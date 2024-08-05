Дональд Трамп в момент покушения на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания, США, 13 июля 2024 года

Охрана знала о мужчине с дальномером: в России отметили странности при покушении на Трампа Захарова: детали покушения на Трампа становятся все более сенсационными

Официальный представитель МИД России Захарова прокомментировала материал NYT о попытке покушения на Трампа. Газета написала, что более чем за полтора часа до выстрелов в кандидата в президенты США на предвыборном митинге в Пенсильвании полицейские получили фотографии злоумышленника. Также оказалось, что за несколько дней до выступления Трампа склад, с крыши которого стрелял Крукс, исключили из числа сооружений в «охраняемом периметре» по неизвестной причине. Захарова назвала эти сведения сенсационными и дала совет американским спецслужбам.

Слоняется с дальномером

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила подробности расследования покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа. По ее словам, данные перешли от статуса «интригующих» к «сенсационным».

Захарова прокомментировала материал The New York Times от 28 июля о попытке покушения на Трампа. Журналисты сообщили, что в их распоряжении оказалась переписка полиции Пенсильвании, в которой сказано, что более чем за полтора часа до выстрелов в Трампа полицейские получили фотографии Томаса Мэттью Крукса, который ходил по территории комплекса, где должен был выступать Трамп. Там мужчина, который пытался застрелить экс-президента, занимался замером расстояния до цели, используя оптический дальномер.

«То есть человек, очевидно не являющийся сотрудником спецслужб, охраняющих мероприятие, просто слоняется с дальномером накануне появления охраняемого лица на публике. А Секретной службе до этого не было совершенно никакого дела. Или она сделала вид, что нет дела»,

— комментирует Захарова информацию.

Здание не в периметре

Также в NYT узнали, что за несколько дней до покушения на убийство Трампа — 8 июля — из числа сооружений в «охраняемом периметре» вычеркнули склад AGR №6, с крыши которого стрелял Крукс. То есть, как обращает внимание Захарова, для того, чтобы оказаться на том складе, не требовались прохождения досмотра со стороны сотрудников службы безопасности.

Как подчеркнула представитель МИД России, здание из «охраняемого периметра» исключила Секретная служба США, руководство которой было назначено нынешним президентом страны Джо Байденом.

«Может, американским спецслужбам снять пару сотен людей, которые таскаются повсюду за российскими дипломатами в тщетной попытке склонить к взаимодействию, и залатать ими реальные дыры в безопасности? Хотя бы первых лиц политической арены США», — посоветовала Захарова.

Ответ Секретной службы

Исполняющий обязанности главы Секретной службы США Рональд Роу 2 августа признал провал задания по охране кандидата в президенты США Трампа.

«Секретная служба берет на себя всю ответственность за трагические события 13 июля. Это был провал задания. Единственная обязанность нашего агентства — следить за тем, чтобы охраняемые нами лица никогда не подвергались опасности», — сказал Роу на пресс-конференции.

Секретная служба США — федеральное агентство, основной задачей которого является охрана высших лиц страны и их семей. Бывшие президенты также имеют право на пожизненную охрану.

Изменения в предвыборной гонке

13 июля на Трампа было совершено покушение во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

На тот момент основным соперником Трампа на выборах был действующий президент США Джо Байден. 22 июля он вышел из предвыборной гонки, а Демократическая партия США временно приостановила предвыборную агитацию.

25 июля действующий вице-президент США Камала Харрис заявила о намерении участвовать в предстоящих выборах главы государства от «демократов». 2 августа стало известно, что вице-президент набрала необходимое количество голосов делегатов, чтобы официально стать кандидатом на пост президента. По словам председателя Национального комитета Демократической партии Джейми Харрисона, Харрис объявят кандидатом после завершения голосования 5 августа.

31 июля кандидат в президенты США от Республиканской партии Трамп заявил, что отказался бы от поста президента при ухудшении здоровья.

«Да, я бы сделал это, если бы я понял, что не справляюсь <...> Я хочу, чтобы любой, кто баллотируется на пост президента, прошел тест на профпригодность, я думаю, это отличная идея», — заявил Трамп, отметив, что готов пройти когнитивный тест.