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«Не вижу связи»: в Госдуме раскритиковали идею сократить обучение в школе ради рождаемости

Депутат Милонов не поддержал снижение срока обучения в школах и вузах
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РИА Новости

Сокращение сроков школьного образования до восьми и десяти лет — не положительная история. Система среднего образования дает гарантированный минимум знаний, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов.

Депутат заявил, что «не видит никакой связи» между созданием семьи и сроком обучения. Милонов призвал улучшать образование вместо его ускорения.

«Что касается вступления во взрослую жизнь и появления детей, то мы говорим о людях, которым 17-18 лет. Заканчивающая обучение [девушка], когда ей только исполнилось 18, вряд ли для нее это является большой преградой или каким-то образом мешает думать о заведении семьи. Я не вижу никакой связи. Давайте оставим систему образования такую, которая сейчас есть. Лучше будем улучшать саму систему вместо сокращения сроков», — сказал он.

Председатель комиссии общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко предлагал снизить в России средний возраст рождения первого ребенка с помощью возврата к восьми- и 10-летнему обучению в школе. По мнению общественника, только к 27 годам молодой специалист задумывается о детях, 11 лет тратя на учебу в школе, четыре года — на бакалавриат и два на магистратуру. Рыбальченко считает, что люди станут раньше обзаводиться детьми, если сократить учебный процесс в школе до десяти лет, а в вузе — до пяти лет специалитета.

Ранее вице-премьер анонсировала доплату к пенсии матерям-героиням.

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