На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Подталкивают к вымогательству»: в Госдуме осудили компенсацию взяток полицейским

Депутат Альшевских призвал прекратить компенсировать взятки ростовским полицейским
true
true
true
close
Shutterstock

Инициатива управления МВД по Ростовской области о компенсации суммы взятки, от которой откажется полицейский, подрывает доверие общества к правоохранительным органам, заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы Андрей Альшевских.

«Неоднозначная инициатива. Вызывает ассоциацию со «сравнительно честными способами отъема денег» из произведений Ильфа и Петрова. Только вдумайтесь. Полицейское начальство будто бы подталкивает подчиненных к вымогательству. Причем нечистому на руку сотруднику выгодно любое развитие событий. «Возьмет на лапу» тайно — уже будет доволен. А если что-то пойдет не так, сдаст взяткодателя и получит компенсацию от государства. Возникает опасение, что полицейские перестанут выполнять свои прямые обязанности, а сосредоточатся на поиске потенциальных «жертв» для провокаций. Если эта новость не является фейком, необходимо прекратить подобную практику, чтобы не подрывать доверие общества к правоохранительным органам», — сказал Альшевских.

До этого начальник ГУ МВД России по Ростовской области Александр Резчицкий сообщил, что в регионе начали компенсировать сотрудникам правоохранительных органов сумму взяток, от которых они отказались.

«В последнее время мы ввели в практику: за стойкую антикоррупционную позицию мы возвращаем сотрудникам полиции денежные средства, которые были предложены взяткодателями в период совершения противоправных действий», — сказал он.

Ранее стало известно, что в Крыму двух чиновников будут судить по делу о взятке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами