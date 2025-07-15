«Подталкивают к вымогательству»: в Госдуме осудили компенсацию взяток полицейским

Инициатива управления МВД по Ростовской области о компенсации суммы взятки, от которой откажется полицейский, подрывает доверие общества к правоохранительным органам, заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы Андрей Альшевских.

«Неоднозначная инициатива. Вызывает ассоциацию со «сравнительно честными способами отъема денег» из произведений Ильфа и Петрова. Только вдумайтесь. Полицейское начальство будто бы подталкивает подчиненных к вымогательству. Причем нечистому на руку сотруднику выгодно любое развитие событий. «Возьмет на лапу» тайно — уже будет доволен. А если что-то пойдет не так, сдаст взяткодателя и получит компенсацию от государства. Возникает опасение, что полицейские перестанут выполнять свои прямые обязанности, а сосредоточатся на поиске потенциальных «жертв» для провокаций. Если эта новость не является фейком, необходимо прекратить подобную практику, чтобы не подрывать доверие общества к правоохранительным органам», — сказал Альшевских.

До этого начальник ГУ МВД России по Ростовской области Александр Резчицкий сообщил, что в регионе начали компенсировать сотрудникам правоохранительных органов сумму взяток, от которых они отказались.

«В последнее время мы ввели в практику: за стойкую антикоррупционную позицию мы возвращаем сотрудникам полиции денежные средства, которые были предложены взяткодателями в период совершения противоправных действий», — сказал он.

Ранее стало известно, что в Крыму двух чиновников будут судить по делу о взятке.