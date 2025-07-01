Запой, долги и травмы. Уфимский профессор прижег себя утюгом после проигрыша в казино

Завкафедрой Башкирского университета прижег себя утюгом после проигрыша в казино

Политолог из Башкирии Вадим Гайдук прижег себя утюгом после крупного проигрыша в сочинском казино, пишет Baza. В результате инцидента мужчина получил ожоги и различные травмы. Он госпитализирован. Знакомые Гайдука говорят о его проблемах с алкоголем и лудомании.

Уфимский политолог, завкафедрой Башкирского университета Вадим Гайдук прижег себя утюгом, чтобы не отдавать 2 млн рублей, которые он взял в долг и проиграл в казино, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на Артура, приятеля мужчины.

По словам Артура, сначала Гайдук отдыхал в Москве. При этом он много пил и в какой-то момент решил исполнить мечту: поехать в Сочи, чтобы поиграть в казино. Он собрал по знакомым около 2 млн рублей и вместе с Артуром отправился на машине на черноморское побережье.

В итоге Гайдук проиграл все деньги, взятые в долг. Затем он ушел в гостиницу и начал много пить. А в какой-то момент даже стал угрожать самоубийством. В один из дней Артур обнаружил на теле своего приятеля «кошмарные следы». Гайдук признался, что прижег себя сам. От госпитализации отказался и с ожогами провел в номере четыре дня.

Однако Артур все же принял решение отвезти приятеля в больницу.

Множественные травмы и признание в проигрыше

Агентство Regnum сообщило, что 18 июня в сочинскую полицию поступило сообщение из больницы, куда был доставлен некий «чиновник из Уфы» со множественными ожогами и травмами.

«Мужчину госпитализировали с диагнозом инфицированный контактный ожог живота, паха, обоих бедер, полового члена и мошонки, ягодиц второй и третей степени, ожоги 12% площади тела», — приводит Regnum слова собеседника.

Также у пострадавшего множественные ушибленные раны головы, верхних и нижних конечностей, гематомы лица и нижних конечностей.

Врачам пострадавший рассказал, что травмы нанес себе при помощи утюга. Причиной якобы послужил проигрыш в казино 300 тыс. рублей.

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При этом после снятия шокового состояния, Гайдук сообщил врачам, что утюгом обжег его знакомый, сопровождавший в поездке.

По словам знакомых, Гайдук страдает лудоманией, пьет с мая и уже несколько раз ловил металкогольный психоз, добавляет Baza.

Вадим Гайдук — доктор политических наук, кандидат юридических наук, профессор, заведующий кафедрой политологии и истории Башкирского государственного университета. Его супруга Яна Гайдук ранее работала в Госкомитете Башкирии по молодежной политике. В 2024 году в отношении нее было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий.