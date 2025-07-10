Женское обрезание и исламизация: глобальные тенденции и локальные проявления

Тема женского обрезания редко звучит в инфополе и в частности поэтому требует к себе большего внимания. Дело в том, что сегодня это явление гораздо более распространено, чем кажется: сотни миллионов ныне живущих женщин подверглись этому жестокому вмешательству. В материале «Газеты.Ru» эксперты рассказали о том, что это значит для современного мира.

Калечащие операции на женских половых органах (КОЖПО) распространены гораздо шире, чем считалось ранее. Исследования указывают на то, что от 291 млн до 304 млн женщин, живущих на сегодняшний день, подверглись таким вмешательствам. Эта цифра значительно превышает предыдущие оценки ЮНИСЕФ и сопоставима с совокупным женским населением России, Германии и США, пишет Telegram-канал «Политический ислам. Россия».

Особенно тревожным выглядит тот факт, что от 77 до 86% случаев КОЖПО в мире приходится на исламское население. В некоторых странах эта практика носит практически тотальный характер — так, в Сомали подобным вмешательствам подверглись 99% опрошенных женщин, в Индонезии — 87%, а в Гвинее — 84%, пишет Telegram-канал.

Религиозные корни

Хотя в Коране прямо не упоминается женское обрезание, исследователи отмечают: «В строфе Корана 30:30 говорится о соблюдении «фитры» — естественного состояния человека». Согласно хадису из Сахиха аль-Бухари (5889), фитра включает обрезание как мужчин, так и женщин в перечне гигиенических практик.

Это создает религиозную основу для сохранения традиции, несмотря на ее очевидную вредоносность. Примечательно, что «от 21,7 до 25,3% женщин-мусульманок в той или иной форме подвергались обрезанию по сравнению с 1,4–2,4% женщин-немусульманок», отмечается в посте канала «Политический ислам. Россия».

Экспансия на Запад

В общей сложности исследование охватило 77 стран, включая государства Европы и Северной Америки, где КОЖПО традиционно не практиковались. Однако сейчас фиксируются случаи и в таких странах, как Швеция (1,3%), Норвегия (0,63%) и Швейцария (0,5%). Эти цифры могут казаться незначительными, но они свидетельствуют о распространении практики за пределы традиционного ареала.

Механизмы исламизации

Параллельно с проблемой женского обрезания наблюдается процесс постепенной исламизации западных обществ. Как отмечается в докладе французских властей, «знаменем исламизации сделан хиджаб, — пишет Telegram-канал «Двуглав», — а организации вроде «Братьев-мусульман» (запрещена в РФ) используют демократические свободы для продвижения норм шариата».

Во Франции создаются целые «экосистемы» вокруг мечетей, включающие спортивные клубы (в 2020 году выявлено 127 объединений с 65 тыс. членов), образовательные программы и социальные службы. Это приводит к навязыванию религиозных норм — «ужесточению религиозной практики с очень большим количеством молодых девушек, носящих абайю, и массовым и заметным ростом числа маленьких девочек, которые носят хиджаб. Отныне это касается детей в возрасте 5–6 лет», — пишет «Политический ислам. Россия».

Российские параллели

«Двуглав» обращает внимание на схожие процессы в России: «В одночасье по всей России представительницы среднеазиатских диаспор, до этого одевавшиеся вполне светски, вдруг закутались в хиджабы». Активно продвигается халяль-продукция и исламский банкинг.

«Как последние несколько лет надписи «Халяль» стали чуть ли не повседневностью в любых населенных пунктах и на полках магазинов? Как крупнейшие банки России <…> стали изобретать продукты для мусульман?» — пишет Telegram-канал.

Хотя «Братья-мусульмане» в России запрещены, их методы, по мнению автора канала, реализуются через ДУМ РФ, который продвигает «халяль, пытаясь подменить этим понятием ГОСТы» и «исламский банкинг вместо Гражданского Кодекса».

Антисемитский вектор

Особую озабоченность вызывает использование израильско-палестинского конфликта как «катализатора антисионизма», пишет «Политический ислам. Россия». После событий 7 октября 2023 года в европейских мечетях участились случаи радикальных выступлений. В пример приводится мечеть в Эссонне, где бывший палестинский министр заявил: «Я — ХАМАС» под аплодисменты верующих.

Таким образом, вырисовывается тревожная картина двух взаимосвязанных процессов: сохранение варварской практики женского обрезания под религиозными предлогами и постепенная исламизация западных (и не только) обществ через внедрение исламских норм в повседневную жизнь.

Как отмечает «Двуглав», «план по исламизации Франции активнейше работает и в России. Только исполнитель другой. Методы те же». Эта ситуация требует внимательного изучения и адекватного ответа со стороны общества и государства.