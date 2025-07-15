«За стойкую позицию»: ростовским полицейским компенсируют взятки, от которых они отказались

В Ростовской области полицейским начали компенсировать взятки, от которых они отказались. Правоохранителям выплачивают полную сумму несостоявшихся подношений, а взяткодателей при этом привлекают к ответственности по закону. Так, одного из инспекторов ДПС уже наградили премией в 30 тыс. рублей «за стойкую антикоррупционную позицию». В Госдуме призвали прекратить эту практику: по мнению депутатов, «полицейское начальство подталкивает подчиненных к вымогательству», а источник финансирования таких компенсаций неизвестен.

В Ростовской области сотрудникам полиции начали компенсировать суммы взяток, от которых они отказались. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник регионального ГУМВД Александр Речицкий, сообщает РИА Новости.

«В последнее время мы ввели в практику: за стойкую антикоррупционную позицию мы возвращаем сотрудникам полиции денежные средства, которые были предложены взяткодателями в период совершения противоправных действий», — сказал он.

Взяткодатели при этом не уходят от ответственности: в отношении них возбуждается уголовное дело по статье 291 УК РФ («Дача взятки», максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет).

По словам Речицкого, только за последние два месяца в области возбуждено более 25 таких уголовных дел. Всего же за первую половину 2025 года в регионе было выявлено 767 преступлений коррупционной направленности, в основном в сфере экономики. Пресечено 260 фактов взяток, 135 из которых выявили сотрудники органов внутренних дел.

«Подчеркиваю, каждая предлагаемая сумма сотруднику в соответствии с моим приказом возвращается в том объеме, в котором предлагал взяткодатель », — отметил Речицкий.

Его слова находят подтверждение: согласно публикации на сайте ГУМВД по Ростовской области, 15 июля «за стойкую антикоррупционную позицию» премией в 30 тыс. рублей награжден инспектор ДПС Донского отдельного батальона № 2 лейтенант полиции Турал Сафаров. Ему также выражена благодарность за добросовестную службу.

«Подталкивание к вымогательству»

В Госдуме инициативу не оценили. Депутат Андрей Альшевских заявил «Газете.Ru», что она подрывает доверие общества к правоохранительным органам.

«Неоднозначная инициатива. Вызывает ассоциацию со «сравнительно честными способами отъема денег» из произведений Ильфа и Петрова. Только вдумайтесь. Полицейское начальство будто бы подталкивает подчиненных к вымогательству. Причем нечистому на руку сотруднику выгодно любое развитие событий. «Возьмет на лапу» тайно — уже будет доволен. А если что-то пойдет не так — сдаст взяткодателя и получит компенсацию от государства. Возникает опасение, что полицейские перестанут выполнять свои прямые обязанности, а сосредоточатся на поиске потенциальных «жертв» для провокаций. Если эта новость не является фейком, необходимо прекратить подобную практику, чтобы не подрывать доверие общества к правоохранительным органам», — сказал Альшевских.

Схожее мнение «Газете.Ru» высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Старшинов.

«Почему, интересно, только ростовским компенсируют? А как же другие полицейские? <...> А как доказывают, что денежные средства были? Теперь они будут все, кому даже не давали, придумывать, что дают. Тут вопросов больше, чем ответов. Не понимаю, как это законодательно урегулировано. А еще любопытно, откуда они брать-то будут эти деньги, которыми компенсируют взятки . Из бюджета что ли? Или откуда?», — сказал он.

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Что говорит статистика

Согласно статистике Генпрокуратуры, в последние годы больше половины коррупционных преступлений составляют взятки. В 2023 году их было чуть больше половины (55,7%), в 2024-м — 60,3%, а в первом квартале 2025-го — 60,9%.

«Вся статистика взяточничества весьма условная. Ни взяткодатель, ни взяткополучатель не заинтересованы в поимке. Поэтому взятки и отличаются высокой степенью латентности. Цифры говорят, что на протяжении нескольких лет количество таких фактов продолжает расти. Однако это, скорее, иллюстрирует усилия правоохранительных органов по их выявлению, чем динамику коррупции», — отмечал генеральный прокурор России Игорь Краснов в интервью ТАСС в конце 2024 года.