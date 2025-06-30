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Общество
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Обратили в доход России. Экс-сотрудницу Минобороны лишили имущества в Турции

Суд конфисковал турецкое имущество экс-сотрудницы Минобороны Шараповой
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Елена Шарапова

Сакский военный клинический санаторий имени Пирогова
В Санкт-Петербурге суд конфисковал турецкое имущество бывшего замначальника санатория Минобороны в Крыму Елены Шараповой. В Анталье женщина владела квартирой, земельным участком и парковочным местом. Общая сумма недвижимости превысила 18 млн рублей. Теперь многомиллионные активы обратили в доход России. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Бывший замначальника Сакского военного клинического санатория имени Пирогова Минобороны России Елена Шарапова лишится своего имущества в Турции – его передадут в доход России.

«Петроградский районный суд иск рассмотрел и обратил в доход РФ квартиру, земельный участок и парковочное место в закрытом паркинге, находящиеся в провинции Анталья, Турция», — отметила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в Telegram-канале.

Кроме Шараповой, ответчиком выступил ее сын Андрей Долгополов — он также работал в санатории Минобороны в Крыму.

Военная прокуратура Черноморского флота направила исковое заявление на 18,5 млн рублей в декабре. В ведомстве подчеркнули, что расходы Шараповой не соответствовали ее официальным доходам.

«Шарапова с 2020 по 2023 год предоставляла неполные и недостоверные сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера с целью скрыть недвижимость в Турции», — отметили в прокуратуре.

С конца прошлого года Шараповой и Долгополову уже было запрещено совершать сделки с имуществом в Турции. Каким образом у семьи появились многомиллионные активы за рубежом, пока не раскрывается.

Что известно о Шараповой

Шарапова работала начальником юридической службы в санаторно-курортном комплексе «Подмосковье» Минобороны. Ее уволили в октябре 2018 года. Учреждение пыталось взыскать с женщины и ее коллеги 492 тысячи рублей за перерасход средств, связанный с оплатой электроэнергии и санитарным обслуживанием территории. В 2021 году Бабушкинский районный суд Москвы отказал в иске.

А уже в 2023 году Шарапову наградили медалью «350 лет со дня рождения Петра I» — за высокие достижения в профессиональной и общественной деятельности.

В том же году бывшая сотрудница санатория участвовала в церемониях открытия и закрытия «Пироговской олимпиады», которая проходила в Сакском военном санатории. Кроме того, в этом учреждении она возглавляла группу ведущих специалистов на занятиях «Школы здоровья», приоритетным направлением было формирование у пациентов навыков здорового образа жизни.

Борьба с коррупцией в Минобороны

В прошлом году в России произошло рекордное количество задержаний и арестов высокопоставленных сотрудников Минобороны. Им предъявляли обвинения в мошенничестве и взяточничестве. Адвокат Дмитрий Зацаринский в беседе с «Газетой.Ru» не исключал, что такая тенденция продолжится.

«Я считаю, в будущем тенденция продолжится. Потому что расходы на военную отрасль возрастают, это десятки, сотни миллиардов рублей. Естественно, часть тратится не туда, куда нужно», — сказал он.

Одним из самых громких коррупционных скандалов в 2024-м стал арест экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова. Его задержали в собственном кабинете. Иванова обвиняют в растрате более 216 млн рублей на фоне покупки двух паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц».

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

В середине марта 2025 года суды арестовали имущество Иванова и активы его семьи общей стоимостью более 2,5 млрд рублей. Прокуратура требует лишить Иванова свободы на 14,5 лет.

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