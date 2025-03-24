«Это просто капец»: как суд закрыл громкий процесс против Тимура Иванова

Московский городской суд начал рассматривать по существу уголовное дело бывшего замминистра обороны Тимура Иванова о растрате и отмывании денежных средств. Прокурор потребовал закрыть слушания для прессы, так как обвиняемые публично разглашали секретные сведения. Какие аргументы привела защита и почему из зала со скандалом выгнали жену Иванова — в материале «Газеты.Ru».

«Надеюсь, у них не 20 родственничков»

Двое седовласых мужчин в очках и темных джинсах, на первый взгляд, обычные офисные работники — если бы нас не разделяло стекло «клетки» суда и несколько приставов в бронежилетах. Один из этих двоих — бывший замминистра обороны Тимур Иванов, чей арест стал первым в череде громких задержаний высокопоставленных сотрудников военного ведомства в 2024 году.

Второй в «клетке» — экс-подчиненный Иванова, бывший руководитель ООО «Оборонлогистика» Антон Филатов. По версии следствия, оба они замешаны в крупном воровстве государственных денег при покупке двух паромов для Крыма и выводе средств из банка «Интеркоммерц».Иванову также предъявлено обвинение в получении взятки в 1,185 млрд руб., но это дело пока не передано в суд.

Филатов явно нервничает. Пока представитель обвинения около часа монотонно зачитывает фабулу дела, он часто перешептывается с Ивановым, стараясь, чтобы его не услышали сидящие рядом журналисты, активно жестикулирует, стучит пальцами по коленке, возмущенно разводит руками.

«Это просто капец!» – в какой-то момент не выдерживает и отчетливо произносит Филатов, перекрывая голос прокурора. «Больше всего бесит, что...» – позже так же искренне начинает он тихо жаловаться на что-то бывшему шефу.

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Иванов держится спокойно, внимательно слушает обвинение, поставив одну ногу на скамейку. Оба подсудимых сидят, обложенные стопками бумаги: распечатанные тексты и исписанные от руки листочки. Периодически оба перелистывают материалы и старательно отмечают что-то ручкой. «Выжимки», – объясняет Филатов товарищу по несчастью, держа блокнот.

Зал суда заполнен людьми до отказа, часть журналистов даже не пустили, сославшись на нехватку мест. Кроме корреспондентов здесь же должны быть родные обвиняемых, которых проводили внутрь первыми. «Надеюсь, у них не 20 родственничков», – с тревогой заметила одна из корреспонденток в коридоре перед началом заседания, опасаясь, что родственники успеют занять все места. «Там двое, богатые», – неясно уточнила ее коллега.

close Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов и его бывший подчиненный Антон Филатов (слева) на заседании в Московском городском суде, 24 марта 2025 года Аня Громова/«Газета.Ru»

«Смешного нету ничего»

После стороны обвинения слово переходит подсудимым. Иванов вину не признает, но воздерживается от речи, а вот Филатов встает с подготовленным заявлением так энергично, что роняет на пол ручку.

«С точки зрения русского языка обвинение мне понятно... Свою вину я не признаю... По сути обвинения считаю, что оно носит необоснованный, незаконный характер, основано на ошибочных доводах следствия... Кроме всего прочего, обвинительное заключение содержит множество фактических ошибок», – с напором начинает Филатов.

Попутно он отмечает, что подготовил «подробную таблицу» своего отношения к обвинению. Однако полностью изложить мысли ему не дают. Как только подсудимый начинает говорить о том, что злополучные паромы для Крыма покупались в обход санкций ЕС , Филатова резко прерывает, встав, прокурор.

«Я вынужден вмешаться... Прямо сейчас, прямо сию секунду... произошло то, о чем сторона обвинения говорила изначально», – громко перебивает прокурор и объясняет, что подсудимый затрагивает вопросы государственной тайны. В связи с этим обвинение просит немедленно закрыть процесс и удалить прессу из зала.

Защита Филатова и Иванова дружно выступает против, адвокат последнего Мурат Мусаев в ответ указывает, что обвинение хочет «закрыть заседание от общества» по надуманному поводу. Как отмечают защитники, все, о чем говорил Филатов, и так общеизвестно, а в секретные детали о санкциях и способах их обхода никто углубляться не собирается.

«Участники настоящего судебного разбирательства со стороны защиты хорошо осведомлены о том, что можно говорить на публике, а чего нельзя... Напомню напоследок, что гласность — это не пустой звук, это один из основополагающих принципов уголовного судопроизводства. Его нарушение, которые мы предвидим, неминуемо компрометирует в настоящем судебном процессе любой его исход», — заявляет Мусаев.

«Красавчик, молодец», — шепотом комментируют это выступление журналисты за моей спиной.

Филатов вслед за юристами обещает, что больше не будет затрагивать тему санкций. Однако судья Сергей Подопригоров, молча выслушав стороны защиты и обвинения, лишь коротко объявляет о переводе судебного разбирательство в закрытый режим. Присутствующие в зале встречают это смехом.

«Вам очень весело?» – интересуется судья у женщины, которая засмеялась громче всего. Ей оказывается гражданская жена Иванова, телеведущая Мария Китаева.

«Да», – отвечает Китаева.

«Будьте любезны, удаляйтесь из зала за недопустимое поведение. Смешного нету ничего», — отрезает Подопригоров.

Вслед за женой выгоняют и всех журналистов.

Гламурный генерал: в чем подозревают Иванова

Суть предполагаемой схемы с паромами, согласно материалам дела, в следующем: в 2015 году Иванову, который тогда руководил АО «Оборонстрой» (подведомствена Минобороны), поручили за счет бюджета купить два парома для Керченской переправы. В итоге паромы приобрели в Греции через офшорную компанию за €12,4 млн . Кредитные деньги на их покупку выделил банк «Интеркоммерц». Последнему потраченное возместили из бюджета только спустя несколько месяцев, когда курс валют ощутимо вырос. В итоге, по подсчетам следствия, государство потеряло на этой сделке 216 млн руб.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Что касается вывода средств из «Интеркоммерца», следствие полагает, что Иванов организовал его через фиктивные договоры купли-продажи валюты. Таким образом, ему с сообщниками вменяют растрату около 3,9 млрд руб. По этим эпизодам против Иванова и Филатова возбудили дело о растрате в особо крупном размере и легализации похищенного (ч. 4 ст. 160 и ст. 174.1 УК). Оба вину не признают. Помимо них, по этому делу проходят еще несколько человек (бывший председатель правления банка, его топ-менеджеры и гражданин Германии), они на свободе, объявлены в международный розыск.

Для Иванова это уже второе уголовное дело, по первому, о получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК), бывшего замминистра задержали в апреле 2024 года . Сумма взятки составила 1,185 млрд руб. — в такую стоимость следствия оценило услуги, которые чиновник получал от знакомых бизнесменов в обмен на свою «помощь». Поскольку Иванов последнее время отвечал за строительство и ремонт объектов Минобороны, он способствовал тому, чтобы контракты в этой сфере получали определенные подрядчики. Взамен те бесплатно строили дома самому Иванову, ремонтировали его элитную недвижимость.