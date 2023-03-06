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Baza: срочник случайно расстрелял двоих сослуживцев в Курской области во время караула

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

В Курской области военнослужащий срочной службы расстрелял двоих сослуживцев, которые не ответили вопрос «кто идет?». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как пишет канал, инцидент произошел в ночь на 6 марта в воинской части в Суджанском районе области, когда срочник по имени Магомед стоял на посту часовым.

По информации Baza, военный заметил движение и крикнул «Стой, кто идет?», но ему никто не ответил. После этого часовой открыл огонь на поражение из автомата Калашникова.

В результате стрельбы один военнослужащий, 19-летний Тамир, умер на месте, а второй, 22-летний Владислав, получил ранения и был экстренно доставлен в больницу.

Все трое срочников служат в армии уже 8 месяцев. Пока неизвестно, почему военные не откликнулись на окрик часового.

Ранее в Армении солдат-срочник застрелил сослуживца, приняв его за противника.

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