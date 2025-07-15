«Выбиты окна, много осколков»: очевидец рассказал об атаке беспилотников на Воронеж

В ночь на 15 июля украинские беспилотники атаковали Воронеж. Очевидец Артем рассказал «Газете.Ru», что система смс-оповещений об опасности атаки БПЛА сработала примерно в семь утра.

«Сирены не слышал, но судя по местным пабликам, оперативные службы приехали в ближайшее время. Степень разрушения средняя, выбиты окна и поврежден фасад зданий, много осколков стекла на тротуаре рядом с местами сбития БПЛА», — сказал он.

Очевидец рассказал, что живет в другом районе и не слышал момента сбития беспилотника. По словам Артема, в других ситуациях он закрывает окна и уходит ванную комнату.

«Для таких случаев в каждом доме есть свое укрытие. На окнах нет бронепленки. Конечно, жить можно — в основное время в городе спокойно и комфортно. На протяжении последнего месяца в Воронеже стали часто отключать интернет для борьбы с БПЛА», — сказал он.

Житель Воронежа рассказал, что местные власти быстро устраняют ущерб от атак в городе:

«Очень быстро, в ближайшее время. Если мелкие повреждения, то в течение пару часов, если посерьезнее — в течение суток, иногда двое».

Глава Воронежской области Александр Гусев 15 июля сообщил в своем Telegram-канале, что средства противовоздушной обороны сбили 12 украинских беспилотников. По словам губернатора, пострадали 16 человек. Повреждены квартиры в многоэтажках, частные дома в пригороде, осколками посечены магазины и автомобили.

Ранее жители Воронежа показали квартиру после удара дрона.