этом даже не давали воды . Спустя четыре дня после начала службы Миняйло попал в военный госпиталь, где врачи поставили ему диагноз «тепловой удар IV степени, асфиксическая форма, обезвоживание III степени». Он впал в кому и умер в тот же день.

Руководство части не смогло объяснить родственникам срочника причину его гибели.

«Его привезли в гробу к нашему подъезду 11 июля. Мама увидела сына и закричала: «Вставай, сынок, вставай!» Эту фразу я слышу в своей голове теперь каждый день», — говорит брат погибшего.

Как стало известно позже, хоть во время медкомиссии Даниле и присвоили категорию годности «А», кардиолог не рекомендовал призывнику физические нагрузки. Родственники утверждают, что Данила не имел серьезных заболеваний, но «не был подготовлен к таким условиям».

Командование части назвало смерть Миняйло «случайностью».

Минобороны России не публикует статистику умерших по различным причинам военнослужащих с 2010 года. По данным за 2009 год, в армии скончались 470 срочников, в 2008-м — 471.

Убийства срочников

20 ноября 2024 года 18-летний срочник Дмитрий З. был убит в воинской части в Курской области выстрелом в голову. Его застрелили из автомата Калашникова. Практически сразу был задержан подозреваемый в убийстве — 20-летний срочник из той же части. Уточняется, что в момент происшествия он был в карауле по охране позиций воинской части.

На СВО погиб командир 155-й бригады морпехов. Ее бойцов хвалил Путин В результате удара ВСУ в Курской области 2 июля вместе с заместителем главкома ВМФ России... 11 июля 16:40

6 марта 2023 года в Курской области военнослужащий срочной службы расстрелял двоих сослуживцев, которые не ответили вопрос «Кто идет?». Уточнялось, что инцидент произошел в воинской части в Суджанском районе области, когда срочник по имени Магомед стоял на посту часовым. Военный заметил движение и крикнул «Стой, кто идет?», однако ему никто не ответил. После этого часовой открыл огонь на поражение из автомата Калашникова.

Один военнослужащий, 19-летний Тамир, умер на месте, а второй, 22-летний Владислав, получил ранения и был экстренно доставлен в больницу.