11 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Сладкоежки 11 июля празднуют Всемирный день шоколада, наслаждаясь любимым лакомством. Впервые в этом году по инициативе ООН в мире отмечается День лошади. Кроме того, сегодня профессиональный праздник у художников по свету — мастеров прожекторов и софтбоксов, создающих особую атмосферу на сцене или съемочной площадке. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 11 июля и кто из знаменитостей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 11 июля

Всемирный день шоколада

История шоколада берет начало в Южной Америке: около 5300 лет назад индейцы майо-чинчипе начали культивировать какао и превращать бобы в горький напиток. Ольмекские племена ольмеки были первой крупной цивилизацией в Мезоамерике, существовавшей на территории современной Мексики, в штатах Веракрус и Табаско, примерно с 1500 по 400 год до н.э. добавляли ферментированный сок плодов какао к воде и пряностям, что и было первым прототипом шоколада. В Европу какао впервые привезли в 1550 году — считается, что Всемирный день шоколада приурочен именно к этому событию. А в 1847-м Джозеф Фрай и сыновья выпустили первые плитки твердого шоколада.

Сегодня ежегодно собирают почти 5,9 млн тонн какао-бобов, из которых делают шоколад, а глобальный рынок оценивается в $119,4 млрд.

В этот день по всему миру устраивают дегустации, фестивали и тематические мастерские, где гости учатся готовить горячий шоколад, шоколадные десерты и даже косметику на какао-масле.

Всемирный день лошади

В 2025 году по инициативе ООН впервые отмечают международный праздник в честь лошадей — в знак признания роли этих животных в истории человечества. Численность лошадей в мире сокращается, и конная отрасль нуждается в поддержке, говорится в резолюции Организации Объединенных Наций. Коневодство имеет большое значение и для развития экономики ряда стран, и для благополучия людей. Праздник напоминает о важности бережного отношения к лошадям.

Всемирный день народонаселения

Праздник появился в 1989 году по решению Совета по управлению ПРООН (Программа развития ООН). Поводом послужил «день пяти миллиардов»: приблизительно 11 июля 1987 года население планеты достигло 5 млрд человек.

День народонаселения подчеркивает важность семейного планирования, гендерного равенства и прав человека в демографических вопросах. По состоянию на середину 2025 года население планеты составляет около 8,231 млрд человек, темпы роста снизились с 2,3% в 1963-м до 0,9% в 2023 году.

В этот день ООН и неправительственные организации проводят форумы, публикуют отчеты и организуют образовательные кампании, чтобы привлечь внимание к таким вызовам, как старение населения, миграция и устойчивое развитие.

День художника по свету (гафера)

Дата этого неофициального праздника выбрана не случайно: 11 июля 1874 года русский электротехник Александр Лодыгин запатентовал лампу накаливания и впоследствии основал производство светильников, заложив основы электрического освещения.

В кинематографе роль гафера — главного осветителя — оформилась в 1920-е годы, когда съемки перешли на студийные площадки с электрическими лампами. Гафер руководит командой осветителей, реализуя замысел оператора: устанавливает приборы, прокладывает кабели и формирует световой дизайн площадки. В профессиональный праздник проходят выставки осветительной техники, мастер-классы, а в театрах и организациях киноиндустрии поздравляют художников по свету и чествуют ветеранов профессии.

close Elizaveta Galitckaia/Shutterstock/FOTODOM

Какие праздники и памятные даты отмечают 11 июля в других странах

Одиннадцатая ночь — Северная Ирландия. В этот праздник за несколько часов до 12 июля улицы протестантских районов Северной Ирландии заполняются гигантскими кострами из поддонов и старой мебели. Считается, что бесчисленные огни в прошлые века служили ориентиром войскам Вильгельма Оранского во время Вильямитских войн. Сегодня вокруг огненных штабелей чаще звучат марши лоялистских групп и ультрапатриотические лозунги. Пламя «Одиннадцатой ночи» призвано объединить местных жителей, хотя в последние годы власти пытаются регулировать строительство костров из-за экологических и пожарных рисков.

День Фламандской общины — Бельгия. Ежегодно 11 июля фламандцы, коренной народ Бельгии, вспоминают сражение при Куртре 1302 года. Тогда горожане, вооруженные копьями и арбалетами, отбили натиск королевского французского рыцарства и захватили пятьсот пар шпор. Отсюда другое название праздника — «Битва золотых шпор». Эта удивительная победа народного ополчения над тяжелой кавалерией долго поддерживала дух фламандского движения за самобытность, а в 1973 году дата стала официальным Днем Фламандской общины. В Антверпене, Генте и других городах проходят торжественные поднятия флагов, культурные шествия и выставки народного творчества — все это под звуки труб и барабанов, напоминающие о средневековых баталиях.

День памяти жертв Сребреницы — Босния и Герцеговина. 11 июля 1995 года стало черной датой в истории Боснии и Герцеговины. В этот день в Сребренице произошли массовые расстрелы, унесшие жизни более восьми тысяч боснийских мусульман — мужчин и мальчиков. Трагическое событие оставило незаживающую рану в сердцах многих семей. Ежегодно в день памяти тысячи людей проходят скорбный путь по маршруту, обратному тому, по которому в 1995 году шли обреченные. День памяти начинается с минуты молчания, после чего звучат имена погибших. В воды реки Дринца опускают траурные венки, а вечером зажигают свечи — символ памяти о тех, кто не вернулся домой.

Кхао Пханса — Таиланд. По лунному календарю Кхао Пханса выпадает на день после полнолуния восьмого месяца и ознаменовывает начало трехмесячного буддийского поста во время муссонов — «дождевого ретрита» монахов, которые не покидают монастыри и не путешествуют. С древних времен миряне изготавливают к празднику резные большие свечи, чтобы подарить их монахам. В разных провинциях страны проходят парады с грандиозными скульптурами из воска и фестивали фонарей. Во многих храмах устраивают «виан тиан» — процессии с зажженными свечами, звоном колокольчиков и запахом благовоний, а верующие в этот день отказываются от мясной пищи, алкоголя и азартных игр, чтобы полностью погрузиться в созидательные действия и медитацию.

close Global Look Press

Церковные праздники 11 июля

Перенесение мощей мучеников-врачей Кира и Иоанна

Святые Кир и Иоанн — бессребреники-врачи, жившие на рубеже III-IV веков. Кир в Александрии исцелял телесные и душевные недуги без платы, Иоанн последовал за ним из Иерусалима и помогал укреплять веру у обратившихся к Христу язычников. Во время гонений при Диоклетиане их схватили и предали пыткам и казни, после чего их тела погребли в храме апостола Марка. В 412 году патриарх Кирилл Александрийский, видя, что селение Мануфин восточный пригород Александрии страдает от бесовских явлений, молился об очистке места. Ему во сне явился Ангел, велевший перенести туда мощи Кира и Иоанна. По возвращении в Александрию Кирилл построил в Мануфине церковь во имя святых бессребреников-врачей, с тех пор место стало источником многих исцелений.

Верующие в молитвах просят у святых Кира и Иоанна исцеления телесных и душевных недугов.

В православном календаре 11 июля также знаменует окончание Апостольского поста, ведь сразу после памяти этих святых начинается подготовка к празднику первоверховных апостолов Петра и Павла.

День памяти преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев

Точные годы жизни преподобных Сергия и Германа Валаамских остаются предметом споров: по одной версии, они пришли на Валаам остров в северной части Ладожского озера, самый большой в составе Валаамского архипелага в X веке как странствующие ирландские монахи, по другой — основали обитель в XII-XIII веках. Оба отца подвизались суровым иночеством, проповедуя Евангелие средь карельских племен, основывали монастырские кельи и учили народ христианской вере.

Повторная канонизация и окончательное закрепление их памяти епархиями состоялось в 1819 году Священным Синодом, после чего обители Валаама вернули утраченное значение.

11 июля на Валааме и во всех приходских храмах служат всенощное бдение и праздничную литургию, во время которой читают акафист преподобным, воспевая их подвиг «прославивших дикую землю светом Христовым». Паломники посещают Спасо-Преображенский монастырь, чтобы приложиться к мощам святых, покоящимся под спудом в приделе в честь основателей обители.

11 июля Русская православная церковь также чтит память • преподобного Ксенофонта Робейского, игумена (1262);

• преподобного Павла врача;

• священномученика Василия Ситникова, диакона (1918);

• преподобномученицы Севастианы (Агеевой-Зуевой), монахини (1938);

• священномученика Григория Самарина, диакона (1940).



11 июля — день иконы Божией Матери «Троеручица» (VIII).

Народные праздники и приметы 11 июля

Крапивное заговенье

Истоки Крапивного заговенья уходят в языческую эпоху, когда наши предки почитали не только солнце и воду, но и травы как живых существ, наделенных духом-оберегом. Крапива считалась обладательницей магической силы: из нее готовили отвары, с ее помощью лечили суставы, омолаживали кровь и защищались от нечистой силы. После 11 июля целебный эффект, по поверьям, пропадал — листья становились жесткими и теряли вкус, так что заготовить настои и насушить листья спешили до этой даты.

close Lilly/Global Look Press

В канун праздника хозяйки варили последние в сезоне щи из крапивы, пекли с ней пирожки и делали салаты с огурцами и укропом, наполняя дом ароматом луга. Молодежь собиралась у крестьянских изб, где под гармошку водила хороводы и играла в игры до самого рассвета. Ни одно застолье не обходилось без кваса с добавлением крапивных отваров — его пили, чтобы легче переносить жару и сохранить силу на весь год.

Предки использовали крапиву не только в пищу: венички из свежих стеблей вешали над входом, окнами и в хлеву, чтобы охранять дом от болезней и злого глаза. Пучки крапивы клали под кровать и ставили на покосах — крестьяне верили, что это поможет сохранить урожай и отпугнет вредителей. В бане смельчаки хлестали друг друга крапивными вениками, уповая на их тонизирующий эффект и избавление от хворей.

С этим днем были связаны запреты на шитье или прядение — это сулило ссоры и болезни в семье. Домашнюю уборку и перестановку мебели также откладывали, чтобы не «разбудить» злые силы и не нарушить гармонию очага. В огороде дозволялось лишь полить грядки, но ни в коем случае не собирать овощи и ягоды — по приметам, урожай, собранный в день праздника, быстро вянет и портится.

Приметы

Если услышишь кукушку — зима будет поздней и снежной.

Шум пчел предвещает сухое сено и богатые надои молока.

Дождь после праздника — сенокос отложится до бабьего лета, ведь по поверью «крапива не просохнет семь недель».

Какие исторические события произошли 11 июля

1893 год— японец Микимото Кокито после многих неудач сумел вырастить первые искусственные жемчужины, заложив основы индустрии культивированного жемчуга.

1919 год — в Нидерландах по инициативе министра Пита Аалберсе-старшего принят закон о восьмичасовом рабочем дне. За два года до этого в России восьмичасовой день установил декрет Совнаркома 11 ноября 1917 года, а в США и большинстве европейских стран рабочий день тогда составлял 10-12 часов при 50-60-часовой рабочей неделе.

1975 год — археологи завершили раскопки близ Сианя (в Северо-Западном Китае) и обнаружили около 6 тыс. статуй терракотовых воинов натуральной величины, призванных охранять гробницу первого императора Цинь Шихуанди.

2001 год — компания Polaroid Corporation подала заявление о банкротстве. Ее активы были проданы, но затем бренд прошел через несколько реструктуризаций: в 2008 году возник Impossible Project, в 2017 году он выкупил оставшиеся права и реанимировал выпуск аналоговой пленки под маркой Polaroid.

2022 год — NASA обнародовало первое полнокрасочное инфракрасное изображение Вселенной, полученное телескопом «Джеймс Уэбб» (Webb's First Deep Field, SMACS 0723), на котором видны тысячи галактик с беспрецедентной четкостью.

close NASA, CSA, and FGS team

Дни рождения и юбилеи 11 июля

В 1805 году родился Петр Каратыгин — русский актер, драматург и театральный педагог, автор более 70 водевилей, мемуарист. Учился в Петербургской театральной школе, блистал в комедиях Грибоедова и Тургенева, сам выступал в своих пьесах и воспитал целое поколение артистов.

В 1892 году родился Томас Митчелл — американский актер, драматург и сценарист, лауреат «Оскара» за роль доктора Буна в «Дилижансе» (1939). Он же известен как Джеральд О'Хара в «Унесенных ветром». За свою карьеру получил три «Золотых глобуса» и почетную медаль Национального совета киноведов.

close Актеры Барбара О'Нил и Томас Митчелл в фильме «Унесенные ветром» (1939) Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)

В 1897 году родился Грегорио Фуэнтес — кубинский рыбак и моряк, чей образ стал прототипом Сантьяго из повести «Старик и море» Эрнеста Хемингуэя. Он работал шкипером на «Пиларе» более 20 лет, владел рыбацким искусством с детства и дожил до 104 лет.

В 1910 году родился Сергей Вернов — советский физик, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской и Ленинской премий. Он основал школу физики космических лучей, участвовал в открытии внешнего радиационного пояса Земли и создал методы регистрации высокоэнергетических частиц.

В 1916 году родился Александр Прохоров — советский физик, академик, один из родоначальников квантовой электроники, лауреат Нобелевской премии 1964 года «за фундаментальные исследования в области квантовой электроники» и главный редактор третьего издания Большой советской энциклопедии.

В 1920 году родился Юл (Юлий) Бриннер — американский актер русского происхождения, удостоенный двух премий «Тони» и «Оскара» за роль короля Монгкута в фильме «Король и я».

Кто отмечает дни рождения

91 год исполняется Джорджо Армани — итальянскому модельеру, основателю дома моды Armani.

85 лет исполняется Елене Камбуровой — советской и российской эстрадной певице и актрисе, народной артистке России.

71 год исполняется Татьяне Анциферовой — советской и российской эстрадной певице, обладательнице яркого сопрано.

60 лет исполняется Эдуарду Радзюкевичу — российскому актеру театра и кино, участнику юмористической передачи «6 кадров».

close Актер Эдуард Радзюкевич, 2025 год Евгений Епанчинцев/РИА Новости

49 лет исполняется Эдгарду Запашному — российскому цирковому артисту и дрессировщику хищников, народному артисту России.