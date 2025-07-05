«Время Трампа не наступило»: экс-сотрудник КГБ — о покушении на президента США и работе с Горбачевым

160 лет назад в США появилась Секретная служба. Ее задача — охрана президента, вице-президента и членов их семей, а также обеспечение безопасности глав других государств во время их визитов в Соединенные Штаты. Чем сотрудников службы удивил Михаил Горбачев и кто виноват в том, что Дональд Трамп чуть не погиб на предвыборном митинге, — «Газете.Ru» расcказал бывший офицер 9-го управления КГБ, охранявшего советского генсека, Дмитрий Фонарев.

«Любое ЧП — пятно на репутации»

Датой создания Секретной службы США (USSS) считается 5 июля 1865 года, правда, поначалу в ее обязанности входила лишь борьба с фальшивомонетчиками. Отвечать за безопасность главы государства USSS поручили в 1901 году , после того как в городе Буффало был застрелен президент США Уильям Мак-Кинли.

Учиться оберегать первое лицо приходилось на ходу, зачастую новые правила формировались после очередного происшествия . Так, отставные агенты вспоминали, что после убийства Джона Кеннеди маршрут следования президентского кортежа начали тщательно проверять, а самого президента обязали ездить на бронированном автомобиле.

После покушения на президента Рональда Рейгана 30 марта 1981 года Секретная служба стала внедрять своего агента в группы репортеров, путешествующих с президентом, самого главу государства решили заводить в здания через подземную парковку, а маршрут закрывать усиленным нарядом спецагентов.

Покушение на Рональда Рейгана 30 марта 1981 года на выходе из отеля Washington Hilton прямо из толпы зевак и журналистов по президенту США Рональду Рейгану открыл огонь Джон Хинкли, впоследствии признанный невменяемым. Одна пуля отрекошетила от лимузина и тяжело ранила президента.



Жизнь Рейгану спас его «прикрепленный» — агент на переднем сидении автомобиля. Он обратил внимание, что у Рейгана пошла кровь, и срочно изменил маршрут, доставив главу государства в госпиталь.



Всего через несколько дней после операции Рейган вновь приступил к своим обязанностям, но планы на следующий месяц пришлось отменить, а требования к безопасности лидера США ужесточить.

Аналогичные меры USSS предпринимала и для охраны лидеров других государств во время их визитов в США. Первый опыт работы с 9-м управлением КГБ СССР, охранявшим руководителей страны, Секретная служба получила во время официального визита Никиты Хрущева в 1959 году, затем в 1973-м в США приезжал Леонид Брежнев.

Особенно запоминающимся для «секретки» был третий визит лидера СССР — приезд Михаила Горбачева в декабре 1987-м . Тогда «девятка» приехала в Вашингтон самым большим составом — около 180 офицеров охраны.

Одним из тех, кто попал в эту команду, был лейтенант Дмитрий Фонарев, ныне президент Национальной Ассоциации телохранителей (НАСТ) России и председатель Совета по профессиональным квалификациям, отвечающего за сферу негосударственной безопасности. Это был его первый контакт с американскими коллегами на «их территории».

«Меня не удивило, что КГБ СССР встречали, прям как сторону невесты на свадьбу — со всем вниманием. Все понимали, что принимающая сторона берет на себя ответственность за безопасность высокого гостя. И любое ЧП — это несмываемое пятно на репутации принимающей спецслужбы. Мне довелось участвовать в многочисленных «брифингах» общего штаба в гостинице Madison, которую выбрало руководство КГБ СССР как самую близкую к особняку посла СССР в Вашингтоне. Все мероприятия планировались заранее, но их детали изменялись практически ежедневно: кто, во сколько, куда и на каких машинах подъезжать, где выставлять совместные посты, как организовать доступ. Именно эта группа [американских агентов] отражала покушение на Рейгана шесть лет назад совсем неподалеку. Они хорошо помнили тот инцидент, и мы понимали друг друга буквально с полуслова. Я помогал нашим старшим офицерам переводить, по мере понимания английского», — вспоминает Фонарев в беседе с «Газетой.Ru».

close Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и Президент США Рональд Рейган во время официального визита Михаила Горбачева в США, 1987 год Юрий Абрамочкин/РИА «Новости»

Совещания охраны проходили каждый вечер. Изменения в планах не воспринимались как сложность, спецслужбы быстро их согласовывали. Но о том, что чета Горбачевых не привыкла строго следовать протоколу, американская Секретная служба еще не знала.

«А у нас как прикажут»

По словам Фонарева, на второй день саммита в Вашингтоне Горбачев должен был с утра прямиком из особняка посла отправиться на встречу с президентом США в Белый дом.

«Мой пост — северные ворота Белого Дома. Офицеры Секретной службы сменяются каждые 2 часа. У американского коллеги была общая связь со всей группой через портативный передатчик, а у меня — нет: из связи только космическая, а это тяжеленный ящик килограммов 6–7, я его всегда держал на плече и даже не имел права ставить. У американцев — сигнал: «Движение». Мы знаем, что путь группы занимает минут семь. Все готово, улицы перекрыты. Проходит семь минут, и коллега с квадратными глазами мне говорит: «Дима, что происходит? Кортеж остановился! Позвони своим». Удивить чем-то офицера «девятки» в принципе невозможно. Нужно думать, как выруливать конкретно и с достоинством. «Не могу. Это только для экстренной ситуации». «А это что?», — возмущается американец. «А это просто остановка по маршруту». Я уже знал от американских коллег, что в США президент подчиняется требованиям Секретной службы, а у нас — сами понимаете, наоборот» Дмитрий Фонарев старший офицер штаба 9 управления КГБ СССР, президент Национальной Ассоциации телохранителей

Оказалось, Горбачев по дороге потребовал остановить машину, чтобы пообщаться с американцами «по-демократически», хотя протокол Секретной службы это запрещал. Группа сопровождения USSS и выездная охрана «девятки» во главе с начальником управления ощутили всю сложность и непредсказуемость момента.

Как вспоминала группа сопровождения, охране пришлось бить по рукам людей, которые тянулись к генсеку ЦК КПСС .

«Когда мы вернулись в резиденцию, он [агент Секретной службы] показал мне, что весь мокрый, и через переводчика сказал: «Это очень несерьезные игры», — писал в своей книге начальник службы личной охраны Горбачева Владимир Медведев.

По словам Фонарева, принципиально разные подходы к работе проявлялись даже в мелочах. Американские агенты стояли на посту у Белого дома по два часа, сменяя друг друга, а сотрудник КГБ дежурил всю смену в одиночку.

«Я в Белом доме отработал трое суток, за это время у меня сложились хорошие отношения с американцами, они меня жалели, беспокоились, что я даже на обед не всегда мог отойти — на туалет в гостинице и поесть было минут 15. Они давали мне орехи, чтобы белок кормить, а я половину отдавал белкам, половину ел сам. Каждый раз американцы, а три дня — это три разные группы, спрашивали: «Почему ты все время на посту? У нас-то два часа и все, а у вас?». А у нас как прикажут. Им казалось, что русские сумасшедшие», — рассказал Фонарев.

На третий день вечером, когда руководители стран отмечали саммит в Белом доме, один из американских коллег передал офицеру памятный подарок — маленькую синюю коробку с автографом Рейгана.

close Запонки, подаренные офицеру КГБ НАСТ России

«Мне просто принесли коробочку, говорят — от Рейгана. Они мне тогда чего только не дарили — зажигалки, кружки, — все карманы были набиты, поэтому я даже не стал смотреть, просто поблагодарил. Что это запонки, узнал уже в самолете», — вспоминает Фонарев.

«Одно слово может стоить карьеры»

По его мнению, в отличие от своих американских коллег, ответственные за безопасность первых лиц советского государства были готовы к любым неожиданностям, поскольку круг их обязанностей мог расширяться по усмотрению начальства. Самому Фонареву, например, в работе пригодилось даже увлечение музыкой.

Во время одного из дежурств в охотхозяйстве Завидово начальник охраны заявил, что Дмитрия срочно вызывают к Раисе Максимовне Горбачевой.

«Я был на посту у главного дома, на улице -40, наверное, одет как снеговик, на шее автомат, где-то под тулупом пистолет. Приказ — срочно в Большой дом, там тебе скажут, зачем. Разоружился и вернулся. Оказалось, РМ (так называли Раису Горбачеву) нужен совет. Когда я зашел в комнату и увидел на столе гитару, подумал: песни что ли петь придется?» Дмитрий Фонарев старший офицер штаба 9 управления КГБ СССР, президент Национальной Ассоциации телохранителей

Тут же выяснилось, что Горбачевы, разбирая почту, нашли письмо от мальчика, который сочиняет песни, но не может позволить себе музыкальный инструмент. Раиса Максимовна потребовала решить проблему.

«Где ты быстро гитару возьмешь? В ближайшем сельпо? Ну привезли откуда-то быстро гитару за 7 рублей, а РМ, видимо, посмотрела на нее и поняла, что подарок несолидный, потребовала найти того, кто проконсультирует. Я понимал, что одно слово может стоить карьеры, и аккуратно объяснил, что это не лучший инструмент, подходит, скорее, для начинающих. Тут она спрашивает: «А какой хороший?». У меня в голове пронеслось — чешские, польские. Но хорошо, что на службе вырабатываются рефлексы. Я быстро сообразил, что говорить такое при генсеке нельзя, и вспомнил про ленинградскую 12-струнку. Инструмент, конечно, не самый лучший, но хоть свой, отечественный», — поделился Фонарев.

«Америка — не государство слежки»

Профессиональные споры о том, кто охраняет первых лиц лучше, не утихают со времен СССР. По мнению советских офицеров, громких провалов в работе КГБ было меньше.

Последним происшествием, которое ставят в укор американской Секретной службе, стало покушение на тогда еще кандидата в президенты Дональда Трампа 13 июля 2024 года. Во время его выступления перед избирателями в Пенсильвании 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл огонь с крыши здания, которое находилось за пределами периметра зоны безопасности.

Одна из пуль попала Трампу в ухо, его вывели со сцены сотрудники Секретной службы. Нападавшего ликвидировали, у него обнаружили полуавтоматическую винтовку AR-15.

Позднее журналисты The New York Times сообщили, что в их распоряжении оказалась переписка полиции Пенсильвании, из которой следует, что фотография преступника была у полицейских еще за полчаса до нападения. Томас Мэттью Крукс ходил по территории комплекса, где должен был выступать Трамп, и замерял расстояния до цели, используя оптический дальномер, но никто не обратил на него внимания.

«Без участия Секретной службы то, что случилось, произойти просто не могло. У них на выезде собираются порядка 200 агентов из Вашингтона, а еще местные силы привлекают в необходимом объеме. Пост стоит в 50 метрах от крыши, где был стрелок. Это четкая подстава и заговор. Он должен был убить Трампа, а агенты Секретной службы — тут же убить его. Трупы не разговаривают. Видимо, единственное, что спасло президента — то, что его время умереть еще не наступило. Из снайперской винтовки с расстояния 80 метров в голову, если прицелился и уже нажал спусковой крючок, промахнуться нереально»,— заявил «Газете.Ru» Фонарев.

По мнению сотрудников спецслужбы США, главное отличие в работе американской охраны от российской связано с политическим строем.

«Америка — не государство слежки, как Китай или Россия <...> Благодаря нашей свободной демократической системе любой, кто хочет обменять свою жизнь на убийство политика, вероятно, получит такую возможность. США — это страна с населением около 337 миллионов человек. Секретная служба не может следить за всеми», — писал бывший агент USSS Билл Гейдж.

По мнению другого отставного агента, Пола Эклоффа, «полная безопасность» президента приведет к тому, что он просто отдалится от народа.

«Если бы я проснулся в стране, где президент Соединенных Штатов живет в замке, никогда не общается с избирателями, а у обычного американца нет ни малейшего шанса увидеть его, я бы не считал эту жертву достойной», — заявил Эклофф.