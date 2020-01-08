«Пиршество» на нарах: СКР расследовал дело Цеповяза

Скандальное дело о «красивой» жизни в колонии строгого режима №3 УФСИН России по Амурской области осужденного за массовое убийство в станице Кущёвской Вячеслава Цеповяза входит в завершающую стадию — бывшим начальнику исправительного учреждения Сергею Картавцеву и его заместителю Владимиру Васильеву предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий.

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Главное следственное управление Следственного комитета России отправляет дело на утверждение в прокуратуру по ч.1 ст.286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий. Экс-силовикам грозит до 4 лет заключения.

По данным следствия, в 2011-2015 годах правоохранители незаконно устроили в колонии пасеки, птичники, автосервисы, сувенирные цеха, при этом работать в них устроили на основе официальных договоров Цеповяза и других заключенных. В итоге якобы участие осужденных в работе послужило поводом для их перевода на облегченные условия отбывания наказания, а некоторые и вовсе подпали под условно-досрочное освобождение.

«Кроме того, руководители колонии ослабили постоянный надзор за поведением спецконтингента, допустив систематические нарушения ими установленного приговорами судов строгого режима отбывания наказания и правил внутреннего распорядка ИК. Некоторые осужденные незаконно пользовалась сотовой телефонной связью и иными благами, не предусмотренными нормативными актами», — говорится в сообщении СКР.

В начале прошлого года скандал на федеральном уровне вызвали фото и видеоматериалы из ИК №3 о роскошной жизни Вячеслава Цеповяза, осужденного на 20 лет заключения. Ролик выложил 13 февраля пользователь YouTube Сергей Перин.

На записи виден двор пасеки, огороженный от двухэтажных корпусов колонии забором. Во дворе — грядки, ульи и зона отдыха с беседкой, где заключенный ужинает, пьет чай и играет в нарды.

В тех же «угодьях» находится жилой вагончик с оборудованной кухней и спальней. Интерьер вагончика был показан в первом видео, выложенном ранее — в январе. Оба ролика сопровождаются закадровыми комментариями, предположительно, самого Цеповяза, однако осужденный не показывается в кадре.

«Обратите внимание на масштаб угодий. Отдельно от колонии, внутри колонии, с отдельной калиткой. Хорошая усадьба — пасека, огород, беседка. Отдельно здание для отдыха на двух человек, душ. Это в Амурской области в ИК-3», — рассказал Перин.

Годом ранее в сети также было опубликовано видео, на котором Цеповяз с другими заключенными сидит в просторной комнате с мягкой мебелью и работающим телевизором. Голос за кадром говорит, что в комнате «сделали ремонт, чтобы дышалось легче». На столе видны крабы, шашлык и другие яства.

В ролике Цеповяз стоит возле розетки и держит в руках заряжающийся телефон. Оттуда он по просьбе оператора «машет ручкой». Некоторые СМИ заявили, что на видео представлена тюремная камера Цеповяза. Однако представитель ФСИН опровергли эту информацию: на записи запечатлена комната психологической разгрузки в колонии.

«Мои коллеги проверили условия содержания Цеповяза. В итоге 8 ноября по материалам прокурорской проверки и постановления, вынесенного в порядке 37 статьи УПК РФ, Следственный комитет России по Амурской области возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками ИК-3», — рассказывал тогда официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

По результатам рассмотрения представлений прокуратуры три сотрудника ИК-3 были привлечены к дисциплинарной ответственности.

В ноябре 2010 года всю Россию просто перевернуло жесточайшее убийство 12 человек в станице Кущёвской Краснодарского края.

Тогда были убиты 51-летний хозяин дома Сервер Аметов, его 48-летняя супруга Галина, 19-летняя невестка Елена и ее годовалая дочка Амира, гости Владимир Мироненко с супругой Мариной, дочерьми Аленой и Ириной, тестем и тещей Виктором и Лидией Игнатенко.

Кроме того, преступники расправились с соседями Аметова, зашедшими в гости — 36-летней Натальей Касьян и ее 14-летним сыном Павлом.

По данному делу были арестованы члены ОПГ «Цапковские», в их числе Сергей Цапок, Вячеслав Цеповяз (сообщник Сергея Цапка по банде), Андрей Быков, Вячеслав Рябцев, Сергей Цеповяз, Игорь Черных, Владимир Запорожец, Алексей Гуров, Евгений Гуров, Вячеслав Скачедуб, Владимир Алексеев (кличка «Беспредел»), Виталий Иванов, Сергей Карпенко и Игорь Майданюк.

«По нашим расчетам, Аметов и Мироненко должны были играть в бане в бильярд. Туда-то я вместе с Быковым и Алексеевым и отправился. С пушками, конечно, и ножами. Остальные двинулись в комнату, где сидели женщины и дети. Увидев нас, Аметов стал отбиваться кием. Я повалил его на пол, стал душить и ударил несколько раз ножом. Андрюха и «Беспредел» в это время убивали Владимира Мироненко», — рассказывал впоследствии правоохранителям Цапок.

По его словам, двух дочек Мироненко — пяти и двух лет, и жену сына Сервера Аметова Лену убийцы закрыли в ванной, чтобы криков не услышали соседи.

«Фермер мешал мне вести бизнес, подрывал мой авторитет. Поэтому я хотел, чтобы он мучился сам и видел, как мучаются его близкие. Мы выволокли его в зал — он еще дышал, и на его глазах расправились с остальными. Потом бросили тела в одну кучу, а сверху, на гору трупов, положили девятимесячную Амиру — внучку Аметова. Она живая была, плакала. Тела облили бензином и подожгли. Посмотрели на часы и удивились — провернули все минут за десять», — пояснял убийца.

В итоге 19 ноября 2013 года Краснодарский краевой суд приговорил Сергея Цапка, Владимира Алексеева и Игоря Черных — к пожизненному заключению с отбыванием наказания в колонии особого режима.

Вячеслав Цеповяз был приговорен к 20 годам, Николай Цапок к 20 годам и Владимир Запорожец к 19 годам.

В июле следующего года прокуратура Краснодарского края сообщила о том, что в одиночной камере следственного изолятора № 1 УФСИН России по Краснодарскому краю совершил самоубийство Игорь Черных.

Через несколько дней в медсанчасти СИЗО Краснодара был найден мертвым и Сергей Цапок. Причиной смерти была объявлена острая сердечная недостаточность. Интересно, что еще тогда некоторые жители станицы посчитали смерть Цапка инсценировкой и требовали генетической экспертизы останков, однако правоохранительные органы ее проводить не стали.